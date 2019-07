Liveticker: Werder Bremen gegen SD Eibar - Die Aufstellungen sind da!

Grassau- Ein echter Härtetest für Werder Bremen: Im Trainingslager in Grassau spielen die Grün-Weißen am Sonntag gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar. Anpfiff ist um 11 Uhr, alles rund um das Testspiel gegen Eibar gibt es hier im DeichStube-Liveticker!

10:28 Uhr: Ludwig Augustinsson ist heute erwartungsgemäß nicht mit von der Partie. Zum Glück hat er sich gestern aber nicht schwer verletzt. Der Saisonstart scheint nicht gefährdet zu sein.

Ludwig Augustinsson spielt heute nicht für #Werder gegen Eibar , ist aber angeblich nicht schwerer verletzt — DeichStube (@DeichStube) 28. Juli 2019

10:26 Uhr: Ansonsten keine Überraschungen. Pavlenka im Tor, Gebre Selassie, Friedl und Moisander neben Groß in der Viererkette. Im Mittelfeld dürfen sich Sahin, Klaassen, M. Eggestein und Osako beweisen. Rashica und Sargent sollen für die nötigen Tore in vorderster Front sorgen.

10:24 Uhr: Bei den Bremern sind die meisten Spieler natürlich altbekannt. Einzig der Innenverteidiger Christian Groß, welcher seit 2018 für die Zweitvertretung kickt, dürfte nicht jedem Fan geläufig sein

10:21 Uhr: Und hier auch die Aufstellung der Mannschaft aus Spanien. Die bekanntesten Namen dürften der ehemalige Frankfurter Takashi Inui und Tejero sein, an dem Werder in diesem Sommer interessiert war.

Alineación | Hamaikakoa @werderbremenES



1⃣3⃣ Yoel

1⃣1⃣ Tejero

1⃣2⃣ Paulo

2⃣3⃣ Arbilla

1⃣5⃣ Cote

5⃣ Escalante

6⃣ Sergio A

2⃣9⃣ Olabe

1⃣8⃣ Inui

3⃣1⃣ Ekhi

1⃣9⃣ Charles

Jon Mikel; Calavera, Marí, Orellana; Nano#EibarWerder #EibarPreseason pic.twitter.com/IJkBCgcAsY — SD Eibar (@SDEibar) 28. Juli 2019

10:17 Uhr: Florian Kohfeldt hat schon frühzeitig angekündigt, dass er heute seine beste Elf aufrufen möchte. Der Saisonstart rückt näher und es gilt wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, auf welche Spieler der Coach zu Beginn setzen kann.

10:09 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Testspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem spanischen Erstligisten SD Eibar. Stattfinden wird das Spiel im Trainingslager im bayrischen Grassau

Wenn Werder Bremen am Sonntagvormittag gegen den La-Liga-Cub SD Eibar antritt, geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Florian Kohfeldt darum, gelernte Abläufe im Matchbetrieb abzuspulen. Es ist das erste Spiel der Vorbereitung über 90 Minuten, dementsprechend verspricht sich Kohfeldt Erkenntnisgewinne für den Bundesliga-Start. „Es werden schon die spielen, die auch für die Bundesliga relevant sind“, sagte Kohfeldt. Heißt: Ein Reinschnuppern für den Werder-Nachwuchs wird es nicht geben, der Coach will seine erste Elf in Aktion sehen.

Werder Bremen gegen SD Eibar im Liveticker: Probleme in der Abwehr

Dabei muss Werder Bremen aber dicke Abstriche in der Verteidigung machen, denn mit dem Zwangs-Verzicht auf Ludwig Augustinsson steht Kohfeldt keine akzeptable Viererkette mehr zur Verfügung, weil auch Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp verletzt fehlen. Im Training musste deshalb sogar schon Co-Trainer Tim Borowski in der Abwehr aushelfen.

Letzterer wird gegen SD Eibar sicher nicht aktiv bei Werder Bremen mitmischen, dafür kann Werder wieder auf Maxi und Jojo Eggestein bauen - die Brüder sind wegen des Urlaubs nach der U21-EM verspätet in die Vorbereitung eingestiegen und für das Testspiel gegen den spanischen Erstligisten einsatzbereit. Anpfiff ist um 11 Uhr auf dem Sportplatz des ASV Grassau.

Quelle: DeichStube