Live-Ticker aus Lohne: Nach Unwetter-Pause - Werder gegen Osnabrück läuft

Lohne – Werder Bremen spielt am Samstag beim „Interwetten Cup“, einem Blitz-Turnier in Lohne, gegen den VfL Osnabrück und den 1. FC Köln. Verfolgt beide Testspiele im Live-Ticker.

6. Min: Die Teams tasten sich ein wenig ab.

2. Min: Die Bremer übernehmen direkt das Heft des Handelns und halten den Ball in den eigenen Reihen.

1. Min: Das Wetter hat sich in Lohne ein wenig beruhigt. Hoffentlich bleibt es so.

1. Min: Freunde, es geht los. Anstoß!

15.27 Uhr: Dürfte gleich weitergehen. Die Bremer sind auf dem Platz und machen sich warm.

15.21 Uhr: Ist das etwa ein Hoffnungsschimmer? Der Regen lässt ein wenig nach. Die angekündigten fünf Minuten Verspätung sind schon vorüber. Lassen wir uns überraschen.

15.12 Uhr: Achtung, Werder-Fans! Das Test-Turnier wird wegen eines Unwetters unterbrochen. Die Pause soll allerdings nur fünf Minuten dauern, dann steht die Partie von Werder Bremen gegen den VfL Osnabrück an.

60. Min: Pünktlich wird hier abgepfiffen. Köln setzt sich verdient mit 3:0 gegen den VfL Osnabrück durch. Um 15.15 Uhr dürfen die Bremer gegen die Niedersachsen ran.

57. Min: Freistoß aus gefährlicher Position für den VfL - deutlich drüber.

49. Min: Ihr wollt den Beweis? Schindler zieht von rechts in den Strafraum und belohnt sich aus spitzem Winkel zum 3:0!

48. Min: Osnabrücks Hintermannschaft hat viel mit Kingsley Schindler und Jhon Cordoba zu tun, die beiden sind da vorne nur schwer zu stoppen.

47. Min: Der fällige Freistoß landet in der Mauer des VfL - da war mehr drin!

46. Min: Gelbe Karte für Agu! Der Osnabrücker Verteidiger kommt viel zu spät in den Zweikampf und kann sich vor dem eigenen Sechzehner nur mit einem Foul helfen.

14.50 Uhr: Noch ein kleiner TV-Hinweis für euch. Hier findet ihr alle Informationen, wie ihr das Test-Turnier mit Werder Bremen in Lohne live im Fernsehen schauen könnt.

14.48 Uhr: Nicht einmal mehr 30 Minuten, da können wir uns doch glatt noch einmal die Werder-Aufstellung ins Gedächtnis rufen. Mit vielen U23-Akteuren und Johannes Eggestein, Claudio Pizarro und Martin Harnik geht es zuerst gegen den VfL Osnabrück.

14.47 Uhr: Auch wenn das Wetter im Moment nicht so wirklich mitspielt, haben die Werder-Fans richtig Bock auf das Blitzturnier? Freudige Gesichter, gute Stimmung und grün-weiße Trikots gibt es hier:

14.45 Uhr: Noch gut 30 Minuten, dann greifen endlich die Bremer ins Spielgeschehen ein.

34. Min: Die Wolken ziehen sich zu, dass Wetter schwenkt so langsam um. Vielleicht bekommen wir heute noch ein richtiges Blitzturnier.

31. Min: Weiter geht der Spaß. Diesmal beginnen die Geißböcke.

30. Min: Halbzeit! Gleich geht‘s mit der zweiten Hälfte weiter. Köln führt hier mit 2:0.

28. Min: Immer wieder probieren es die die Kölner mit Pässen durch die Schnittstelle und stellen den VfL damit vor riesige Probleme. Dieses Mal konnte im letzten Moment per Grätsche geklärt werden, sonst hätte Drexler wieder ganz viel Rasen vor sich gehabt.

25. Min: Und da klingelt es schon wieder. Schindler schickt Drexler in die Tiefe, der den Ball ins Tor lupft.

23. Min: Ziemlich körperbetontes Match zwischen Köln und Osnabrück. Immer wieder räumen sich die Profis gegenseitig ab. Kölns Benno Schmitz testet mit einem Vollspannschuss die Fähigkeit von Schlussmann Körber testet.

14.21 Uhr: Ein potenteres Werder-Team dürfen Fans gegen den 1. FC Köln erwarten. Im Duell mit dem Bundesligisten kann Kohfeldt Werders Leistungsstand bestimmen.

14.17 Uhr: Werders Aufstellung ist da! Werder beginnt mit einem Team, wo wohl nur die wenigsten eine Chance auf die Startelf in der Bundesliga haben. Der einzige Spieler mit Stammelf-Potenzial dürfte Johannes Eggestein sein, der hier gemeinsam mit Oldie Claudio Pizarro und Martin Harnik die Mannschaft führen soll. Viele Kräfte aus der U23 sind dabei, die sich gegen einen Zweitligisten beweisen dürfen.

10. Min: Und da ist es passiert: Cordoba stochert den Ball im Fünfmeterraum über die Linie. 1:0 für Köln!

14.08 Uhr: Wenden wir uns aber erst einmal wieder den Grün-Weißen zu. Ludwig Augustinsson und Theodor Gebre Selassie sind bei den Bremern dabei, obwohl sie unter der Woche nur dosiert trainiert haben. Die Bremer sind auch mittlerweile angekommen und noch genügend Zeit, um sich auf ihren gleich startenden Test vorzubereiten. Kohfeldt wird seine Männer schon auf einstimmen.

6. Min: Was ein Bock der Osnabrücker Hintermannschaft! Einen fatalen Querpass in letzter Reihe fängt Kölns Cordoba ab, der jedoch im Rasen hängenbleibt und am Keeper scheitert. Das hätte die frühe Führung sein müssen.

5. Min: Munterer Spielbeginn der Kölner. Die Geißböcke gehen direkt rauf und lassen den Niedersachsen kaum Zeit ihr Spiel aufzuziehen.

1. Min: Und los geht‘s! Osnabrück beginnt.

14.01 Uhr: Werder-Fans dürfen sich bei der jetzt startenden Partie nicht auf Florian Kainz oder Niklas Schmidt freuen. Beide spielen nicht. Kainz soll aber gegen Werder ran.

13.59 Uhr: Für den Zweitligisten ist zugleich auch die Generalprobe für den Auftakt der zweiten Bundesliga. Anpfiff ist am Freitag, 26. Juli.

13.58 Uhr: Während die Bremer noch entspannen dürfen, geht es für Osnabrück und Köln hinaus auf das Feld.

13.55 Uhr: So warten auf die Bremer insgesamt 120 Minuten Spielzeit, die bei der heutigen Hitze ordentlich anstrengend sein dürften. Alleine deswegen wird Trainer Florian Kohfeldt einige Formationen ausprobieren. Die Spieler haben so Gelegenheit sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

13.52 Uhr: Auf die Grün-Weißen warten in den Partien, die jeweils über 60 Minuten gehen, zwei starke Gegner. Immerhin sind die Geißböcke wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen, während Osnabrück den Sprung in die zweite Liga schaffte.

13.48 Uhr: Ein wenig Zeit zum Einstimmen haben wir noch. Denn das Auftaktmatch bestreiten Köln und Osnabrück. Für Werder heißt das: Erst einmal die Gegner analysieren und dann das Gelernte aus dem Trainingslager auf den Rasen bringen.

13.45 Uhr: Freunde des guten Fußballs! Endlich ist Werder Bremen in Aktion. Diesmal im Testspiel-Turnier gegen den VfL Osnabrück und den 1. FC Köln.

Werder Bremen: Erst gegen den VfL Osnabrück, dann gegen den 1.FC Köln

Los geht es im Heinz-Dettmer-Stadion um 14 Uhr mit der Partie 1. FC Köln gegen VfL Osnabrück. Um 15.15 startet Werder gegen Osnabrück in das Turnier, um 16.30 Uhr beginnt die zweite Partie der Bremer gegen Köln. Für Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt ist es eine weitere Möglichkeit die im Training einstudierten Spielformen in der Praxis zu testen, ehe sich der Bremer Tross gen Grassau aufmacht: Vom 26. Juli bis zum 2. August 2019 absolviert Werder Bremen das zweite Trainingslager der Sommer-Vorbereitung – am Chiemsee will Kohfeldt seiner Mannschaft den Feinschliff für die neue Saison verpassen.

Beim Blitz-Turnier in Lohne werden Grün-Weißen übrigens erstmalig im neuen Werder-Event-Trikot auflaufen. Ob es Glück bringt? Wie Werder Bremen die Testspiele gegen Köln und Osnabrück sportlich angeht, könnt Ihr in unserem Vorbericht nachlesen. Mit dabei sein wird auch eine Legende auf Abschiedstour: Claudio Pizarro von Werder Bremen hat sein Karriereende mit Ende der neuen Saison angekündigt.

