Wer zeigt Werder gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV? Noch ist alles möglich!

Bremen – Die Fragen häufen sich: Wer überträgt eigentlich am Montagabend das Spiel des SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen live im TV? Auf eine Antwort müssen die Fans und alle Beteiligten weiter warten.

Selbst der SV Werder Bremen weiß nicht Bescheid, wie der Club auf Nachfrage der DeichStube gestand. Die Sache ist nämlich ziemlich kompliziert. Der Streamingdienst DAZN würde das Geisterspiel gerne live zeigen, so wie es bei Montagsspielen auch vorgesehen ist, hat aber noch kein grünes Licht bekommen. Es gibt vertragliche Probleme. Deswegen denkt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) über Alternativen nach. Eine Ausstrahlung im Free-TV möglicherweise bei ARD, ZDF oder RTL sind genauso denkbar wie eine Übertragung auf der Internetseite der DFL.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen live im TV: DFL liegt mit Eurosport im Clinch

Die Zeit drängt. Doch es geht eben auch um viel Geld. Die DFL liegt im Clinch mit Eurosport (gehört zur Discovery-Gruppe). Der Sender hatte 2017 einen Teil der TV-Rechte an der Bundesliga für geschätzte 80 Millionen Euro pro Saison erworben. Im vergangenen Sommer stieg Eurosport aus der Live-Berichterstattung aus und vergab eine Sublizenz an DAZN für angeblich 40 Millionen Euro. Wegen der Coronavirus-Krise will Eurosport den Vertrag mit der DFL nun offenbar kündigen und nicht mehr bezahlen. Damit würde DAZN seine Sublizenz verlieren. Auf Nachfrage der DeichStube bat der Streamingdienst um Verständnis, dass er sich zum laufenden Verfahren nicht äußern wolle.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen live im TV: Sky darf das Bundesliga-Spiel nicht zeigen

Die Chancen für DAZN stehen allerdings gar nicht so schlecht. DFL-Boss Christian Seifert hat in einem „Bild“-Interview schon angedeutet, dass die Partie wohl bei dem bisherigen Partner laufen könnte. Es fehlt nur die offizielle Bestätigung. Das liegt an dem festgefahrenen Verhandlungen der DFL mit Eurosport, aber auch an der Suche nach Alternativen. Der Bezahl-Sender Sky, der die anderen Partien überträgt, ist dabei aus kartellrechtlichen Gründen übrigens kein Thema. Der langjährige Partner der Bundesliga macht schon ordentlich Werbung für den Re-Start im deutschen Fußball. DAZN sind dagegen die Hände gebunden, nur eines kann der Internet-Sender verkünden: Ab 23 Uhr wird es am Montag eine Zusammenfassung des Werder Bremen-Spiels bei DAZN zu sehen geben. Dieser direkte Vertrag mit der DFL hat weiter Bestand. (kni)

