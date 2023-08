Mannschaftsvorstellung und viele Highlights: Dieses Programm erwartet die Werder Bremen-Anhänger beim „Tach der Fans“

Werders „Tach der Fans“ im Liveticker: Werner beantwortet Fragen, Füllkrug macht Fotos, Weiser zapft Bier

Von: Fynn Walenziak, Mario Nagel, Daniel Cottäus, Maik Hanke

„Tach der Fans“ beim SV Werder Bremen - der Tag im Liveticker: Niclas Füllkrug steht für Fotos zur Verfügung. © gumzmedia

Es ist wieder Zeit für den „Tach der Fans“: Verfolgt das besondere Fan-Event des SV Werder Bremen am 6. August von 12 bis 17.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube!

13.16 Uhr: Anne-Kathrin Laufmann spricht über Nachhaltigkeit, lobt die DFL dafür, dieses Thema als Kriterium mit in die Lizenzvergabe genommen zu haben: „Umweltschutz geht uns auch als Verein an, wir haben eine große Verantwortung.“

13.12 Uhr: Während der Parkplatz auf der linken Seite ob der geschilderten Ereignisse beinahe aus allen Nähten platzt, könnte vor der Hauptbühne bequem ein Lkw wenden. Stadionsprecher Arnd Zeigler steht jetzt auf der Bühne und begrüßt die Geschäftsführung (außer Frank Baumann, der kommt später).

13.08 Uhr: Währenddessen dröhnt von der Hauptbühne die Musik der Afterburner herüber, in wenigen Minuten findet dort der erste Talk mit der Werder-Geschäftsführung statt.

13.07 Uhr: Niclas Füllkrug führt Gespräche, macht Fotos, gibt Autogramme. Mitchell Weiser und Maja Sternad schenken jetzt Bier aus.

13.03 Uhr: Die Spieler und Spielerinnen werden jetzt in Duos aufgeteilt, die sich an verschiedenen Ständen präsentieren. Felix Agu und Lina Hausicke spielen jetzt zum Beispiel Tischtennis. Die Fans sind ausdrücklich dazu eingeladen, mit den Profis zu spielen.

13.01 Uhr: Jetzt wird es richtig laut in diesem kleinen Biergarten, der ausschließlich mit Fanclub-Mitgliedern befüllt ist. Mehrere Spielerinnen und Spieler betreten die kleine Bühne, darunter Mitchell Weiser, Marco Friedl, Ilia Gruev, Leonardo Bittencourt, Felix Agu und Niclas Füllkrug. Von den Frauen sind Nina Lührßen, Lina Hausicke, Maja Sternad, Reena Wichmann und Jasmin Sehan dabei.

12.58 Uhr: Ein Fan will wissen, wie lange Ole Werner jetzt bei Werder bleibt. Prompt kommt es hier zu Ole-Werner-Gesängen. Dem Werder-Trainer ist das seinen Worten nach etwas unangenehm, aber er bedankt sich höflich und erklärt, gerne beim Verein zu arbeiten und „hoffentlich lange hier zu sein“.

„Tach der Fans“ beim SV Werder Bremen - der Tag im Liveticker: Ole Werner spricht über Niclas Füllkrug-Zukunft

12.51 Uhr: Ein Fan möchte von Thomas Horsch wissen, ob die Werder-Frauen in dieser Saison wieder ein Spiel im Weserstadion austragen. „Wir hoffen, dass wir auch viele Fans auf Platz 11 begrüßen können, aber zu einem Spiel im Weserstadion werden andere Personen später bestimmt noch etwas mehr sagen“. Die DeichStube weiß: Mindestens ein Spiel soll im Weserstadion ausgetragen werden, so viel hat Sportchef Frank Baumann im Rahmen des DeichTalks verraten. Wann und gegen wen hatte er allerdings noch offen gelassen.

12.47 Uhr: Auch Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald ist beim Fanclub Special - so heißt das Event - vor Ort. Der 62-Jährige nimmt alle paar Minuten an einem neuen Tisch platz und unterhält sich mit den Fans.

12.43 Uhr: Ein Fan fragt, ob Füllkrug seine Verlängerung hier auf dem Tag der Fans bekannt gibt. Das sorgt für Applaus und Gelächter, doch nach der Aussage von Ole Werner geht ein Raunen durch die Fans: Im Verein werde vieles dafür getan, dass Füllkrug bei Werder bleibt, „aber für heute kann ich da nichts versprechen“. Gibt es heute also womöglich etwas zu vermelden?!

12.41 Uhr: Auf der kleinen Bühne am Osterdeich gibt es einen kleinen Trainer Talk mit Ole Werner und Thomas Horsch. Nach einem anfänglichen Gespräch können die Fans hier ihre Fragen stellen - eine Runde exklusiv für Fanclubs. Werner spricht über den gestrigen Testspiel-Doppelpack in Straßburg und von der - trotz der Niederlage in der Generalprobe - „insgesamt gelungenen Vorbereitung“.

12.36 Uhr: Vor der Nordgeraden mit den vier Bürotürmen ist es abseits des Trubels zwar etwas ruhiger, doch hier warten zwei Highlights auf die Werder-Fans: der Mannschaftsbus sowie der Treffpunkt für die Stadionführungen sind hier zu finden. Sowohl vor dem Bus als auch vor den Toren des Weserstadions stehen auch enorm viele Menschen - trotz der Wartezeit aber offenbar mit bester Laune.

„Tach der Fans“ beim SV Werder Bremen - der Tag im Liveticker: Event-Beginn am Wohninvest Weserstadion

12.30 Uhr: Pünktlich werden die Werder-Fans jetzt auf der großen Bühne, die direkt gegenüber der Ostkurve aufgebaut ist, begrüßt. Vor der Bühne stehen bereits einige hundert Anhänger, doch so richtig voll dürfte es hier erst dann werden, wenn ab 13 Uhr die ersten Interviews geführt werden.

12.25 Uhr: Die Mitmachstände auf dem Gelände sind bereits seit 12 Uhr geöffnet und werden gut besucht. Vor allem vor dem Kistenschießen und beim Fußballdart ist viel los, es haben sich schon lange Schlangen gebildet.

12.23 Uhr: Ab 14 Uhr steigt dann auf der Bühne die Mannschaftsvorstellungen der Männer- und Frauen-Bundesliga-Teams. Was wir seit gestern Abend schon wissen: Die Kapitänsfrage ist inzwischen geklärt! Marco Friedl bleibt Werder-Kapitän, Niclas Füllkrug wird sein Stellvertreter - so hat es Trainer Ole Werner entschieden. Gut möglich, dass wir heute von ihnen selbst ein paar Worte hören.

12.19 Uhr: Zu den Highlights des Tages gehört zum Beispiel der Geschäftsführer-Talk oder die Sportliche Talk mit Frank Baumann und Clemens Fritz. Ob die Werder-Bosse vielleicht sogar News zu verkünden haben? Wir sind gespannt. Um 13.10 Uhr sind die Werder-Verantwortlichen auf der Bühne.

12.10 Uhr: Moin zusammen - dieser Tag gehört euch: Heute ist „Tach der Fans“ beim SV Werder Bremen! Das Gelände am Wohninvest Weserstadion füllt sich ganz allmählich, für 12.30 Uhr ist die offizielle Begrüßung angesetzt - kann losgehen!

Der „Tach der Fans“ steigt am heutigen Sonntag zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr rund ums Wohninvest Weserstadion. Die DeichStube ist live für euch vor Ort und berichtet in diesem Liveticker vom ersten Saison-Highlight für die Fans des SV Werder Bremen. Nach der offiziellen Begrüßung um 12.30 Uhr werden ab 13 Uhr auf der großen Bühne Interviews geführt, zunächst mit Werders Geschäftsführern, später mit Clemens Fritz und Frank Baumann. Ab 14 Uhr folgen die Mannschaftspräsentationen der Männer- und Frauenteams, ehe die Spieler und Spielerinnen ab 15.15 Uhr für Autogramme zur Verfügung stehen. Alle News und Infos zum „Tach der Fans“ gibt es ab 12 Uhr dann hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Mannschaftsvorstellung und Autogrammstunde mit den Werder Bremen-Profis: „Tach der Fans“-Programm zeitgenau angesetzt

Bremen - Am Sonntag ist es endlich so weit: Der diesjährige „Tach der Fans“ geht los! Für viele Anhänger des SV Werder Bremen gehört dieser Tag zu den größten Highlights der ganzen Saison. Bereits vor einigen Wochen wurde das Programm von den Bremern veröffentlicht, jetzt wurde der Ablauf zeitgenau angesetzt:

12.00 Uhr: Beginn „Tach der Fans“

12.30 Uhr: Offizielle Begrüßung auf der Bühne

13.00 Uhr: eSports-Interview mit Fabio „Fifabio“ Sabbagh

13.00 Uhr: Spieler und Spielerinnen nehmen an Mitmachstationen teil

13.10 Uhr: Geschäftsführer-Talk

13.30 Uhr: Sportlicher Talk mit Clemens Fritz und Frank Baumann, Afterburner Live

14.00 Uhr: Mannschaftspräsentation der Männer und Frauen

15.15 Uhr: Autogrammstunde an den Ständen

17.30 Uhr: Ende

Zudem ist das Wuseum von 12 bis 17.30 Uhr und die Fan-Welt von 11 bis 17.30 geöffnet. Stadionführungen sind zwischen 12 und 17 Uhr möglich.

Hinweis zur Anreise: Es wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit der Bahn anzureisen, da es rund um das Weserstadion nur begrenzt Parkplätze gibt.

Mannschaftsvorstellung und viele Highlights: Dieses Programm erwartet die Werder Bremen-Anhänger beim „Tach der Fans“

Bremen – Er ist immer einer der Höhepunkte der Saisonvorbereitung: Der „Tach der Fans“. In diesem Jahr steigt das Event am Sonntag, 6. August. Zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr bekommen die Fans des SV Werder Bremen rund ums Wohninvest Weserstadion einmal mehr viel geboten. Nun hat der Verein das Programm für den Tag vorgestellt.

Werder Bremens „Tach der Fans“: Drittes Trikot wird offiziell vorgestellt - Auswärtstrikot im Zillertal

So wird etwa das mit Spannung erwartete dritte Trikot für die Saison 2023/24 präsentiert. Das bisher noch nicht veröffentlichte Auswärtstrikot soll bereits kurz vor dem ersten Testspiel im Zillertal gezeigt werden. Am „Tach der Fans“ werden zudem sowohl die Männer- als auch die Frauen-Mannschaft des SV Werder Bremen offiziell vorgestellt. Dazu wird es eine Autogrammstunde mit den Spielern und Spielerinnen geben. Musikalisch sorgt die Band „Afterburner“ mit einem Live-Konzert für Stimmung. Wer es hingegen etwas ruhiger mag, kommt auch auf seine Kosten: Der Eintritt ins „Wuseum“ ist am „Tach der Fans“ frei.

Des Weiteren werden am „Tach der Fans“ Stadionführungen angeboten, zudem Mini-Events wie Torwandschießen und Fußball-Darts. Für die Kinder organsiert Werder Bremen eine sogenannte „Kids Corner“, ab einem Alter von sechs Jahren können die Kleinen zudem in der Fußballschule ihr Können unter Beweis stellen. (fwa/dco)