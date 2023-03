Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Sonntag live im TV und Livestream

Von: Marius Winkelmann

Werder Bremen live im TV gegen Bayer Leverkusen: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Sonntag live im Fernsehen oder Livestream. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Wohninvest Weserstadion gegen Bayer 04 Leverkusen. So können Fans die Partie am Sonntag um 17.30 Uhr live im TV und im Livestream schauen.

Wie steckt der SV Werder Bremen die unnötige wie ärgerliche 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg weg? Das Team von Trainer Ole Werner spielt als Aufsteiger bislang eine stabile Saison, schenkte am vergangenen Wochenende einen möglichen Sieg aber mit unnötigen Fehlern und großer Unkonzentriertheit vor dem gegnerischen Tor regelrecht her. Nun kommt mit Bayer Leverkusen eine Mannschaft ins Weserstadion, die sich zuletzt wieder deutlich im Aufwind befand und im Gesamtklassement einen Punkt vor den Bremern auf Rang neun liegt. Machen es die Bremer gegen die Werkself besser als gegen die Fuggerstädter? Wie geht das Spiel am Wochenende aus? So sehen Fans das Werder-Spiel gegen Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr) live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Sonntag live im TV und Livestream

Die Fans, die nicht live im Wohninvest Weserstadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel gegen die Werkself live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Begegnung des 24. Spieltags exklusiv im Live-Stream und auf dem Pay-TV-Sender DAZN 2. Anpfiff am Sonntag ist um 17.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Jan Platte. Ex-Werder-Profi Benny Lauth wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Live-Übertragung der Vorberichterstattung mit Moderatorin Christina Rann startet um 17 Uhr.

Werder Bremen live im TV und im Live-Stream gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga am Sonntag bei DAZN

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen die Werkself aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. Die dritten Programme der ARD zeigen am Abend Highlights im frei empfangbaren Fernsehen. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. Liveticker-Start ist um 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (mwi)