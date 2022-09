Werder Bremen gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Bundesliga LIVE

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Werder-Trainer Ole Werner warnt vor dem Auswärtsspiel davor, den kommenden Gegner zu unterschätzen. © gumzmedia

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den VfL Bochum: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel - alles live im Liveticker der DeichStube.

<<< LIVE-TICKER AKTUALISIEREN >>>

Der SV Werder Bremen gegen den VfL Bochum im Live-Ticker: Anpfiff in Bochum ist um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es dann hier live im DeichStube-Liveticker.

Werder Bremen gegen den VfL Bochum - der Vorbericht:

Mit Respekt zum Schlusslicht: Wie der SV Werder Bremen das Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum angeht

Der SV Werder Bremen gastiert am Samstag (15.30 Uhr) im Vonovia Ruhrstadion beim VfL Bochum. Nach der unglücklichen 3:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wollen die Grün-Weißen beim Tabellenletzten der Bundesliga den zweiten Saisonsieg einfahren. Der Vorbericht der DeichStube.

Ohne jeden Punkt auf dem Konto ziert der VfL Bochum nach vier Spieltagen das Tabellenende der Bundesliga – für Ole Werner, Trainer des SV Werder Bremen, ist das aber kein Grund, den kommenden Gegner seines Teams zu unterschätzen. „Die Tabelle spielt zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison noch keine Rolle, weil ihre Aussagekraft arg begrenzt ist“, sagte der 34-Jährige, der deshalb auch nichts von einer möglichen Bremer Favoritenrolle im Bundesliga-Duell gegen Bochum am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) wissen wollte.

Werder-Bremen-Trainer Ole Werner vor Duell gegen VfL Bochum: „Mir ist vollkommen egal, ob du als Außenseiter oder Favorit giltst“

„Mir ist es vollkommen egal, ob du bei den Buchmachern als Außenseiter oder Favorit giltst“, betonte Ole Werner vor dem Spiel beim VfL Bochum. Vielmehr gehe es darum, „dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, die wir beeinflussen können. Und das sind die auf dem Platz.“ Mit den fünf gesammelten Punkten aus den ersten vier Partien ist der SV Werder Bremen grundsätzlich zufrieden, allerdings waren bei der jüngsten 3:4-Heimniederlage gegen Frankfurt doch große Probleme in der Abwehr zu Tage getreten.

Unter der Woche hat der Chefcoach des SV Werder Bremen mit seiner Mannschaft deshalb vor allem am zuletzt mangelnden Defensivverhalten gearbeitet - praktisch auf dem Platz, aber auch in der Theorie. Während der Video-Analyse und in Einzelgesprächen hat Ole Werner die Fehler aus der Frankfurt-Partie mit seinen Spielern aufgearbeitet. Der Auftrag war dabei klar: „Natürlich ist es unser Bestreben, dass es zu unseren Gunsten in den Spielen nicht immer ganz so wild zugeht.“

Werder Bremen live im TV und im Live-Stream gegen den VfL Bochum – alle Infos hier!

Werder Bremen gegen VfL Bochum: Trainer Ole Werner erwartet einen Gegner, der über Geschwindigkeit zum Erfolg kommen will

Mit dem VfL Bochum erwartet Ole Werner einen Gegner, der versucht, „über Geschwindigkeit zum Erfolg zu kommen“. Zudem hat der Trainer von Werder Bremen, der in Bochum auf Leonardo Bittencourt verzichten muss, eine Besonderheit im Spiel des Revierclubs ausgemacht: „Sie haben in Manuel Riemann einen Torhüter, der viele Situationen einleitet. Das ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen.“ Darüber hinaus war das Stadion des Gegners, das Vonovia Ruhrstadion, ein Thema, mit dem sich Werder Bremen auseinandergesetzt hat.

Werder Bremens Clemens Fritz über Vonovia Ruhrstadion des VfL Bochum: „Es ist eng und klein, wodurch es sehr hitzig werden kann“

„Es ist ein enges und relativ kleines Stadion, wodurch es sehr hitzig werden kann“, weiß Leiter Profifußball Clemens Fritz, der während seiner aktiven Laufbahn mehrfach beim VfL Bochum angetreten ist. Auch beim bis dato letzten Bremer Auftritt an der Castroper Straße im Oktober 2009 - Werder Bremen gewann damals mit 4:1 - war Fritz dabei. „In Bochum herrscht immer eine gute Atmosphäre“, sagte der Ex-Profi, der sich sicher ist: „Es wird am Samstag zur Sache gehen. Bochum wird alles reinhauen, um den ersten Dreier in dieser Saison einzufahren.“ (dco) Schon gelesen? So könnte die Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen gegen den VfL Bochum aussehen!