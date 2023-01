Werder-Legenden heiß auf Hallenturnier in Oldenburg – nur Lisztes ist traurig

Von: Mario Nagel

Bei der letzten Auflage des Hallenturniers der Traditionsmannschaften verloren Ailton (am Ball) und der SV Werder Bremen im Finale gegen den VfB Oldenburg. © Soller Fotografie

Bremen – Das Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg ist zurück: Nach zweijähriger Pause findet der Budenzauber wieder in der EWE-Arena statt – und die Legenden des SV Werder Bremen sind mit dabei. Der Vorbericht der DeichStube.

Der Countdown läuft: Nur noch wenige Stunden, dann geht es in der EWE-Arena rund. Nach zweijähriger Pause findet am Freitagabend wieder das Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg statt. Die Fans sind heiß auf das Turnier, die Halle ist bereits nahezu ausverkauft – an der Abendkasse gibt es aber noch ein paar Resttickets. Die Zuschauer wollen vor allem die Legenden des SV Werder Bremen sehen, und die Grün-Weißen treten durchaus mit einer prominent besetzten Mannschaft an.

Neben Publikumsliebling Ailton konnte Veranstalter Dieter Burdenski unter anderem auch Aaron Hunt, Felix Wiedwald, Marko Marin und Nelson Valdez für das Team des SV Werder Bremen gewinnen. Auch Philipp Bargfrede, der noch aktiv in der U23 spielt, sowie Ex-Werder-Trainer Alexander Nouri werden sich das grün-weiße Trikot überziehen.

Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg: Diese Stars sind beim SV Werder Bremen dabei

Nicht mit dabei sein wird unterdessen Krisztian Lisztes. Der 46-jährige Ex-Profi des SV Werder Bremen teilte den Fans in einem kurzen Video mit, dass er sich in der Vorbereitung auf das Hallenturnier eine Muskelverletzung zugezogen hat. „Ich wollte gerne in Werders Traditionsmannschaft mitspielen, wieder Spaß haben und ein paar Fans treffen, aber leider klappt es dieses Mal nicht“, sagte Lisztes enttäuscht.

Fans, die das Hallenturnier der Traditionsmannschaften nicht live in der EWE-Arena in Oldenburg verfolgen können, haben die Möglichkeit, sich den Budenzauber im Fernsehen anzuschauen: Der Sender „Sport1“ überträgt das Turnier ab 18 Uhr live. In der Gruppe A treten der VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach sowie der Gastgeber VfB Oldenburg an. Der SV Werder Bremen, das in der Gruppe B außerdem auf Bayer Leverkusen trifft, bestreitet um 18.28 Uhr sein erstes Spiel gegen das Team Türkei. Die Halbfinals beginnen um 20.50 Uhr, das Finale ist um 22.17 Uhr geplant. Die DeichStube versorgt euch wie gewohnt mit einem Liveticker, Videos und ausführlichen Berichten vom Turnier. (nag)