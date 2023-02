Werder Bremen gegen VfL Bochum: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Samstag live im TV und Livestream

Von: Maik Hanke

Teilen

Werder Bremen live im TV gegen den VfL Bochum: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Samstag live im Fernsehen oder Livestream. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Wohninvest Weserstadion gegen den VfL Bochum. So können Fans die Partie am Samstag um 15.30 Uhr live im TV und im Livestream schauen.

Bremen – Nach zwei 0:2-Niederlagen gegen zwei Champions-League-Achtelfinalisten bekommt es der SV Werder Bremen nun wieder mit einem Gegner vom unteren Ende der Tabelle zu tun: Der VfL Bochum ist zu Gast im Wohninvest Weserstadion – und dem Team von Trainer Thomas Letsch erging es in den vergangenen Wochen ähnlich wie den Grün-Weißen. Der Club aus dem Ruhrgebiet hatte es mit den Topclubs FC Bayern München und SC Freiburg zu tun – und ist durch zwei Niederlagen in der Tabelle auf den Relegationsplatz abgestürzt, dazu kam das Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Welches Team kann die Wende schaffen und Big Points im Abstiegskampf sammeln? So sehen Fans das Werder-Spiel gegen Bochum am Samstag (15.30 Uhr) live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen gegen VfL Bochum: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Samstag live im TV und Livestream

Die Fans, die nicht live im Wohninvest Weserstadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel gegen Bochum live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie Werder Bremen gegen VfL Bochum wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung des 22. Spieltags exklusiv live im TV. Anpfiff am Samstag ist um 15.30 Uhr. Die Live-Übertragung des Einzelspiels läuft auf Sky Sport Bundesliga 5. Kommentator ist Marcus Lindemann. In der Konferenz kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld. Die Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann startet um 14 Uhr exklusiv live auf Sky Sport Bundesliga.

Werder Bremen live im TV und Live-Stream gegen VfL Bochum: Bundesliga am Samstag bei Sky im Fernsehen

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu Sky gibt es im Fernsehen nicht. Aber es gibt legale Livestream-Optionen: Ihr könnt das Spiel Werder Bremen gegen VfL Bochum online via Sky Go und beim neuen Streaming-Portal Wow (ehemals Sky Ticket) schauen. Achtung: Bei OneFootball sind die Sky-Übertragungen der Einzelspiele der Bundesliga live und auf Pay-per-View-Basis im Gegensatz zur 2. Bundesliga nicht abrufbar.

Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen Bochum zudem noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream. ARD (Das Erste) und ZDF zeigen erst später Highlights. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen VfL Bochum. Liveticker-Start ist um 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (han)