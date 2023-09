Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach - Bundesliga-Testspiel LIVE

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Trainer Ole Werner (li.) muss im Testspiel gegen Gladbach noch auf Star-Einkauf Naby Keita verzichten. © gumzmedia

Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Testspiel gegen Gladbach - alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen Borussia Mönchengladbach: Anpfiff in Willingen ist um 17.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Testspiel gegen Gladbach gibt es dann hier live im DeichStube-Liveticker.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach - der Vorbericht zum Testspiel:

Werder Bremen: Bundesliga-Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach kommt für Naby Keita noch zu früh

Der SV Werder Bremen testet am Donnerstagabend (17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach. Verzichten müssen die Bremer in dem Testspiel neben einigen Nationalspielern auch weiterhin auf Naby Keita. Der Vorbericht der DeichStube.



Im Mannschaftstraining des SV Werder Bremen mischt Naby Keita seit dieser Woche wieder voll mit, was für den Verein freilich eine sehr gute Nachricht ist. Schließlich waren und sind mit der Verpflichtung des Topstars, der im Sommer ablösefrei vom FC Liverpool kam, am Osterdeich große Hoffnungen verbunden. Auf seinen ersten Einsatz im Werder-Trikot wird Keita nach auskurierter Adduktorenverletzung aber noch etwas warten müssen: Für das Testspiel gegen Bundesliga-Rivale Borussia Mönchengladbach im hessischen Willingen (Donnerstag, 17.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) ist der 28-Jährige nämlich nicht eingeplant.

Werder Bremen-Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach im DeichStube-Liveticker: Neun Spieler nicht dabei

„Das Spiel kommt noch zu früh für ihn. Wir wollen jetzt die Länderspielpause nutzen, um ihn weiter aufzubauen“, erklärte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz gegenüber der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Wichtig ist, dass Naby wieder voll fit wird. Wir geben ihm die Zeit, die er braucht.“ Nach der Länderspielpause steht für Werder Bremen am Sonntag, 17. September, das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim an. Möglich, dass Keita dann erstmals zum Aufgebot zählen wird.



Den Test gegen Borussia Mönchengladbach möchte der Bremer Cheftrainer Ole Werner vor allem dazu nutzen, um Profis Einsatzzeit zu verschaffen, die zuletzt gar nicht oder nur als Teilzeitkräfte auf dem Platz standen. „Es wird darum gehen, dass die Jungs, die noch nicht über 90 Minuten gespielt haben, jetzt ihre 90 Minuten in die Beine bekommen“, erklärte der 35-Jährige, der neben Keita und den sechs abwesenden Nationalspielern Jiri Pavlenka, Rafael Borré, Olivier Deman, Milos Veljkovic, Nick Woltemade und Leon Opitz auch auf Marvin Ducksch (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Leonardo Bittencourt (Knieprobleme) wird verzichten müssen. Um den Kader aufzufüllen, werden in Willingen mehrere Spieler aus der U23 des SV Werder Bremen mit dabei sein, die sich in den vergangenen Tagen schon im Profitraining beweisen durften. (dco)