„Wir wollen weiter sein als im Hinspiel“: Gegen Augsburg tat sich Werder häufig schwer - klappt es diesmal besser?

Von: Malte Bürger

Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bochum will Trainer Ole Werner mit dem SV Werder Bremen im Auswärtsspiel beim FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) nachlegen. © Imago Images/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Der SV Werder Bremen ist am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) beim FC Augsburg zu Gast. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bochum wollen die Bremer auch in der WWK-Arena gewinnen, um einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Eine gewisse Note Pragmatismus kann ja manchmal nicht schaden, wenn knifflige Herausforderungen anstehen. So wie jetzt, wenn der SV Werder Bremen zum Tabellen-13. FC Augsburg reist (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Die Süddeutschen waren zuletzt nämlich ziemlich heimstark, haben die vergangenen drei Partien vor eigenem Publikum allesamt mit 1:0 gewonnen. Wie also knackt man am besten solch ein Team? „Indem wir mehr Tore schießen als die letzten Gegner und möglichst eins weniger kassieren“, meint Werders Trainer Ole Werner und lächelt.

Was simpel klingelt, ist logischerweise alles andere als das. „Augsburg ist von der ganzen Intensität eine Mannschaft, die unbequem ist, unangenehm spielt – ähnlich wie zuletzt Bochum vom Ansatz her“, hat Ole Werner beobachtet, wenngleich der Trainer des SV Werder Bremen auf eine andere Grundordnung oder eine höhere Qualität in der Breite des Kaders verweist. „Für uns wird es darum gehen, läuferisch und im Zweikampfverhalten sowie bei Standardsituationen defensiv sehr aufmerksam zu sein“, fordert der 34-Jährige. „Darüber hinaus geht es darum, gegen eine Mannschaft, die sehr aggressiv presst und die viel versucht, dich in direkte Zweikämpfe zu verwickeln, Räume zu öffnen und diese gezielt zu bespielen.“ Und nach der 0:1-Niederlage aus dem ersten Vergleich mit dem FC Augsburg hegt Werner ganz besonders einen Wunsch: „Wir wollen weiter sein als im Hinspiel.“

Werder Bremen gegen den FC Augsburg im Liveticker: Bremer verloren drei der letzten vier Duelle

Damals hatte die spielerische Klasse mitunter gefehlt, am Ende entwickelte sich eine ebenso hektische wie hitzige Partie, die in einem verschossenen Elfmeter von Marvin Ducksch samt späterem Stress mit FC-Augsburg-Torhüter Rafal Gikiewicz gipfelte. Alles Schnee von gestern, wenn es nach Werner geht. „Was uns für ein Spiel erwartet, das wissen wir. Dass es emotional werden kann. Dass es auch viel um Zweikämpfe geht. Das ist alles keine Überraschung“, unterstreicht der Trainer des SV Werder Bremen. „Es geht ums nächste Fußballspiel und da konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir gut machen müssen.“

Der Blick in die Vergangenheit interessiert den Übungsleiter da eher wenig. Dabei ist er durchaus bemerkenswert. Die Augsburger gehen vielleicht nicht unbedingt als Angstgegner des SV Werder Bremen durch, aber zumindest ist es einer der unangenehmeren Sorte. In der Bundesliga-Historie haben die Bremer zwar elf von 25 Begegnungen mit dem FC Augsburg gewonnen und zudem drei Unentschieden eingefahren – aber eben auch elf Niederlagen kassiert. Von den vergangenen vier Partien gingen gleich drei Mal die Punkte komplett in die Fuggerstadt.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen den FC Augsburg: 3500 Bremer Fans unterstützen die Grün-Weißen

„Deswegen fahre ich aber weder mit einem besseren oder schlechteren Gefühl dahin als an andere Orte in der Bundesliga“, erklärt Ole Werner und erhält Unterstützung von Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball, der Parallelen zu seiner eigenen Spielerkarriere zieht: „Es gibt schon Stadien, wo man immer gerne hingefahren ist, mit denen man etwas Positives verbindet. Das hängt wahrscheinlich auch mit Erfolgserlebnissen zusammen“, meint der 42-Jährige. „Aber es ist umgekehrt nicht so, dass es Stadien gibt, wo ich ungern hinfahre, weil ich denke: Nee, da will ich nicht spielen.“ Zumal es in der ausverkauften WWK-Arena auch wieder eine unüberhörbare bremische Komponente geben dürfte. Nach Vereinsangaben sind 3500 Fans des SV Werder Bremen vor Ort, um ihre Mannschaft anzutreiben. Und um dafür zu sorgen, dass sie mindestens ein Tor mehr schießt als der FC Augsburg. Ganz pragmatisch eben. (mbü)