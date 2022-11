Werder-Star Füllkrug im Fokus: So sehen Fans das WM-Spiel Deutschland gegen Costa Rica live im TV und Livestream

Von: Maik Hanke

Deutschland gegen Costa Rica live: So können Fans das WM-Spiel von Werder Bremens Niclas Füllkrug live im TV und Livestream gucken! © IMAGO / PA Images

Bremen - Niclas Füllkrug von Werder Bremen spielt bei der Fußball-WM 2022 in Katar um den Einzug ins Achtelfinale. So könnt ihr das letzte Gruppenspiel Deutschland gegen Costa Rica am Donnerstag live im TV und im Live-Stream schauen.

Jetzt heißt es alles oder nichts: Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird das dritte Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar zum Endspiel. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick muss am Donnerstag, 1. Dezember (20 Uhr, live im TV und im Livestream), gegen Costa Rica unbedingt gewinnen und im Parallelspiel fast zwingend auf Schützenhilfe von Spanien gegen Japan hoffen. Auf jeden Fall braucht es aber eigene Tore – und für die soll auch Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug sorgen.

Nach der 1:2-Blamage im ersten deutschen Spiel gegen Japan wurde der Angreifer im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien dann der Held. Der 29-Jährige traf nach seiner Einwechslung in der Schlussphase zum wichtigen 1:1 – ganz wie man es in dieser Bundesliga-Saison schon oft bei Werder Bremen gesehen hat. Gegen Costa Rica fordern viele Fans und Experten nun Niclas Füllkrug für die Startelf. Setzt er seine Erfolgsgeschichte bei der WM 2022 fort? Interessierte können das Deutschland-Spiel gegen die Mittelamerikaner am Donnerstagabend live im TV und im Live-Stream gucken.

Deutschland gegen Costa Rica live im TV und Livestream: So sehen Werder Bremen-Fans das WM-Spiel mit Niclas Füllkrug

Die Fans, die nicht live vor Ort in Katar mit dabei sind, können das WM-Spiel von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Deutschland gegen Costa Rica wird wie alle weiteren deutschen Spiele live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender Das Erste (ARD) hat die Rechte für dieses Spiel und übertragt die Partie kostenlos. Der Pay-TV-Anbieter MagentaTV von der Telekom zeigt die Begegnung ebenfalls live im TV – gegen Bezahlung. Anpfiff am Donnerstag ist um 20.00 Uhr.

Das Erste zeigt die Partie live im Hauptprogramm. Wer das Spiel lieber bei Magenta TV verfolgen möchte, kann dies auf Kanal Fussball.TV1 tun. Gerd Gottlob ist der ARD-Kommentator für diese Begegnung, Wolff-Christoph Fuss kommentiert bei MagentaTV. Das Erste startet mit der Vorberichterstattung um 18.30 Uhr, bei Magenta TV geht die Übertragung um 19.15 Uhr los. Bei der ARD läuft zuvor bereits ab 16 Uhr das Spiel Kroatien gegen Belgien, bei MagentaTV zusätzlich Kanada gegen Marokko. Japan gegen Spanien, das Parallelspiel zu Costa Rica gegen Deutschland, läuft auch nur bei Magenta TV.

Werder Bremens Niclas Füllkrug live im TV und Live-Stream: WM-Spiel-Übertragung Deutschland gegen Costa Rica

Zudem gibt es legale Livestream-Optionen: Ihr könnt Deutschland gegen Costa Rica online live via ARD-Mediathek und MagentaTV im Live-Stream schauen. Der von der ARD ist kostenlos, für Magenta ist ein Abo nötig. Auf MagentaTV könnt ihr die Partie später auch in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Das Erste und das ZDF zeigen zudem später Highlights vom WM-Spiel. Die Pay-TV-Anbieter Sky und Dazn zeigen keine Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022.

Wer einen möglichen Auftritt von Niclas Füllkrug im Spiel Deutschland gegen Costa Rica live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-News-Ticker zum Stürmer des SV Werder Bremen. Dort lest Ihr alle News zum Bremer Torjäger bei der WM 2022 in Katar. Wenn Füllkrug spielt, tickern wir live – bei uns verpassen Werder- und Füllkrug-Fans nichts! (han)