TV-Guide: Werder Bremen gegen Freiburg live, im Stream und Highlights – wo und wann läuft das Spiel?

Jubelt Werder Bremen auch gegen den SC Freiburg über einen Sieg? So seht Ihr das Spiel live im TV, im Stream sowie die Highlights der Partie.

10. Bundesliga-Spieltag am Samstagnachmittag im Weserstadion – der SV Werder Bremen empfängt den SC Freiburg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. So seht ihr das Spiel live im TV oder im Stream sowie die Highlights der Partie im Fernsehen.

Werder Bremen gegen den SC Freiburg läuft nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Bundesliga-Partie um 15.30 Uhr. Im Live-Stream könnt ihr das Spiel über SkyGo verfolgen. Mit Sicherheit findet Ihr im Internet auch noch weitere Streams, allerdings solltet Ihr davon besser die Finger lassen – neben der schlechten Qualität sind sie auch noch illegal!

Werder Bremen gegen den SC Freiburg: Liveticker in der DeichStube!

Solltet Ihr am Samstag nicht im Stadion sein, empfehlen wir Euch die Union Bar und analoge DeichStube am Brommyplatz. Perfekt für einen entspannten Fußballnachmittag in angenehmer Atmosphäre – für DeichBier-Nachschub und Verpflegung ist natürlich gesorgt.

Alternativ habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel von Werder Bremen gegen den SC Freiburg in unserem DeichStube-Liveticker zu verfolgen. Los geht es gegen 14.30 Uhr mit den Aufstellungen beider Mannschaften.

Werder Bremen gegen den SC Freiburg im TV: Highlights ab 18 Uhr in der Sportschau

Die Highlights der Partie könnt Ihr dann am Mittwoch ab 18 Uhr in der Sportschau sehen (ARD). Das Rundum-Sorglos-Paket zum DFB-Pokal-Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem SC Freiburg findet Ihr wie gewohnt in der DeichStube: Stimmen zur Partie, Analysen, Noten, Randgeschichten und mehr.