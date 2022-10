SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: So sehen Fans das Spiel heute live im TV und im Livestream

Von: Maik Hanke

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: So können Fans das Bundesliga-Spiel live im TV oder Livestream gucken! © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen spielt am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. So können Fans das Spiel am Samstag um 18.30 Uhr live im TV und im Live-Stream schauen!

Die Länderspielpause ist vorbei, am Wochenende rollt wieder in der Bundesliga der Ball. Der SV Werder Bremen empfängt am 8. Spieltag Borussia Mönchengladbach im Wohninvest Weserstadion. Es ist das Wiedersehen mit dem Gegner, der die Grün-Weißen vor zwei Jahren in die 2. Liga geschossen hatte. Auch jetzt dürften die „Fohlen“ eine schwere Aufgabe werden. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke liegt mit 12 Punkten auf dem sechsten Platz und könnte sich mit einem Sieg ganz oben in der Tabelle festsetzen. Derweil liegt der SVW von Coach Ole Werner auch nur drei Zähler hinter dem Club vom Niederrhein und könnte ans obere Tabellendrittel Anschluss finden. So seht Ihr das Werder-Spiel gegen Gladbach am Samstag (18.30 Uhr) live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: So seht Ihr das Bundesliga-Spiel Samstag live im TV und Livestream

Die Fans, die nicht live im Weserstadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung des achten Spieltags exklusiv live im TV. Anpfiff am Samstagabend ist um 18.30 Uhr. Die Live-Übertragung des Einzelspiels läuft auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event HD und Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss. Die Vorberichterstattung startet um 17.30 Uhr nach der Bundesliga-Konferenz.

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu Sky gibt es im Fernsehen nicht. Aber es gibt legale Livestream-Optionen: Ihr könnt Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach online via Sky Go und beim neuen Streaming-Portal Wow (ehemals Sky Ticket) schauen. Achtung: Bei OneFootball sind die Sky-Übertragungen der Einzelspiele der Bundesliga live und auf Pay-per-View-Basis im Gegensatz zur 2. Bundesliga nicht abrufbar.

Werder Bremen live im TV gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga-Spiel am Samstagabend bei Sky

Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen Gladbach zudem noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream. ARD (Das Erste) und ZDF zeigen erst später Highlights. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach. Liveticker-Start ist um 17.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (han)