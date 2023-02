Glanzlos, aber gnadenlos effizient: Eiskaltes Werder lässt Bochum keine Chance

Von: Malte Bürger, Daniel Cottäus, Maik Hanke

Werder Bremen schlägt den VfL Bochum deutlich: Niklas Schmidt setzt nach seinem Tor zum 2:0 zum Jubellauf an. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat am 22. Spieltag das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum mit 3:0 (2:0) gewonnen. Der Spielbericht der DeichStube.

Bremen – Ole Werner ballte die Fäuste, ein „Ja, Mann“ war deutlich von seinen Lippen abzulesen. Der Trainer des SV Werder Bremen hatte spürbar Freude an dem gehabt, was seine Mannschaft auf dem Rasen zeigte. Das war zwar alles andere als durchweg begeisternd, aber trotzdem unheimlich effizient. Gegen den VfL Bochum schossen die Gastgeber einen deutlichen 3:0 (2:0)-Erfolg heraus und vergrößerten somit wieder ihr Polster auf die ganz ungemütlichen Regionen des Klassements. Mit nunmehr 30 Zählern befinden sich Werner und Co. weiter voll auf Kurs Ligaverbleib.

Leonardo Bittencourt kehrte nach abgesessener Gelbsperre zurück in die Startelf und vertrat in seinem 100. Pflichtspiel für Werder erneut den verletzten Mitchell Weiser auf der rechten Außenbahn. Christian Groß gab nach überstandener Krankheit wieder den Sechser, die Abwehrkette bildeten in Abwesenheit des gesperrten Niklas Stark dieses Mal Amos Pieper, Milos Veljkovic und Kapitän Marco Friedl.



Werder Bremen gewinnt deutlich gegen den VfL Bochum: Niclas Füllkrug leitet Sieg ein

Diese umformierte Bremer Mannschaft mühte sich dann auch direkt um die Spielkontrolle, hatte ein klares Übergewicht beim Ballbesitz, wusste daraus aber zunächst nicht allzu viel zu machen. Niclas Füllkrug hatte so etwas wie die erste halbwegs gute Gelegenheit, jagte den Ball bei einem Fernschuss aber weit über das Tor des VfL (16.). Auf der Gegenseite klärte Pieper im Strafraum vor Philipp Hofmann – wobei der Werder-Verteidiger eigentlich den Fuß des Bochumer Stürmers traf. Einen durchaus möglichen Elfmeterpfiff gab es von Schiedsrichter Florian Badstübner aber nicht, da der VAR die Szene zwar überprüfte, aber nicht als strafstoßwürdig einstufte (17.). Kurz darauf nutzten die Gäste ein viel zu zögerliches Abwehrverhalten der Grün-Weißen, um über die rechte Seite in den Sechzehner einzudringen. Der folgende Schuss von Jordi Osei-Tutu wurde geblockt, der zweite Versuch von Kevin Stöger geriet zu ungenau (24.).

Ähnlich ungenau war lange Zeit auch Werders Aufbauspiel, ehe es dann plötzlich ganz einfach ging: Veljkovic schickte einen weiten Ball super auf die linke Seite, wo Anthony Jung stark ein Kopfballduell gewann und damit direkt den durchstartenden Füllkrug bediente. Der Torjäger ließ sich nicht zweimal bitten und traf ebenso kompromisslos wie unhaltbar zur Führung (29.). Ein richtig schöner Treffer in einem Spiel, das bis dato ziemlich viel Langeweile geboten hatte. Wirklich spektakulär ging es auch danach nicht weiter. Bis die 43. Minute kam. Niklas Schmidt schaltete bei einem Konter blitzschnell um, legte raus auf Bittencourt, der den Ball fast schon vertändelt hatte. Mit größter Mühe brachte er den Ball noch zu Jung, der überragend in die Schnittstelle zurück zu Niklas Schmidt spielte. Und der 24-Jährige nahm kurz den Kopf hoch und legte anschließend kontrolliert zum 2:0 nach.

Niklas Schmidt stellt auf 2:0 - Werder Bremen schlägt den VfL Bochum

Werder Bremen hatte seine einzigen echten Chancen des ersten Durchgangs gnadenlos genutzt, die wenigen Fehler der abstiegsbedrohten Bochumer eiskalt bestraft. So sehr die Niederlagen zuvor gegen die beiden Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt auch geschmerzt hatten, gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt punkteten die Bremer bislang stets zuverlässig – und schickten sich mit dem doppelten Vorsprung an, dies auch am Samstagnachmittag im ausverkauften Wohninvest Weserstadion erneut gegen den VfL Bochum zu tun. „Die Mannschaft ist gut eingestellt, da ist viel Energie da“, lobte der fehlende Niklas Stark im Pausen-Interview am „Sky“-Mikrofon den geduldigen Auftritt seines Teams. „Wenn man mit 2:0 zur Halbzeit führt, dann hat man nicht viel falsch gemacht.“

Werder Bremen kam mit Schwung aus der Kabine zurück, gewann die meisten wichtigen Zweikämpfe und baute darauf, sich bietende Kontergelegenheiten bestmöglich auszunutzen. Das gelang zwar nicht direkt, führte aber immerhin dazu, dass es nach einer knappen Stunde einen Freistoß aus allerbester Position gab. Niclas Füllkrug war direkt an der Strafraumgrenze gefoult worden, Marvin Ducksch, dem bis zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel gelungen war, trat an und schob den Ball schlitzohrig unter der Mauer hindurch ins Tor – 3:0 (59.).

Werder Bremen gewinnt gegen den VfL Bochum: Marvin Ducksch macht den Deckel drauf

So clever wie in diesem Moment präsentierte sich Werder Bremen auch im weiteren Spielverlauf. Das Bemühen war den Bochumern keineswegs abzusprechen, aber wirklich gefährlich kamen sie kaum einmal vor den Kasten von Keeper Jiri Pavlenka. Der SVW steuerte folglich recht kontrolliert dem nächsten dreifachen Punktgewinn entgegen, musste dabei nicht einmal glänzen und spendierte den eigenen Fans so einen völlig ruhigen Nachmittag, wie es ihn schon seit einiger Zeit nicht mehr gegeben hatte. Der Begeisterung im Stadion schadete das verständlicherweise überhaupt nicht. Stattdessen wurden noch einige Fäuste geballt – nicht nur die von Ole Werner. (mbü/dco)

SV Werder Bremen: Pavlenka – Bittencourt, Pieper (90.+1 Chiarodia), Veljkovic, Friedl, Groß (90.+1 Philipp), Jung, Stage (82. Gruev), Schmidt (76. Schmid), Füllkrug, Ducksch (82. Dinkci)

VfL Bochum: Riemann – Osei-Tutu, Lampropoulos (46. Förster), Schlotterbeck, Stafylidis, Kunde, Masovic, Stöger (65. Osterhage), Asano (65. Broschinski), Antwi-Adjei, Hofmann (82. Ganvoula)

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfL Bochum: Alle Tore, News und Infos - alles zum 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga live im Liveticker der DeichStube. Ergebnis: 3:0 für Werder!

17.25 Uhr: Es war kein besonders schönes Fußballspiel, aber das dürfte keinen Grün-Weißen stören: Extrem effiziente Bremer fahren einen ungefährdeten Sieg ein und klettern mit nun 30 Punkten auf Tabellenplatz neun!

17.24 Uhr: Schluss! Werder gewinnt mit 3:0 gegen den VfL Bochum!

90.+1 Min: Die Einwechslungen von Maximilian Philipp und Fabio Chiarodia für Pieper und Groß nehmen noch etwas Zeit von der Uhr. Für Chiarodia ist es der zweite Bundesliga-Einsatz.

90. Min: Die letzte Minute der regulären Spielzeit läuft. Hier deutet nichts darauf hin, dass irgendwas auch nur im Geringsten anbrennen könnte. Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

88. Min: Am Strafraum ist weiter Ende für die Bochumer. Förster und Osei-Tutu kommen einfach nicht durch.

87. Min: Goralski für Kunde - mit dem Wechsel will Bochum nochmal einen Impuls setzen.

85. Min: Gruev versucht es nach einem Doppelpass mit Jung mal mit links aus der zweiten Reihe, das Schüsschen wird aber direkt geblockt.

83. Min: Ihr merkt es - wirklich Szenen zu beschreiben gibt es gerade nicht. Passiert in den Schlussminuten noch etwas vor den Toren?

82. Min: Auch Werder wechselt wieder. Stage und Ducksch verlassen den Platz, Gruev und Dinkci dürfen sich jetzt zeigen.

82. Min: Hofmann geht beim VfL raus, Ganvoula soll nochmal für mehr Gefahr sorgen.

80. Min: Jung holt sich die nächste Gelbe Karte ab. Gegen Osei-Tutu greift er zum taktischen Foul

78. Min: Das Spiel ist mittlerweile deutlich offener, Werder lässt Bochum gerade aber auch viel machen.

76. Min: Da ist jetzt tatsächlich der erste Werder-Wechsel, aber ein anderer: Schmid kommt für den Torschützen Schmidt.

74. Min: Ole Werner sollte langsam überlegen, Pieper vom Platz zu nehmen. Bei einem Kopfballduell foult er Hofmann, allmählich ist er gelb-rot-gefährdet, zudem Bochum vor allem über seine Seite kommt.

72. Min: Bittencourt mit einem Kabinettstückchen. Per Pirouette und viel Kampfgeist lässt er vier Bochumer an der Außenlinie stehen, legt sich der Ball aber zu weit vor. Die Kugel landet im Seitenaus.

71. Min: Schlotterbeck nun vorne in Aktion: Im Strafraum wird er angespielt, im Kuddelmuddel kommt er aber nicht richtig zum Abschluss - Abstoß für Werder.

68. Min: Bochums Schlotterbeck geht ohne gegnerische Einwirkung zu Boden und lässt sich kurz behandeln. Für ihn geht es dann aber weiter.

66. Min: Da war mehr drin: Füllkrug schlägt einen Haken und legt auf Schmidt ab, der verpasst aber den Abschluss oder das Abspiel auf den freien Ducksch und schlägt selbst einen Haken. Er wird dabei aber auch von einem Bochumer abgeräumt, die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm.

65. Min: Doppelwechsel bei den Gästen: Stöger und Asano verlassen den Platz, Broschinski und Osterhage kommen.

61. Min: Für Ducksch ist es das fünfte Saisontor - und mal wieder eines gegen Lieblingsgegner Bochum. Zuvor hatte er bereits (für andere Clubs) sechs Treffer in sieben Spielen gegen den Ruhrpottclub erzielt. Leser des Angeberwissens wissen das natürlich bereits!

60. Min: Eine Stunde gespielt. Trotz weniger Chancen führt Werder schon mit 3:0. Das ist heute brutale Effizienz.

59. Min: Ducksch überrascht die Gäste mit einem flachen Freistoß, der unter der eh löchrigen Bochumer Mauer durchgeht und im Netz einschlägt!

59. Min: Ducksch macht‘s - und der Ball ist drin! 3:0 für Werder!

58. Min: Gute Freistoßposition für Werder: Jung gewinnt vorher wieder ein Kopfballduell und legt den Ball auf Füllkrug, der dann von den Beinen geholt wird. Jetzt Ducksch oder Schmidt?

55. Min: Bei einem Bremer Konterversuch kriegt Füllkrug einen Freistoß für sich gepfiffen, danach stehen sich Groß sich Kunde Nase an Nase.

53. Min: Wieder will Bochum in die Schnittstelle der Innenverteidiger spielen, dieses Mal ist Pieper vor Antwi-Adjei am Ball.

51. Min: Hofmann steigt Friedl böse auf den Knochen - Gelb für den Bochumer Stürmer. Friedl wird auf dem Platz behandelt, für ihn geht‘s aber weiter.

51. Min: Bochum will jetzt immer häufiger über Piepers rechte Innenverteidigerseite kommen. Ganz sattelfest wirkt der Bremer gerade nicht.

48. Min: Werder kommt offensiv aus der Pause, will jetzt schon neue Bochumer Räume ausnutzen. Ein Abschluss Bittencourts landet aber in den Armen von Riemann.

47. Min: Pieper pennt etwas gegen Antwi-Adjei und muss zupacken - das gibt die achte Gelbe Karte der Saison für ihn.

46. Min: Bochum hat einmal gewechselt - und zwar offensiv: Innenverteidiger Lampropoulos ist raus, der offensive Mittelfeldspieler Förster kommt.

46. Min: Der Ball rollt wieder - die zweite Hälfte läuft!

16.35 Uhr: Alle auf Klo gewesen? Getränke nachgefüllt? Dann aber schnell! Die Spieler sind wieder zurück auf dem Platz.

16.26 Uhr: Niklas Stark steht in der Halbzeit am Sky-Mikrofon. Er findet: „Bochum macht es gut, sucht viel das Eins-gegen-eins, da musst du erst mal durchkommen.“ Er erwartet offensivere Gäste im zweiten Durchgang.

16.21 Uhr: Und dann ist Pause! Werder führt mit 2:0 gegen den VfL Bochum. In einem zunächst sehr langatmigen Spiel trafen Niclas Füllkrug und Niklas Schmidt mit den einzigen echten Chancen des Spiels. Hinten heraus wurde es dann hektisch, nun ist erst mal Zeit zum Durchatmen.

45.+2 Min: Es wird nochmal gefährlich im Werder-Strafraum! Hofmann wird angespielt, Friedl geht nicht richtig ran, sodass es brenzlig wird. Immerhin: Hofmann stand im Abseits.

45. Min: Es wird hektisch im Bremer Strafraum! Nach einer Rudelbildung sehen Friedl und Schlotterbeck Gelb. Vorausgegangen war eine klare Schwalbe von Kunde, der gegen Jung einen Elfmeter schinden will.

43. Min: Schmidt leitet die Konterszene selber ein, hat viel Platz, spielt raus auf Bittencourt. Der vertändelt die Situation fast schon. Heiß wird die Situation dann wieder durch Jung, der Übersicht bewahrt und Schmidt rechts im Strafraum findet. Dort steht der Mittelfeldmann dann völlig frei vor dem Torwart - und schießt flach ins kurze Eck ein!

43. Min: Tooooooooor! 2:0 durch Niklas Schmidt!

42. Min: Niklas Schmidt versucht es einfach mal aus 25 Metern - aber der Aufsetzer ist für Riemann kein Problem.

41. Min: Mal einer kleiner Blick auf Bittencourt: Der wird auf rechts relativ häufig gesucht, aber seine Pässe gehen fast immer wieder nach hinten. Richtige Impulse sind das noch nicht.

39. Min: Erste Ecke des Spiels für Werder. Ducksch hebt die Kugel auf den ersten Pfosten, Pieper leitet per Kopf auf Füllkrug weiter, der am zweiten Pfosten dem Ball nicht ganz die richtige Richtung geben kann - zwei Meter vorbei.

37. Min: Der Attraktivität des Spiels hat das Tor bisher nicht geholfen, aber Werder hat auch keinen Grund, jetzt in irgendeiner Form ungeduldig zu werden.

35. Min: Bochum ist um eine Reaktion bemüht, aber kommt nicht über Stückwerk hinaus. Werder steht bisher sicher.

30. Min: Das Geduldsspiel hat sich ausgezahlt. Füllkrug, der bisher in der Luft hing, steht jetzt bei 14 Saisontoren.

29. Min: Und so ist‘s gefallen: Milos Veljkovic mit einem tollen langen Ball auf Jung auf die linke Seite, der gewinnt sein Kopfballduell, der Ball geht in den Lauf von Füllkrug, der sich gut absetzt und Volley im Fallen ins kurze Eck abschließt!

29. Min: TOOOOOOOR für Werder! Niclas Füllkrug trifft aus dem Nichts - 1:0 für Werder!

28. Min: Niklas Schmidt darf mal in den Strafraum flanken, Jens Stage wird beim Kopfball aber gestört, und kann den Ball nicht ernsthaft aufs Tor bringen. Es gibt Abstoß.

26. Min: Friedl rutscht der Ball unter der Sohle durch und lädt Osei-Tutu ein, in den Strafraum einzudringen. Dessen Abschluss wird aber geblockt. Stöger kriegt die zweite Chance, aber Pavlenka entschärft dann die Situation.

24. Min: Werder in Person von Pieper verteidigt einen Bochumer Angriff gut weg, aber ist bei einer eigentlich brauchbaren Konterchance viel zu langsam und ungenau. Füllkrug nimmt das Tempo unnötig raus.

21. Min: Sind wir ehrlich: Das ist bisher ein ganz zähes Spiel.

19. Min: Jetzt wird es auf der anderen Seite etwas gefährlicher: Tolle Flanke Bittencourts, Jung geht mit links zum Ball und hat fast freie Bahn, aber trifft leicht Osei-Tutu mit dem Fuß am Kopf.

17. Min: Osei-Tutu spielt den Ball von außen scharf in den Bremer Strafraum, Pieper trifft beim Klärungsversuch Hofmann im Strafraum, der fällt - aber der Schiedsrichter sagt: Kein Elfmeter - Werder hat da durchaus etwas Glück. Auch der VAR ändert die Entscheidung nicht. Aber die Bochumer meckern auch nicht.

16. Min: Der erste Abschluss für Werder. Nach einer Bittencourt-Flanke kann Schlotterbeck den Ball nur vor die Füße Füllkrugs köpfen, doch dessen Schuss aus 20 Metern geht weiter drüber.

14. Min: Beim Kombinationsspiel nach vorne gelingt den Bremern noch nicht allzu viel. Ein Mitchell Weiser fehlt definitiv.

12. Min: Füllkrug verliert vorne schon bei einem leichten Check den Ball, Bochum überbrückt das Mittelfeld schnell, aber das führt noch zu nichts.

11. Min: Bochum mal mit einer scharfen Flanke von Kunde, aber Veljkovic ist mit dem Kopf da und klärt.

9. Min: Füllkrug überlässt Jung den Ball, aber der ist zu langsam und foult links neben dem Strafraum nur seinen Gegenspieler.

7. Min: Groß steht bereits jetzt bei Coach Ole Werner an der Seitenlinie. Es gibt offenbar schon Gesprächsbedarf.

6. Min: Weiter Einwurf in den Bremer Strafraum, Kopfballverlängerung der Bochumer - aber Jiri Pavlenka steigt hoch und schnappt sich trotz Bedrängnis die Kugel. Schlotterbeck geht dabei zu Boden, er ist Pavlenka etwas in den Arm gesprungen und hat sich wehgetan.

5. Min: Noch passiert tatsächlich nicht viel. Beide Teams sind noch in der Findungsphase, Werder bemüht sich etwas mehr um Kontrolle.

3. Min: Groß will Füllkrug das erste Mal lang schicken, doch sein Ball ist zu schwach und zu ungenau.

2. Min: Nur für den Fall, dass jemand Zweifel hatte: Ja, Leo Bittencourt ist wieder der Mann auf der rechten Außenbahn.

1. Min: Los geht‘s!

15.32 Uhr: Noch einmal ist kurz Zeit für den Mannschaftskreis, gleich geht‘s dann aber los.

15.29 Uhr: Jetzt erst kommen die Spieler raus auf den Rasen! Ganz pünktlich losgehen wird es also wohl nicht.

15.26 Uhr: Die Stimmung im Weserstadion ist schon jetzt top. Die Bude ist ausverkauft, auch die Bochumer haben ihr Gästekontigent ausgeschöpft und sind ordentlich laut.

15.24 Uhr: Vor dem Anpfiff gibt es gleich im Stadion noch eine „laute Gedenkminute“ für die Menschen in der Ukraine. Anlass ist der Jahrestags des Überfalls Russlands auf sein Nachbarland.

15.18 Uhr: Werders Coach Ole Werner betont immer wieder eine „Sauberkeit“, die er heute in den Aktionen fordert.

15.16 Uhr: Bochums Trainer Thomas Letsch spricht am Sky-Mikrofon von einer „großen Herausforderung“ gegen Werder heute, aber er ist „guten Mutes, dass wir hier heute was mitnehmen“.

15.15 Uhr: Auch auf anderen Plätzen der Fußball-Bundesliga stehen heute einige direkte Duelle im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Programm: Hertha spielt um 15.30 Uhr gegen Augsburg, am Abend empfängt Schalke 04 den VfB Stuttgart.

15.09 Uhr: Schiedsrichter der Partie heute ist Florian Badstübner (Nürnberg). Ihm assistieren Markus Schüller und Philipp Hüwe, Vierter Offizieller ist Max Burda. Als VAR sitzt Johann Pfeifer im berühmt-berüchtigten Kölner Keller, Katrin Rafalski ist VAR-Assistentin.

15.03 Uhr: Na, wer hat unser Angeberwissen heute schon gelesen? Ja? Nein? Schon wieder vergessen? Ok, nochmal ein kleiner Statistik-Happen: Der letzte Besuch des VfL Bochum im Weserstadion ist rund 13 Jahre her: 2010 gab es ein 3:2 für Werder! Insgesamt hat Bochum 33 Mal im Weserstadion gespielt - und dabei nur einen einzigen Sieg geholt: ein 2:1 am 3. Februar 2008. Lang, lang ist‘s her.

14.55 Uhr: Unterschätzen sollte Bochum aber definitiv keiner. Vor drei Wochen setzte der Revierclub mit einem 5:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim ein dickes Ausrufezeichen.

14.51 Uhr: In der Bundesliga-Tabelle ist Bochum auf den Relegationsrang abgerutscht, Werder hat als Tabellenelfter acht Punkte Vorsprung.

14.48 Uhr: Werder hat zuletzt zwei 0:2-Niederlagen gegen die Champions-League-Achtelfinalisten kassiert, auch der VfL Bochum hatte zuletzt schwere Gegner: Vor dem 0:2 gegen den SC Freiburg gab es ein 0:3 gegen den FC Bayern sowie das DFB-Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund.

14.45 Uhr: Um die Personal-News rund um Kader und Aufstellung noch abzurunden: Auch bei Bochum fehlen einige Spieler. Kapitän Losilla hat sich in der Vorwoche gegen Freiburg eine Rote Karte abgeholt, Ordets ist krank, Danilo Soares angeschlagen, Zoller hat muskuläre Probleme und der in Bremen geborene Holtmann muss nach einer Meniskus-OP passen.

14.39 Uhr: Routinier Leonardo Bittencourt erreicht mit dem Spiel heute einen Meilenstein: Die Bochum-Partie ist sein 100. Pflichtspiel für Werder.

14.37 Uhr: Weiser fehlt wie von Werder-Trainer Ole Werner angekündigt nach der Außenbandverletzung im Sprunggelenk weiter. Auch Agu (Patellasehnenprobleme), Mbom und Salifou (beide Wadenprobleme) fehlen verletzt. Stark ist gelbgesperrt.

14.35 Uhr: Bei Bochum wird das Aufgebot wie folgt komplettiert: Esser, Heintz, Janko, Förster, Goralski, Osterhage, Broschinski, Ganvoula.

14.34 Uhr: Werders Bank sieht so aus: Zetterer, Buchanan, Chiarodia, Dietrich, Berger, Gruev, Philipp, Schmid und Dinkci.

14.27 Uhr: Und so spielt der VfL Bochum: Riemann - Osei-Tutu, Lampropoulos, K. Schlotterbeck, Stafylidis - Kunde, Masovic - Stöger - Asano, Antwi-Adjei - Hofmann.

14.25 Uhr: Bittencourt kehrt nach Gelbsperre in die Startelf zurück und dürfte wieder als rechter Schienenspieler Mitchell Weiser ersetzen, auch Christian Groß (war krank) ist zurück, Ilia Gruev muss für ihn auf die Bank. In der Innenverteidigung ersetzt Pieper den gelbgesperrten Stark.

14.24 Uhr: Und da ist auch schon die Werder-Aufstellung: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, Friedl - Groß - Bittencourt, Schmidt, Stage, Jung - Füllkrug, Ducksch.

14.23 Uhr: Moin aus der DeichStube! In gut einer Stunde geht es im Weserstadion los, Werder empfängt den VfL Bochum! Hier wird es schon in wenigen Minuten spannend, dann dürften nämlich die Aufstellungen eintrudeln!

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfL Bochum: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos gibt es dann hier - heute alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Schöner, sicherer, intensiver: Werder Bremen muss gegen den VfL Bochum einiges besser machen als zuletzt

Der SV Werder Bremen empfängt am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) den VfL Bochum im Wohninvest Weserstadion. Nach zwei Niederlagen in Serie müssen die Grün-Weißen unbedingt gegen den Tabellen-16. gewinnen, um nicht in den Abstiegskampf abzurutschen. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – In den vergangenen Tagen ist reichlich über den viel zu zaghaften Auftritt des SV Werder Bremen in Frankfurt und die daraus resultierenden Folgen für die Mannschaft gesprochen worden. „Mut ist aber nur das eine“, meinte Ole Werner auch am Donnerstag noch. „Man muss vor allem festhalten, dass wir in Frankfurt einfach schlecht waren.“ Deutliche Worte vom Bremer Cheftrainer, der während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) direkt nachlegte: „Wenn man es nicht schafft, einfachste Pässe mit der richtigen Schärfe zu spielen und Räume, die eigentlich klar sind, zu erkennen, dann wirst du auch nicht mutiger. Was es dann aber braucht, ist, dass man über Aktivität ins Spiel findet.“ Da auch die gegen die Eintracht fehlte, gab es zuletzt einiges zu bereden und aufzuarbeiten. Gegen den Tabellen-16. aus dem Ruhrgebiet soll schließlich alles anders werden. Nun einfacher wird es wohl nicht.

Werder Bremen gegen den VfL Bochum im Liveticker: Trainer Ole Werner nimmt seine Mannschaft in die Pflicht

„Bochum spielt unter dem neuen Trainer sehr intensiv, betreibt ein sehr aggressives Pressing über das gesamte Feld“, hat Ole Werner beobachtet. Der VfL Bochum hatte im vergangenen September Thomas Letsch anstelle von Thomas Reis inthronisiert, unter dem 54-Jährigen gab es seither sechs Siege und acht Niederlagen. Gutes Omen für Grün-Weiß: In der Bundesliga-Historie sprangen an der Weser bei 35 Duellen zwischen den beiden Vereinen insgesamt 27 Siege heraus. Lediglich 2008 gelang es den Bochumern einmal, in Bremen zu gewinnen (2:1). Doch auf den automatischen Ausbau der Serie will sich bei Werder Bremen niemand verlassen. „Wir müssen mehr Tiefe in unserem Spiel haben als zuletzt und überhaupt besser mit unserem Ballbesitz umgehen“, forderte Werner deshalb. „Das Spiel wird sicherlich hektisch und intensiv werden, da müssen wir es schaffen, in ein sauberes Fußballspiel zu kommen.“

Schon gelesen? Mit dieser Startelf-Aufstellung könnte Werder Bremen in die Partie mit dem VfL Bochum gehen!

Werder Bremen würde bei einem Sieg gegen den VfL Bochum einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen

Rein tabellarisch könnte seine Elf abermals einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Acht Punkte beträgt der Vorsprung aktuell auf den Regelegationsrang, auf dem der VfL Bochum mit 19 Zählern steht. Eine große Chance also, die Ole Werner aber gewohnt nüchtern registriert. „Wir haben nach diesem Spiel noch zwölf weitere. Es ist jetzt noch nicht der Moment, an dem du auf die Tabelle schauen oder rechnen musst“, erklärte der Cheftrainer des SV Werder Bremen. „Für beide Mannschaften wird es hinterher unabhängig vom Spielausgang so sein, dass noch alle Möglichkeiten in alle Richtungen offen sind. Drei, vier Spieltage vor Schluss wäre das etwas anderes.“ (mbü)