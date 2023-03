Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen Borussia Mönchengladbach: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel heute live im Fernsehen

Von: Mario Nagel

Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen Borussia Mönchengladbach - so sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Freitag live. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen ist am am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Borussia-Park bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. So können die Fans das Duell gegen die „Fohlen“ am Freitag um 20.30 Uhr live im TV und im Livestream schauen.

Der SV Werder Bremen tritt am 25. Bundesliga-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach an. Im Borussia Park wollen die Bremer nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurückfinden, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. Zumal die Grün-Weißen derzeit mit 30 Punkten aus 24 Spielen dieselbe Ausbeute aufweisen wie vor zwei Jahren - damals stieg Werder noch ab. Doch auch die Gladbacher sind derzeit alles andere als in Form: Die Borussia gewann im Jahr 2023 nur zwei ihrer neun Spiele und muss als Tabellenzehnter ebenfalls aufpassen, nicht doch noch in den Abstiegskampf zu geraten. Für beide Teams steht im direkten Duell also einiges auf dem Spiel. So sehen Fans die Werder-Partie gegen die „Fohlen“ am Freitag live im TV und im Live-Stream.

SV Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen Borussia Mönchengladbach: Wo läuft das Spiel live im Fernsehen?

Die Fans, die nicht live im Borussia-Park dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet. Die Partie von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Auftakt-Begegnung des 25. Bundesliga-Spieltags exklusiv live im TV und im Live-Stream. Anpfiff am Freitag ist um 20.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Michael Born, Benjamin Lauth wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Tobi Wahnschaffe startet um 20 Uhr.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga-Spiel live im TV und im Livestream bei DAZN

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen Borussia Mönchengladbach aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Liveticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Liveticker-Start ist um 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (nag)