Werders Tag der Fans im Liveticker: Davy Klaassen will Ex-Club Everton ärgern

Davy Klaassen (li.) trifft am Tag der Fans mit Werder Bremen auf seinen Ex-Verein FC Everton.

Es steigt der Tag der Fans von Werder Bremen. Die DeichStube begleitet das Event samt Testspiel gegen den FC Everton im Liveticker.

Der Tag der Fans 2019 von Werder Bremen steigt am Samstag, 3. August, am und im Weserstadion. Wir begleiten das Event im Liveticker!





steigt am Samstag, 3. August, am und im Weserstadion. Wir begleiten das Event im Liveticker! Im Mittelpunkt steht ein Testspiel gegen den FC Everton aus der Premier League. Anstoß ist um 15 Uhr im Weserstadion.





aus der Premier League. Anstoß ist um 15 Uhr im Weserstadion. Das gesamte Programm im Überblick gibt es hier!

Bremen - Es war ohne Frage ein verlorenes Jahr für Davy Klaassen. „Ich habe wenig und dann auch schlecht gespielt“, erinnert sich der Profi von Werder Bremen an seine Zeit beim FC Everton. Nach einem Jahr gibt es am Samstag im Testspiel am Tag der Fans (Anstoß 15 Uhr) ein Wiedersehen mit dem Ex-Club. „Ich habe mich sehr gut mit den Spielern und dem ganzen Staff verstanden. Deshalb freue ich mich, sie zu treffen und sie zu schlagen“, sagt Klaassen mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Werder Bremen gegen den FC Everton: Für beide Teams eine Generalprobe

Für beide Teams ist es so etwas wie die Generalprobe für den Saisonstart. Dabei geht es für Everton nächste Woche schon in der Premier League los. Werder Bremen hat dagegen durch die gute Auslosung im DFB-Pokal mit Gegner Atlas Delmenhorst aus der Oberliga noch etwas mehr Zeit, um in Topform zu sein.

Auch deshalb geht Werder Bremen unter Trainer Florian Kohfeldt die Partie gegen den FC Everton nicht wie vor einem Jahr gegen den FC Villareal wie ein Pflichtspiel an, hat das Training nicht extra gedrosselt: „Wir wollen natürlich trotzdem gewinnen.“ Einfach werde das gegen diesen Gegner freilich nicht. Ein Spieler der „Toffees“ hat es ihm dabei besonders angetan: der Portugiese Andre Gomes. „Ein Wahnsinnsspieler“, schwärmt Kohfeldt und warnt vor allem vor dessen ganz besonderen Chipbällen hinter die gegnerische Abwehr.

Karten für Werder Bremen gegen den FC Everton gibt es noch ausreichend an der Tageskasse.

Zur letzten Meldung vom 2. August 2019:

Werder Bremen: Diese Legenden kommen zum „Tag der Fans“ 2019

Es ist ein Höhepunkt des Jahres für viele Fans von Werder Bremen: Am Samstag, 3. August, steigt der Tag der Fans am und im Weserstadion. Hier gibt es alle Infos über das Programm und das Testspiel gegen den FC Everton.

Werder Bremen: DFB-Pokal-Sieger von 1994 und 2009 zu Gast

Beim Tag der Fans können die Anhänger von Werder Bremen auch 2019 einige Legenden hautnah erleben. Zum 25-jährigen Jubiläum des DFB-Pokal-Siegs von 1994 und zehn Jahre nach dem Erfolg von 2009 sind viele der Erfolgs-Bremer (Spieler, Trainer, Betreuer und Co.) dabei. Das ist die Liste der Teilnehmer.

Teilnehmer der Werder-Legenden von 1994:

Uli Borowka, Gunnar Sauer, Thomas Schaaf, Bernd Goldschmidt, Dieter Eilts, Uwe Harttgen, Mirko Votava, Thomas Wolter, Andree Wiedener, Lars Unger, Mario Basler, Wynton Rufer, Marco Bode, Marinus Bester, Otto Rehhagel, Karl-Heinz Kamp, Manfred Müller, Willi Lemke, Holger Berger, Eric von Euen

Teilnehmer der Werder-Legenden von 2009:

Christian Vander, Nico Pellatz, Sebastian Boenisch, Clemens Fritz, Per Mertesacker, Torsten Frings, Frank Baumann, Peter Niemeyer, Daniel Jensen, Jurica Vranjes, Markus Rosenberg, Claudio Pizarro, Boubacar Sanogo, Martin Harnik, Thomas Schaaf, Matthias Hönerbach, Wolfgang Rolff, Yann-Benjamin Kugel, Klaus Allofs, Jürgen L. Born, Manfred Müller, Holger Berger, Götz Dimanski, Fritz Munder, Roland Martinez

Fernseh-Tipp! Übrigens, noch ein Hinweis für alle Anhänger, die am Samstag nicht dabei sein können: Das Testspiel von Werder Bremen gegen den FC Everton am Tag der Fans könnt im live im Free-TV schauen.

Zur letzten Meldung:

„Tag der Fans“ 2019 kann losgehen: Das ist das Programm

Für viele Fans des SV Werder Bremen ist der „Tag der Fans“ ein Höhepunkt des Jahres. Hier gibt's alle Informationen zum Rahmenprogramm und die genauen Termine für Samstag, 3. August.

Im Zentrum des Events steht wie gewohnt ein Testspiel. Das Match gegen den FC Everton aus der Premier League steigt um 15 Uhr und ist quasi die Generalprobe für das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst am 10. August. Karten gibt es im Ticketcenter von Werder Bremen und online zum Selbst-Ausdrucken.

Zwei Stunden vor Anpfiff beginnt der „Tag der Fans“ auf der Bühne am Weserstadion: Nach einer Begrüßung stehen der Geschäftsführer-Talk und die Live-Aufzeichnung des Werder-Podcasts mit Mario Basler auf dem Programm.

Nach dem Testspiel ist noch mehr los: Ab 16.45 Uhr (und später ab 18 Uhr) spielt auf der Bühne die Band Lenna aus Stuhr, die Fans von der „Lauter Werder“-CD kennen könnten. Danach präsentieren sich die legendären Pokalsieger-Mannschaften von 1994 und 2009. Anschließend zeigt sich das Team für die neue Saison 2019/2020 - zuerst auf der Bühne (inklusive Ehrung des Spielers der Saison), danach auch hautnah auf dem Fest-Gelände. Schlusspfiff ist um 20 Uhr.

Das Programm für den „Tag der Fans“ 2019 in der Übersicht

Auf der Bühne:

Begrüßung (13 Uhr)

Geschäftsführer-Talk (13.20 Uhr)

Live-Aufzeichnung des Werder-Podcasts mit Mario Basler (13.45 Uhr)

Im Weserstadion:

Testspiel gegen den FC Everton (Anpfiff um 15 Uhr)

Auf der Bühne:

Konzert „Lenna“ (16.45 Uhr und 18 Uhr)

Präsentation DFB-Pokal-Sieger 1994 und 2009 (17.15 Uhr)

Präsentation Werder-Mannschaft 2019/2020 (ab 17.30 Uhr)

Danach:

Spieler auf dem Fest-Gelände

Schluss um 20 Uhr

Zur ersten Meldung vom 21. Mai 2019:

„Tag der Fans“ 2019 terminiert

Dieser Termin ist ein Eckpfeiler in der Sommer-Vorbereitung des SV Werder, für viele Fans ist er einer der Höhepunkte des Jahres: der „Tag der Fans“.

2019 steigt das Event am Samstag, 3. August. Das hat der Club jetzt bekanntgegeben. Im Mittelpunkt steht wie gewohnt ein Testspiel im Weserstadion. Der Gegner ist noch nicht bekannt. Bekannt ist, dass neben der Bremer Pokalsiegermannschaft von 1994 auch das Siegerteam von 2009 am Bremer Weserstadion zu Gast sein und sich dort von den Fans feiern lassen werden.

Schon gelesen? Werder macht bei Gregortisch ernst

Werder kündigt auch für dieses Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm an. Dazu gehörten in der Vergangenheit unter anderem eine Autogrammstunde und die Präsentation der aktuellen Mannschaft sowie der neuen Trikots. (han)

Quelle: DeichStube