Live-Ticker: Die Aufstellungen von Werder und Atlas sind da!

Bremen - Auf geht‘s! Werder Bremen startet am Samstag gegen Atlas Delmenhorst in die Pflichtspiel-Saison. Verfolgt das Spiel aus der ersten Runde im DFB-Pokal in unserem Live-Ticker!

20.21 Uhr: Beide Teams verbindet nicht nur eine räumliche Nähe. Denn für einige Kicker ging es von Werder zu Atlas - diese Spieler waren für Bremen und Delmenhorst aktiv.

20.15 Uhr: Damit der Gegner nicht auf die leichte Schulter genommen wird, haben sich Kohfeldt und Co. ganz seriös auf die Partie vorbereitet. Der Gegner wurde gescoutet und auf Stärken und Schwächen untersucht.

20.12 Uhr: Wie wir alle wissen, hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Am heutigen Nachmittag mussten beispielsweise Mainz 05 und Augsburg die Segel gegen unterklassige Gegner streichen. Werder sollte also gewarnt sein.

20.09 Uhr: Für Werder ist es ein besonderes Match. Denn die Grün-Weißen sind heute Gast im eigenen Stadion. Gibt es eine schönere Auswärtsreise als an die Weser?

20.02 Uhr: Gibt es etwas Schöneres als ein Pokalspiel am Abend mit passendem Flutlicht? Natürlich nicht!

19.57 Uhr: Noch ein kleiner Service für die fleißigen Leser unter euch. Ist jetzt schon alles klar mit einem Wechsel von Borussia Dortmunds Ömer Toprak zu Werder Bremen? Der BVB-Verteidiger soll sich schon längst für einen Wechsel an die Weser entschieden haben.

19.55 Uhr: Und hier ist auch die Aufstellung der Delmenhorster.

+ Aufstellung SV Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen.

19.54 Uhr: Das ist schon ein Ausrufezeichen: Im ersten Pflichtspiel der Saison darf nicht Neuzugang Niclas Füllkrug von Beginn an stürmen, sondern Josh Sargent. Der 19-Jährige hat sich das Vertrauen von Trainer Florian Kohfeldt durch eine gute Vorbereitung allerdings auch verdient. Kohfeldt verzichtet in seiner Aufstellung auf Überraschungen.

U23-Kapitän Christian Groß darf wegen der personellen Probleme in der Abwehr als Innenverteidiger ran. In der Viererkette agieren zudem Niklas Moisander sowie außen Theodor Gebre Selassie und Marco Friedl. Das Mittelfeld bilden Nuri Sahin, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen. Für den Sturm sind neben Sargent auch Yuya Osako und Milot Rashica vorgesehen.

Im Tor steht natürlich Jiri Pavlenka. Auf der Bank sitzen: Stefabnos Kapino, Kevin Möhwald, Mafrtin harnik, Niclas Füllkrug, Claudio Pizarro, Johannes Eggestein und Niklas Wiemann.

Werder Bremen: Aufstellung gegen Atlas Delmenhorst

19.45 Uhr: Und wir haben euch nicht zu viel versprochen. Hier kommt die Aufstellung der Grün-Weißen!

19.41 Uhr: Nicht mehr lange sollten uns die Teams auf die Aufstellungen warten lassen. Dann können wir schon erahnen, wie Trainer Florian Kohfeldt in der kommenden Bundesliga-Saison spielen lassen will.

19.40 Uhr: Moin Freunde des guten Fußballs! Heute geht der Ernst des Lebens wieder los. Werder Bremen muss im DFB-Pokal gegen den SV Atlas Delmenhorst ran. Ein klassisches Duell David gegen Goliath.

Zur letzten Meldung vom 9. August 2019:

Werder-Coach Kohfeldt entschuldigt sich vor dem Spiel gegen Atlas Delmenhorst

Wenn Florian Kohfeldt am Samstagabend im Pokalspiel auf Atlas Delmenhorst (20.45 Uhr, DeichStuben-Liveticker) trifft, wird der Coach von Werder Bremen auf viele Bekannte und Freunde treffen, doch er wird zunächst für viele auch ungewohnt reserviert sein: „Ich möchte mich schon mal bei allen entschuldigen, die mich vor dem Spiel umarmen oder abklatschen wollen. Das geht leider erst nach dem Abpfiff, denn es ist ein Pflichtspiel.“

Entsprechend professionell geht der Coach des SV Werder Bremen das Pokalspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst an – unabhängig davon, dass der Gegner als Oberligist eigentlich chancenlos ist. Die Vorbereitung läuft bei den Bremern so, als würde der FC Bayern kommen.

„Ab Freitag sind wir komplett im Wettkampfmodus“, sagt Florian Kohfeldt und macht sich keine Sorgen, dass seine Spieler die Partie David gegen Goliath zu leicht nehmen könnten: „Die Jungs kennen mich, ich kenne die Jungs – da muss ich niemanden groß ermahnen.“ Die gewohnten Abläufe sollen reichen, um den Gegner ernst zu nehmen. So hängen diesmal nicht die Spieler-Profile von Thomas Müller und Co. in der Kabine, sondern die der Amateure aus Delmenhorst.

Der Gegner sei ganz normal gescoutet worden, live vor Ort und per Video, berichtet Kohfeldt. Jeder Spieler sei unter die Lupe genommen worden. „Wir wissen allerdings nicht, ob sie gegen uns genauso spielen wie sonst“, sagt Kohfeldt. Und es ist herauszuhören, dass er die sonst sehr offensiven Delmenhorster eher defensiv erwartet. Was bei dem Klassenunterschied freilich keine Überraschung, sondern einfach nur normal wäre.

Atlas Delmenhorst: Werder-Fans spielen gegen das große Werder Bremen

Aber was ist im DFB-Pokal schon normal? Deswegen kommt Kohfeldt auch nicht ohne die berühmte Warnung des Favoriten vor dem Außenseiter aus: „Es sind 90 Minuten, in denen man nie weiß, was passiert.“ Doch der 36-Jährige will es mit dem Understatement auch nicht übertreiben und fügt sofort an: „Wenn wir konzentriert auftreten, wird es keine Diskussionen geben, dass wir gewinnen.“

Es wäre ja auch ein Ding, wenn Werder quasi von Werder-Fans besiegt würde. Denn ein Großteil des Gegners feuert die Grün-Weißen ansonsten an. „Aber wenn sie in der 60. Minute die große Chance vor Augen haben, werden sie wohl kaum daran denken und vorbeischießen“, sagt Florian Kohfeldt und schmunzelt. Es ist einfach eine kuriose Geschichte. Delmenhorst und Bremen grenzen als Städte direkt aneinander. Kohfeldt ist dort aufgewachsen, allerdings nicht geboren, wie gerne mal berichtet wird – und was der Coach unbedingt richtig dargestellt wissen will: „Ich bin ein Siegener.“ Passt ja auch irgendwie besser zum Fußball...

Werder Bremen: Trainer Florian Kohfeldt hat viele Spieler von Atlas Delmenhorst trainiert

Aber Kohfeldt kennt natürlich Hinz und Kunz in Delmenhorst, hat aber nie für Atlas, sondern nur für Jahn Delmenhorst gespielt. Die große Rivalität mit den dazugehörigen Anekdoten gab es nicht, die Clubs waren zu unterschiedlich. Atlas war zwischenzeitlich sogar von der Bildfläche verschwunden. „Ich habe großen Respekt davor, was da bei Atlas wieder aufgebaut wurde“, sagt Kohfeldt. Für die Stadt sei es sehr gut, einen Club zu haben, der als Oberligist an der Schwelle zum Profi-Fußball stehe. Viele Spieler der aktuellen Mannschaft hat er selbst in der Jugend von Werder Bremen trainiert. Auch deshalb wird es ein großes Wiedersehen.

„Ich freue mich wirklich auf dieses Spiel“, betont Kohfeldt. Das Weserstadion wird mit 41.500 Zuschauern ausverkauft sein. Die Entscheidung des DFB, den Umzug von Atlas Delmenhorst zu erlauben, sei für alle Beteiligten richtig gewesen. Werder Bremen ist zwar offiziell der Gast, darf aber seine Kabine und seine Fankurve behalten. Alles riecht nach einem großen, vielleicht sogar unvergesslichen Fußballfest. Bei dem dann auch Kohfeldt seinen großen Spaß haben sollte, wenn die ersten Tore für sein Team gefallen sind. Vielleicht muss er sich dann wieder bei seinen Delmenhorstern entschuldigen – diesmal für zu viele Tore.

Der Bundesligist hat am Samstag einige Ausfälle zu beklagen: Fin Bartels muss operiert werden, Werder Bremen muss auch auf Ludwig Augustinsson verzichten. Dass die Grün-Weißen klarer Favorit sind, muss man kaum diskutieren.