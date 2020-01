Hallenturnier jetzt im Live-Ticker: Gleich steigt das zweite Werder-Spiel

Ailton (l.) spielt wie gewohnt mit Werder Bremen beim Hallenturnier in Oldenburg.

Oldenburg – Live-Ticker: Werder Bremen geht mit seinen Legenden beim Hallenturnier der Traditionsmannschaften an den Start. Hier gibt es alle Infos, Tore und mehr live.

<<< AKTUALISIEREN >>>

20.13 Uhr: Macht euch langsam schon mal wieder bereit. In wenigen Minuten beginnt das zweite Werder-Spiel. Dann geht‘s gegen Enschede.

20.05 Uhr: Für die Statistik-Freunde: Gladbach führt zur Pause 3:1.

19.56 Uhr: Jetzt läuft Gladbach gegen den HSV, der jetzt ins Turnier einsteigt. Wir schmollen erst mal ‘ne kleine Runde.

19.53 Uhr: Die gute Nachricht: Gegen Twente (1:3 gegen Dortmund) reicht ein Unentschieden fürs Halbfinale - dank der mehr geschossenen Tore.

Werder Bremen verliert erstes Spiel beim Hallenturnier gegen BVB

19.52 Uhr: Oh Mann, das ist ja wie in der Bundesliga. Wieder fünf Gegentore für Werder. Das Spiel gegen Dortmund endet 3:5.

19.51 Uhr: Uwe Grauer macht hier den Deckel drauf. 5:3 für den BVB. Nur noch 90 Sekunden zu spielen.

19.49 Uhr: Mike Barten ist da! Anschlusstreffer für Werder!

19.49 Uhr: Als ob Ailton hier mitliest! Guter Versuch, aber auch eine tolle Parade des BVB-Torhüters Jörg Kühl.

19.47 Uhr: Der Nächste, bitte! Da Silva trifft für Dortmund. Ist das Ding hier durch? Ailton, Ivan, wir brauchen ein bisschen Magie!

19.46 Uhr: Und jetzt rappelt‘s beim Budenzauber in der Kiste. Ivan Klasnic schlägt einen Haken und schießt ein - nur noch 2:3!

19.45 Uhr: Ach Mann, und jetzt schlägt Federico zu. 3:1 für Dortmund. Warum spielt der nicht in Traditionsmannschaft des KSC?

19.44 Uhr: Und jetzt schlägt Ailton zu! Klasnic auf Wehlage, der weiter zu Ailton und der schlenzt den Ball mit rechts (!) ins Eck. Fast wie in der schönen Double-Zeit!

19.39 Uhr: Riesenpech für Ivan Klasnic! Der Double-Sieger trifft im zweiten Versuch, aber die Sirene signalisiert eine halbe Sekunde vorher: Halbzeit! Werder liegt 0:2 hinten.

19.37 Uhr: Wenn da kein Netz hinge, hätte Ailton gerade den Ball in den Oberrang gejagt. Pfiffe von den Rängen für Ailton. Vielleicht ja gerade, weil da ein Netz hing...

19.35 Uhr: Alter, die Körperform von Antonio da Silva ähnelt zwar immer mehr der von Ailton, aber der Dortmunder zeigt hier gerade einen Übersteiger nach dem anderen - Respekt!

19.34 Uhr: Sebastian Hille erhöht auf 2:0 für Dortmund. Diesmal muss Pascal Borel hinter sich greifen. Wiese hat schon Reißaus genommen.

19.32 Uhr: Beim BVB spielt Frank Burmann mit. Als Werder-Fan kann man sich bei dem Namen mal verlesen.

19.31 Uhr: Patzer von Wiese, pariert erst den Schuss, verliert den Ball aber dann aus den Augen, Antonio da Silva staubt zum 1:0 für Dortmund ab.

19.30 Uhr: Schon der zweite Abschluss von Ailton - und dann rollt der Kugelblitz erst mal vom Feld.

19.26 Uhr: Jetzt also Werder gegen Dortmund! Und das erste richtig spannende Duell des Abends: Wer ist schneller? Ailtons Beine oder meine Finger? (Werde die Werbepause auf Sport1 noch für schnelle Dehnübungen nutzen.)

Werder Bremen: Erstes Spiel gegen Borussia Dortmund beginnt

19.24 Uhr: Gladbach gewinnt 3:2 - und jetzt warten wir gespannt auf Turnhosen-Toni!

19.19 Uhr: Oldenburg-Gladbach steht 2:3. Fünf Minuten noch, dann kommt Werder!

19.15 Uhr: Tolle Parade von Oldenburg-Torwart Marco Elia. Elia? Da war doch was. Schlechte Erinnerungen aus Werder-Sicht. Der Oldenburger ist immerhin kein Holländer. Glaube ich.

19.06 Uhr: Hanke trifft zum 2:0 für Gladbach und ich hab nicht hingeguckt, verdammte Axt! Aber der Kollege sagt, war ein Traumtor.

19.02 Uhr: VfB Oldenburg gegen Gladbach läuft. Bei Gladbach spielt ein gewisser Mike Hanke mit. Findet der Tickerer ganz gut. (Hinweis: Wir sind weder verwandt noch verschwägert.)

18.56 Uhr: Das erste Spiel ist rum, es blieb beim 3:1 für Dortmund.

18.55 Uhr: Kurzer Blick noch auf die Aufstellung von Twente. Kenne keinen. Hatte ja noch auf Bryan Ruiz gehofft. Dann hätte den doch nochmal irgendwer für Werder entführen können... so 5 bis 10 Jahre später.

18.48 Uhr: Eine Blaskapelle spielt während der Partie ihre Version von Helene Fischers „Atemlos“. Kann der Abend noch besser werden?

18.43 Uhr: Kurz nachgeguckt, stimmt aber. Federico spielte von 2007 bis 2009 beim BVB. Hatte den eher mit Karlsruhe oder Bielefeld in Verbindung gebracht. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich für die Traditionsmannschaft von Dortmund oder dem KSC spiele, hätte ich mich wohl auch für den BVB entschieden. Sorry, no offense.

18.42 Uhr: Halbzeit im ersten Spiel, 3:1 für den BVB. Letzter Torschütze: Giovanni Federico. Den hatte ich schon gar nicht mehr als Ex-Dortmunder auf dem Zettel.

18.38 Uhr: Schon mal ein kleiner Überblick: Nach diesem Spiel kommt erst noch VfB Oldenburg gegen Borussia Mönchengladbach. Anschließend steigt Werder Bremen ins Turnier ein. Erster Gegner ab 19.24 Uhr ist Borussia Dortmund.

18.32 Uhr: Das Turnier fängt pünktlich an. Das erste Spiel steigt zwischen Twente Enschede und Borussia Dortmund - das Duell von Werders Gruppengegnern.

18.29 Uhr: Daaa ist er! Toni im Interview bei Sport1! Hab kein Wort verstanden, aber habt ihr seine Turnhose gesehen? ❤️

18.25 Uhr: Ich hab natürlich sofort fürs Tickern zugesagt. Ich freu mich einfach mega auf Ailton in Turnhose. Gleich geht‘s los!

18.23 Uhr: Die Kollegen haben mich extra für diesen Bumms hier aus dem Urlaub geholt. Ich erwarte ein Feuerwerk der Fußballkunst! (Klar, emissionsfrei und CO2-neutral!)

18.22 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker!

Los geht es um 18.30 Uhr in der EWE-Arena in Oldenburg. Wir sind für Euch vor Ort und und schauen ganz genau hin, wie sich die Legenden des SV Werder Bremen beim Hallenturnier schlagen - alle Infos im Live-Ticker der DeichStube.

Der Vorbericht:

Werder Bremen-Legenden beim Hallenturnier: Ailton zaubert in Oldenburg, Frings leider nicht

Die Halle ist schon seit Wochen ausverkauft: Wenn die Legenden von Werder Bremen in Oldenburg auflaufen, dann bebt die EWE-Arena.

Am Freitagabend ist es wieder soweit – und wer kein Ticket bekommen hat, der kann Ailton und Co. immerhin noch im Fernsehen beim Zaubern zuschauen. Sport1 überträgt das Hallenturnier ab 18.30 Uhr live. Mit dabei sind auch die Traditionsmannschaften vom Hamburger SV, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Twente Enschede und VfL Oldenburg.

Alles zum Trainingslager des SV Werder Bremen auf Mallorca im Live-Ticker der DeichStube!

Werder Bremen: Torsten Frings musste kurzzeitig absagen

Ganz so prominent wie in den vergangenen Jahren ist das Werder-Team diesmal allerdings nicht besetzt. Kein Johan Micoud, kein Miroslav Klose – die absoluten Zugpferde der beiden vergangenen Jahre fehlen diesmal. Trotzdem kann sich das Bremer Angebot mehr als sehen lassen. Natürlich ist Ailton dabei – der Top-Star bei Hallenturnieren mit Werder-Beteiligung. Denn der Brasilianer sorgt auch mit 46 Jahren immer noch für die optimale Mischung von sportlichem Ehrgeiz und Show.

Das gilt gleichermaßen für Ivan Klasnic, der wie immer die Torjägerkanone im Visier haben wird. Im Tor will Keeper-Legende Tim Wiese zeigen, dass seine Muskeln immer noch bestens funktionieren. Kurzfristig absagen musste dagegen Vize-Weltmeister Torsten Frings.

BVB mit Patrick Owomoyela, HSV mit Rodolfo Esteban Cardoso

Zum Werder-Kader gehören außerdem: Krisztian Lisztes, Petri Pasanen, Pekka Lagerblom, Pascal Borel, Holger Wehlage, Christian Schulz, Lars Unger und Robert Littmann. Auch die anderen Teams werden namhaft besetzt sein – zum Teil mit Ex-Bremern. So bietet der BVB Patrick Owomoyela auf, und der Hamburger SV will Rodolfo Esteban Cardoso ins Rennen schicken.

In der Gruppenphase trifft Werder Bremen auf Enschede und Dortmund. Die Halbfinals beginnen um 21.20 Uhr, das Finale ist um 22.47 Uhr geplant. Die DeichStube versorgt euch wie gewohnt mit einem Liveticker, Videos und ausführlichen Berichten vom Turnier. (kni)