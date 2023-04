Werder Bremen im Live-Ticker gegen FSV Mainz 05: Erste dicke Chance für Füllkrug

Von: Malte Bürger, Maik Hanke

Werder Bremen im Live-Ticker gegen FSV Mainz 05: Niclas Füllkrug (schwarzes Trikot) scheiterte mit seinem Schuss nach einer Ecke von Marvin Ducksch an Mainz-Keeper Robin Zentner. © Imago Images/Frey-Pressebild/Deines

Werder Bremen im Liveticker gegen 1. FSV Mainz 05: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel am Samstag - heute alles live im Live-Ticker der DeichStube.

38. Min: Wieder mal eine Flanke von Widmer, der Ball titscht kurz vor Pavlenka auf, deswegen muss der etwas spektakulärer per Parade klären als es eigentlich nötig.

36. Min: Füllkrug hat viel Platz vor sich, kommt aber nicht so weit, weil die Mainzer ihn mit zwei Mann abfangen. Er versucht, den Ball per Hackentrick zu behaupten, aber das klappt nicht.

33. Min: Marvin Ducksch will sich auf der linken Seite gegen Stefan Bell durchsetzen, doch der Mainzer grätscht ihn souverän ab und trifft nur den Ball. Trotzdem beschwert sich der Bremer Stürmer lauthals beim Schiedsrichter und hat Glück, dass er dafür keine Gelbe Karte sieht.

31. Min: Das ist hier ein ganz mittelmäßiges Bundesligaspiel. Wobei, das ist eigentlich eine Beleidung für alle anderen mittelmäßigen Bundesligaspiele.

30. Min: Ducksch macht‘s direkt, war auch nicht verkehrt, aber geht letztlich ein Stück vorbei.

29. Min: Foul an Füllkrug, jetzt kriegt Werder mal Freistoß, die Position ist gar nicht so schlecht, gute 25 Meter vor dem Tor. Ducksch steht parat.

28. Min: Jetzt kriegt Christian Groß seine Gelbe Karte, die hat er sich mit vier Fouls inzwischen redlich verdient.

26. Min: Kleiner Wutanfall bei Niklas Stark. Der geht von hinten in den Zweikampf mit Ajorque, spielt für seinen Geschmack den Ball, der Schiedsrichter pfeift trotzdem ab, war doch etwas zu rustikal.

23. Min: Bittencourt und Weiser kombinieren gut miteinander, doch ein Gegner ist dann mal wieder einer zu viel für Bittencourt.

Werder Bremen gegen FSV Mainz 05 im Live-Ticker: Niclas Füllkrug mit der ersten guten Chance

21. Min: Dicke Chance! Erste Ecke für Werder, Ducksch schlägt die herein - Füllkrug hält den Fuß volley rein, Zentner muss fliegen! Der Ball kam aber auch zu zentral auf den Mainzer Schlussmann.

19. Min: Stage spielt auf Füllkrug, der legt für Bittencourt ab, aber der wird am Schuss gehindert. Dann Konter: Auf der Gegenseite schlägt Kohr eine flache Hereingabe vor der Tor, wo Pavlenka in höchster Not den Ball klärt.

18. Min: Mainz versucht es vermehrt mit Flanken, dieses Mal erreicht Ingvartsen den Ball sogar noch, aber Pavlenka hat ihn.

17. Min: Caci mit einer scharfen Flanke in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer.

15. Min: Die erste Viertelstunde verlief ohne nennenswerte Highlights. Könnte man noch als Abtastphase durchgehen lassen. Mainz aber etwas mehr in Ballbesitz.

13. Min: Viele Fouls gerade im Mittelfeld, meistens langt Werder zu.

11. Min: Freistoß für Mainz im Halbfeld, der abgelegte Ball wird in den Strafraum geflankt, geht aber von Ingartvens Kopf ins Toraus. Keine Gefahr an dieser Stelle.

9. Min: Kurzer Blick noch auf die Werder-Defensive: Veljkovic spielt den zentralen Part, Stark auf der rechten Seite. Also, nur falls da jemand Zweifel dran gehabt haben sollte.

8. Min: Füllkrug ärgert sich sich, dass ein Zweikampf gegen ihn gepfiffen wird. Da hätte er viel Platz gehabt.

7. Min: Widmer taucht im Bremer Strafraum auf, will in die Mitte spielen, Stark ist aber da und klärt.

4. Min: In Ballbesitz läuft bei Werder in den ersten Minuten viel über Bittencourt, aber Mainz steht bisher stabil.

3. Min: Mainz macht früh Druck, Pavlenka faustet eine erste Flanke in den Strafraum raus. Werder versucht zu kontern, aber das passt noch nicht so ganz.

2. Min: Werder spielt heute im schwarzen Alternativtrikot.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Mainz 05: Anpfiff - das Spiel läuft

1. Min: Anpfiff! Das Spiel läuft!

15.29 Uhr: Die Spieler sind auf dem Grün, stehen gerade noch im Mannschaftskreis zusammen. Gleich geht es los!

15.27 Uhr: Oben ein weißes Fahnenmeer, unten ein grünes, dazwischen erheben sich die Buchstaben SVW. Jetzt schon geiler Support, Werder-Fans!

15.24 Uhr: Gleich gucken wir mal ganz besonders auf den Auswärtsblock im Mainzer Stadion. Die Werder-Fans haben eine Choreo geplant.

15.17 Uhr: Ole Werner am Sky-Mikrofon: „Wir erwarten ein Spiel, in dem es viel um zweite Bälle, laufen und Aggressivität geht.“ Darum habe er sich heute auch für Bittencourt und Stage in der Startelf entschieden.

15.15 Uhr: Diesen Spieltag wird es in der Bundesliga ziemlich interessant. Es spielen viele Teams von oben gegen andere Teams von oben (Freiburg gegen Bayern, Dortmund gegen Union, auch Leverkusen gegen Frankfurt) und viele Teams von unten gegen andere Teams von unten: Heute Nachmittag trifft Augsburg auf Köln, morgen steigen noch Bochum gegen Stuttgart und Hoffenheim gegen Schalke. Kann Werder vorlegen?

15.09 Uhr: Und Werder? Muss dringend mal wieder dreifach punkten. In den letzten vier Spielen holten die Grün-Weißen nur ein Pünktchen, der letzte Sieg (3:0 gegen Bochum) war Ende Februar. In der Tabelle ist aber noch alles recht entspannt: Die Bremer haben neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

15.04 Uhr: Ob mit dem sicheren Klassenerhalt die Spannung bei den Mainzern etwas nachlassen könnte? Eher nicht zu erwarten. Die Rheinland-Pfälzer können ja noch mehr erreichen, Europa ist absolut in Reichweite. Mainz liegt als Tabellenachter nur einen Punkt hinter Platz sechs und ist punktgleich mit dem Siebten Leverkusen. Platz sieben könnte ja womöglich schon reichen.

15.00 Uhr: Heute dürfte es für Werder nicht unbedingt leichter werden. Die Mainzer sind so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga, der Karnevalsclub hat seit sieben Spielen nicht mehr verloren (fünf Siege, zwei Unentschieden) und mit einem beeindruckenden 3:0 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende schon die magische 40-Punkte-Marke erreicht.

14.53 Uhr: In der Hinrunde hatten die Mainzer in Bremen mit 2:0 gewonnen. Ingvartsen und Lee hatten damals die Tore geschossen. Werder hatte sich bei dem Spiel im Oktober ziemlich schwergetan... Vergessen wir das heute lieber - oder noch besser: Ziehen wir die richtigen Lehren daraus.

14.45 Uhr: Gefühlt haben sich die 05er in den vergangenen Jahren zu einem Angstgegner der Bremer entwickelt. Statistisch ist es - zumindest in Mainz - allerdings andersherum: Neun von 15 Partien haben die Grün-Weißen in Mainz für sich entschieden, das hat kein anderer Bundesligist beim FSV geschafft. Leser des Angeberwissens wissen das natürlich bereits.

14.41 Uhr: Klären wir noch die letzten Personalien auf dem Platz - die Men in Black (oder welche Farbe auch immer das Schiedsrichter-Gespann heute trägt): Benjamin Brand (Unterspiesheim) pfeift die Partie, ihm assistieren Thomas Stein und Sascha Thielert. Vierter Offizieller ist Florian Exner. Als VAR ist Benjamin Cortus im Einsatz, ihm als VAR-Assistent steht Marco Achmüller zur Seite.

14.36 Uhr: Den Mainzer Kader komplettieren Dahmen, Aaron, Barkok, Lee, Onisiwo, da Costa, Burgzorg, Hack, Weiper.

14.33 Uhr: Auf der Werder-Ersatzbank sitzen Zetterer, Philipp, Schmid, Dinkci, Schmidt, Buchanan, Gruev, Mbom und Chiarodia.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen FSV Mainz 05: Die Aufstellungen sind da

14.29 Uhr: Und so läuft Mainz 05 auf: Zentner - Hanche-Olesen, Bell, Fernandes - Widmer, Barreiro, Kohr, Caci - Stach, Ingvartsen - Ajorque.

14.28 Uhr: Die Werder-Aufstellung ist da! Pavlenka – Stark, Veljkovic, Friedl – Weiser, Groß, Jung – Bittencourt, Stage – Füllkrug, Ducksch.

14.20 Uhr: Moin aus der DeichStube! Ungefähr eine Stunde noch, dann spielt Werder auswärts in der Mewa-Arena gegen Mainz 05. Wir warten jetzt gespannt auf die Aufstellungen.

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen den 1. FSV Mainz 05: Anpfiff in Mainz ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle News, Tore und Infos rund ums Bundesliga-Spiel gibt es dann hier.

Zum Vorbericht:

Klare Ansage von Werder Bremen-Coach Ole Werner vor dem Mainz 05-Spiel: „Jetzt die Ernte einfahren“

Der SV Werder Bremen will im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) zurück in die Erfolgsspur finden. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Die Sonne strahlt, ganz allmählich steigen die Temperaturen. Der Frühling ist da – was in der Landwirtschaft das untrügliche Zeichen für die beginnende Feldarbeit ist. Ole Werner ist, um im Bild zu bleiben, schon ein paar Schritte weiter. Weil auch die Bundesliga schon etwas weiter ist. „Wir können jetzt die Ernte einfahren für die Arbeit, die wir bisher geleistet haben“, betont der Cheftrainer des SV Werder Bremen.

„Die Chancen, die sich uns jetzt bieten, müssen wir wieder anders nutzen, als wir es in den vergangenen Wochen getan haben.“ Da hat der Aufsteiger in zu vielen knappen Partien den Kürzeren gezogen, weil in den entscheidenden Momenten bittere Fehler produziert wurden. Ein unschöner Keimling, der schon seit einiger Zeit bei seinem Team heranwächst und inzwischen zum echten Problem geworden ist. Und ausgerechnet jetzt geht es zum FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker), der das genaue Gegenteil darstellt und aktuell einen Punkt nach dem anderen einfährt.

Werder Bremen-Trainer Ole Werner fordert gegen Mainz 05 „besseres Verteidigen“ als zuletzt

„Jedes Erfolgserlebnis hilft, jedes Negativerlebnis kostet ein bisschen Kraft“, ist sich Ole Werner sicher. „Wir hatten seit dem Winter zwei wirklich schlechte Spiele, gegen Köln und Frankfurt, ansonsten waren wir meistens mindestens auf Augenhöhe. In vielen Partien waren wir von den Spielanteilen her sogar besser als der Gegner.“ Doch das bringt nichts, wenn am Ende die Punkte fehlen. Noch kann sich der SV Werder Bremen dieses Defizit einigermaßen leisten, profitiert nach 26 Spieltagen von der Ausbeute, die es vor allem in der Hinrunde, aber auch noch zum Start der zweiten Saisonhälfte gab. Doch da war das Auftreten noch ein anderes. „Wir müssen als Mannschaft generell wieder besser verteidigen“, fordert der 34-Jährige. „Wir haben es gegen Bochum, Wolfsburg, Union Berlin und Stuttgart viel besser gemacht als zuletzt. Es sollte nicht so sein, dass wir immer zwei, drei Tore brauchen, um ein Spiel zu gewinnen.“

Gegen den FSV Mainz 05 dürfte das nicht anders sein. „Das ist eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt, ein sehr gutes Verhalten bei zweiten Bällen hat“, lautet Werners Analyse. „Wir können uns auf ein hektisches und umkämpftes Spiel einstellen, bei dem es viel um Körperlichkeit geht, aber vielleicht auch Standards eine große Rolle spielen werden.“ Der Bremer Coach unterstreicht deshalb: „Wir müssen diesen Charakter annehmen, dagegenhalten und darüber hinaus unsere Stärken zur Geltung bringen.“

Und natürlich die eigenen Fehler abstellen. „Am Ende des Tages ist es immer die Aufgabe, unter Beweis zu stellen, dass man Dinge verbessern kann und trotzdem bei sich bleibt. Das war in der Vergangenheit eine große Stärke von uns“, hebt Werner hervor. Auch deshalb ging es unter der Woche noch einmal explizit um die Schwankungen nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit, wo Werder Bremen in dieser Rückrunde schon einige Gegentreffer kassiert oder Großchancen zugelassen hat.

Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05 im Live-Ticker - Ole Werner: „Wichtig, gemeinsam in eine Richtung zu laufen“

Kapitän Marco Friedl hatte deshalb vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 angekündigt, mit dem Mannschaftsrat das Trainerbüro aufsuchen zu wollen, um eine Lösung für die Problematik zu finden. „Es war jetzt keine Besprechung, die einzig und allein das Thema Halbzeitpause hatte, sondern eine, die sehr regelmäßig stattfindet, um gewisse Dinge abzustimmen“, verrät Werder Bremens Übungsleiter. „Jetzt vor der entscheidenden Phase der Saison war es mir auch wichtig, noch mal gewisse Dinge gemeinsam zu besprechen. Weil es wichtig ist, dass das Trainerteam und die Führungsspieler gemeinsam in eine Richtung laufen.“

Am liebsten vorwärtsgerichtet. „Ich will nicht, dass wir mit einem Blick in den Rückspiegel in die nächsten Spiele gehen, sondern mit dem Blick nach vorne und auf unsere Stärken“, unterstreicht Ole Werner, der zugleich verspricht: „Wenn wir die Spiele weiterhin eng gestalten und uns in ein, zwei Dingen verbessern, dann werden wir auch wieder Spiele gewinnen.“ Wenn nicht, dann droht Werder Bremen eine ziemlich maue Ernte. (mbü)