Werder Bremen gegen RB Leipzig: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Sonntag live im TV und Live-Stream

Von: Marius Winkelmann

So sehen Fans das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig live im TV und Livestream. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga auswärts gegen RB Leipzig. So können Fans die Partie am Sonntag um 17.30 Uhr live im TV und im Live-Stream schauen.

Bremen - Auf die Partie gegen den amtierenden und vielleicht neuen deutschen Meister folgt das Gastspiel beim amtierenden und vielleicht neuen Pokalsieger. Nach der couragierten, aber letztlich ertragslosen Leistung am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern München wartet mit RB Leipzig nun eine ähnlich schwere Aufgabe auf den SV Werder Bremen.

Für die Grün-Weißen geht es auch je nach Ausgang der anderen Bundesliga-Partien noch um den Klassenerhalt, während der Pokalfinalist noch wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze braucht. Kann das Team von Ole Werner da zum Stolperstein werden und den Tabellendritten überflügeln? So sehen Fans das Werder-Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr) live im TV und im Live-Stream.

Die Fans, die nicht live in der Leipziger Red Bull Arena dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Begegnung des 32. Spieltags exklusiv im Live-Stream auf dem Pay-TV-Sender DAZN 1. Anpfiff am Sonntag ist um 17.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Max Siebald. Ex-Bundesliga-Profi Benjamin Lauth wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Live-Übertragung der Vorberichterstattung mit Moderator Lukas Schönmüller startet um 17 Uhr.

Werder Bremen live im TV und Live-Stream gegen RB Leipzig: Bundesliga-Spiel am Sonntag live bei Sky im Fernsehen

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen RB Leipzig aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream. Die dritten Programme der ARD zeigen am Abend Highlights im frei empfangbaren Fernsehen. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen RB Leipzig. Live-Ticker-Start ist um 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (tos)