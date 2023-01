Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfL Wolfsburg - Bundesliga live!

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfL Wolfsburg: Trainer Ole Werner will zurück in die Erfolgsspur. © gumzmedia

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfL Wolfsburg: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel - alles live im Liveticker der DeichStube.

<<< LIVE-TICKER AKTUALISIEREN >>>

Bremen - Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfL Wolfsburg. Anpfiff im Bremer Weserstadion ist um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es hier live im Live-Ticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg - der Vorbericht:

Duell mit dem Team der Stunde: Werder Bremen empfängt den VfL Wolfsburg

Der SV Werder Bremen spielt zum Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga heute (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) gegen den VfL Wolfsburg und will zurück in die Erfolgsspur. Der Vorbericht der DeichStube.

Niko Kovac hat die jüngsten beiden Auftritte des kommenden Gegners aufmerksam verfolgt, natürlich. Sehr wahrscheinlich hat er sie von seiner Analyseabteilung sogar regelrecht auseinandernehmen lassen, wie es in der Bundesliga eben üblich ist. Und so betrachtet kam die positive Vehemenz, mit der der Trainer des VfL Wolfsburg am Freitagmittag über den SV Werder Bremen sprach, schon etwas überraschend daher.

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Trainer Ole Werner bleibt zuversichtlich

„Ich bin mir sicher, dass Werder mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird“, legte sich Kovac fest, was nach nunmehr vier Niederlagen in Serie in Bremen längst nicht mehr alle Fans und Beobachter bedenkenlos unterschreiben würden. Oder anders formuliert: Nach dem verpatzten Start ins Jahr 2023 ist die Sorge des Umfelds an der Weser groß, dass auf eine starke erste Saisonhälfte ein Absturz in der zweiten folgen könnte. Dass mit dem VfL Wolfsburg nun am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) die Mannschaft der Stunde als nächster Gegner wartet, macht die Sache nicht leichter. Was an der Entschlossenheit und Zuversicht von Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner aber nicht mal ansatzweise rütteln konnte.

„Wir arbeiten jetzt über ein Jahr lang zusammen und haben es in der Zeit immer geschafft, bei uns zu bleiben, unsere Stärken rauszukehren, auf den eigenen Fußball zu setzen und damit auch erfolgreich zu sein“, sagte Werner über sein Trainerteam, die Mannschaft des SV Werder Bremen und sich selbst. Und hielt fest: „Ich habe kein Problem damit, für eine nächste Aufgabe Optimismus, Zuversicht und Freude zu entwickeln, denn grundsätzlich habe ich noch nie Probleme damit gehabt, Vertrauen in meine Mannschaft zu haben.“ Und deshalb, logischer Schluss, traut der 34-Jährige seinem Team auch zu, die beachtliche Serie des VfL Wolfsburg am Samstag zu beenden.

Schon gelesen? So könnte die Startelf-Aufstellung von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg aussehen!

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg im Liveticker: „Wölfe“-Höhenflug macht auf Ole Werner Eindruck

Sechs Ligaspiele am Stück haben die Niedersachsen inzwischen gewonnen und dabei ein Torverhältnis von 22:1 verbucht. In den vergangenen acht Partien schoss die Mannschaft zudem immer mindestens zwei Tore. Heißt: Dem VfL Wolfsburg ist es gelungen, die gute Form von vor der WM-Unterbrechung über die lange Winterpause hinweg zu konservieren – und sogar noch weiter zu steigern.

Im Jahr 2023 gab es für das Team glanzvolle Kantersiege gegen Freiburg (6:0) und Hertha BSC (5:0), die freilich auch auf Werder Bremen Eindruck gemacht haben. „Fakt ist, dass sie aktuell sehr viel richtig machen“, hielt Ole Werner mit Blick auf die „Wölfe“ fest, „die Ergebnisse kamen auch in der Höhe nicht von ungefähr, sondern sind zurecht so entstanden“. Wie also gegen diesen Gegner „auf absolutem Top-Niveau“ (Werner) bestehen und nicht nur dessen positive, sondern damit auch die eigene, negative Serie beenden, bevor sie sich zu einer handfesten Krise auswächst?

Werder Bremen im Live-Ticker: VfL Wolfsburg-Coach Niko Kovac erwartet wieder stärkeres Werder-Team

„Indem wir unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen“, sagte Werner, dessen Team sich nach dem Totalausfall von Köln (1:7) gegen Union Berlin (1:2) schon klar verbessert präsentiert hatte, nun aber noch einmal wird nachlegen müssen. Zentraler Punkt dabei ist das Abstellen der eigenen, vermeidbaren Fehler, ohne die Werder Bremen womöglich schon gegen Union Punkte eingefahren hätte. Immer wieder haben sich die Bremer zuletzt durch individuelle Unzulänglichkeiten das Leben schwer gemacht, sich damit selbst aus dem Spiel genommen. Wovon sich Wolfsburgs Trainer Niko Kovac aber nicht blenden lassen möchte.

„Wir hatten eine kleine Delle am Anfang der Saison. Jede Mannschaft wird eine Delle haben. Es ist nur die Frage: wann?“, sagte der Ex-Profi – und betonte: „Sie können die Bundesliga durchgehen und werden kaum eine Mannschaft finden, die nicht einmal über zwei, drei, vier Spiele Probleme hat. Das ist im Moment in Bremen der Fall.“ Trotzdem sei Werder ein sehr spielstarkes Team, „das einen wirklich starken Willen hat und am Samstag von 40.000 Zuschauern unterstützt wird“. Wie gesagt: Dass Werder Bremen richtig tief in den Abstiegskampf rutscht, glaubt Kovac nicht. „Sie werden sich fangen“, sagte er, um dann noch schnell anzufügen: „Aber hoffentlich erst nach dem Spiel gegen uns.“ (dco) Schon gelesen? So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg live im TV und im Livestream!