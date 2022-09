Das Abschiedsspiel von Werder-Legende Claudio Pizarro im Live-Ticker: Mehrere Stars sagen ab!

Von: Daniel Cottäus, Maik Hanke

Werder-Bremen-Legende Claudio Pizarro hat zu seinem Abschiedsspiel eingeladen - jetzt ist bekannt, welche Stars zu seinem letzten Auftritt ins Weserstadion kommen! © nordphoto / gumzmedia

Eine Legende des SV Werder Bremen sagt Adios: Claudio Pizarro bestreitet sein Abschiedsspiel im Wohninvest Weserstadion. Verfolgt das Spektakel heute live im Live-Ticker der DeichStube!

13.05 Uhr: Vor dem Eingang des Stadionbades hat sich bereits eine lange Schlange gebildet, dort steigt gleich die „Kurvenheld“-Aktion des SV Werder Bremen - für alle Dauerkarteninhaber, die zu Beginn der Pandemie auf eine Rückerstattung des Ticketpreises verzichteten.

12.55 Uhr: Die Ruhe vor dem Party-Sturm? Nicht beim Pizarro-Abschied! Vor dem Weserstadion wird der Peruaner schon jetzt lautstark gefeiert!

12.41 Uhr: Es gibt leider noch eine Absage: Auch der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther ist krank und hat laut Werder Bremen am Morgen abgesagt.

12.10 Uhr: Werder gibt bekannt, es gibt eine Nachnominierung: Marie-Luise Eta, frühere Kapitänin der Werder-Frauen, wird für „Claudios Amigos“ auflaufen. Eta war nach ihrer aktiven Laufbahn U14-Trainerin bei Werder, inzwischen ist sie U17-Assistenztrainerin beim DFB und einzige Frau im Pro-Lizenz-Trainerkurs.

12.05 Uhr: Der Tag beginnt zunächst mit einer schlechten Nachricht: Es gibt Absagen. Per Mertesacker und Mats Hummels müssen krankheitsbedingt passen, teilt der SV Werder Bremen mit. Aber es sind ja noch viele andere Stars dabei! Claudio Pizarro und Co. werden sich davon nicht die gute Laune verderben lassen.

Claudio Pizarro-Abschiedsspiel im Liveticker: Der Abschied der Werder Bremen-Legende heute live

12.00 Uhr: Hallo, Moin und Buenos Días aus der DeichStube! Der Tag ist gekommen: Heute verabschiedet sich Claudio Pizarro offiziell als Spieler von der großen Fußball-Bühne. Das Abschiedsspiel steigt ab 17.30 Uhr im Wohninvest Weserstadion! Verfolgt „Claudios Fiesta“ gemeinsam mit uns im Live-Ticker!

Bremen - Claudio Pizarro bestreitet am Samstag (17.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) sein Abschiedsspiel im Wohninvest Weserstadion. Im Wohnzimmer des SV Werder Bremen treten neben einer Mannschaft der Grün-Weißen auch eine Auswahl des FC Bayern München sowie „Claudios Amigo“, ein Team aus Freunden des Peruaners, an. Der Vorbericht der DeichStube.

Claudio Pizarros Abschiedsspiel live im Live-Ticker: Werder Bremen-Rekordtorschütze freut sich auf große Namen und „Spektakel“

Bremen – Als der eine im Sommer 2002 vom AC Parma nach Bremen kam, war der andere schon wieder weg, hatte sich bereits 2001 in Richtung Bayern München verabschiedet. Johan Micoud und Claudio Pizarro haben sich an der Weser vor rund 20 Jahren also verpasst, was zu einem späteren Zeitpunkt erneut der Fall sein sollte: Nachdem Micoud im Jahr 2006 zu Girondins Bordeaux weitergezogen war, heuerte Pizarro 2008 zum zweiten Mal bei Werder Bremen an. Heißt: Gemeinsam haben die beiden Vereinslegenden nie das Trikot mit der Raute auf der Brust getragen – was sich am Samstag nun allerdings ändern wird.

„Johan war ein sehr guter Spieler und ist enorm beliebt in Bremen. Deswegen habe ich ihn eingeladen. Er ist dabei“, sagte Claudio Pizarro, der am Donnerstag die große Gästeliste für sein Abschiedsspiel (Samstag, 17.30 Uhr live im TV und im DeichStube-Liveticker) vorgestellt hat – und damit bei nicht wenigen Fans des SV Werder Bremen für einen mittelschweren Nostalgie-Anfall gesorgt haben dürfte.

Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Liveticker - Werder-Bremen-Legende hofft auf viel Spaß

„Ich habe hier eine Liste und kann ein paar Namen vorlesen“, setzte der Peruaner zu Beginn der Pressekonferenz an und startete eine Aufzählung, die sich aus Bremer Sicht wie eine Reise zurück in die gute, alte Zeit anfühlte. Ailton, Rosenberg, Mertesacker, Naldo, Frings und Wiese – sie alle und noch viele mehr werden am Samstag im Trikot von Werder Bremen auflaufen, wenn Claudio Pizarro zum letzten Tanz bittet. „Das Wichtigste ist für mich, dass die Spieler auf dem Platz und natürlich die Fans auf der Tribüne Spaß haben“, sagte Pizarro – und hielt fest: „Es geht ja nicht um drei Punkte, sondern darum, den Abend zu genießen.“

Im Laufe des Freitags und Samstags werden die Gäste von „Claudios Fiesta“ in Bremen ankommen und im Parkhotel Quartier beziehen. „Wir haben alles organisiert, damit wir eine gute Zeit haben“, sagte Pizarro, der für seine alten Weggefährten nach dem Schlusspfiff ein großes gemeinsames Essen samt großer gemeinsamer Party geplant hat.

Zuvor dürfte es für den früheren Profi des SV Werder Bremen im Wohninvest Weserstadion reichlich emotional zugegangen sein. „Das Stadion ist ausverkauft, dazu die ganzen Leute, die ich zum Teil schon lange nicht mehr gesehen habe...“, sagte Claudio Pizarro, wollte sich der Vorstellung aber noch nicht allzu sehr hingeben: „Wir werden einfach sehen, was passiert. Ich bin jedenfalls ein sehr emotionaler Mensch und freue mich auf den Abend.“

„Claudios Fiesta“: Abschiedsspiel von Werder-Bremen-Legende Claudio Pizarro im Liveticker - Weserstadion ist ausverkauft

Da war es für Pizarro auch zu verschmerzen, dass längst nicht alle Mitspieler und Trainer von einst seinem Ruf zum Abschiedsspiel gefolgt sind. Diego, noch so eine Legende von Werder Bremen, musste etwa absagen, weil der Spielplan in Brasilien eine Reise nach Deutschland nicht zulässt. Mit seinem Club Flamengo geht es für den inzwischen 37-Jährigen noch um Titel, ein Flug um die halbe Welt mitten in der Saison wäre da schlicht und einfach zu strapaziös gewesen. „Er ist leider zu weit weg“, sagte Claudio Pizarro, der auch seinen Ex-Trainer Pep Guardiola gerne an der Seitenlinie des Weserstadions gesehen hätte, nun aber mit einem Schmunzeln erklärte: „Er hat mir leider nicht geantwortet. Wahrscheinlich ist er einfach zu beschäftigt.“

Das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Liveticker - Werder-Bremen-Legende stellt drei Teams auf

Trainiert werden die drei Teams am Samstag von Thomas Schaaf (Werder Bremen), Florian Kohfeldt (Claudios Amigos) und Michael Henke (Bayern München) – wobei die drei Männer am Spielfeldrand nicht allzu viel Einfluss auf das Geschehen nehmen dürften. In dem Moment, wo der Ball rollt, werden die Protagonisten schon wissen, was sie tun müssen, um Claudio Pizarros Wunsch nach einer „tollen Show, einem echten Spektakel“ zu erfüllen.

Audio Pizarro: Das Abschiedsspiel der Legende von Werder Bremen Claudio Pizarro als Podcast!

Und irgendwann wird der Augenblick dann gekommen sein, an dem die Legende endgültig „Tschüss“ sagt – vermutlich bei einer Auswechslung, zu der sich das ganze Stadion erhebt. Was genau Claudio Pizarro in diesem Moment durch den Kopf gehen wird, weiß er natürlich selbst noch nicht. Eines ist dem 43-Jährigen rund um die Partie aber vollkommen bewusst – und dürfte es auch in Zukunft sein: „Bremen hat mir damals die Tür nach Europa geöffnet. Ich bin in meiner Karriere so oft zu Werder zurückgekommen, weil ich mich hier sehr wohlgefühlt habe.“ (dco)

Abschiedsspiel von Claudio Pizarro: Die Teams von Werder Bremen, Claudios Amigos und FC Bayern München im Überblick

SV Werder Bremen: Tim Wiese, Christian Vander, Naldo, Per Mertesacker, Sebastian Prödl, Theodor Gebre Selassie, Torsten Frings, Clemens Fritz, Aaron Hunt, Frank Baumann, Philipp Bargfrede, Zlatko Junuzovic, Tim Borowski, Peter Niemeyer, Johan Micoud, Daniel Jensen, Ailton, Markus Rosenberg, Niclas Füllkrug, Marco Bode, Dieter Eilts. Trainer: Thomas Schaaf

Claudios Amigos: Felix Wiedwald, Mikael Silvestre, Sebastian Boenisch, Santi Garcia, Johannes Mösmang, Felix Neureuther, Daniel Baier, Felix Kroos, Maximilian Eggestein, Jurica Vranjes, Joko Winterscheidt, Max van der Groeben, Diego Pizarro, Marko Marin, Anthony Ujah, Max Kruse, Nelson Valdez, Fin Bartels. Trainer: Florian Kohfeldt

FC Bayern München: Hans-Jörg Butt, Harald Dax, Diego Contento, Daniel van Buyten, Thomas Linke, Philipp Lahm, Mats Hummels, Owen Hagreaves, Markus Schupp, Andreas Ottl, Marcel Witeczek, Piotr Trochowski, Carsten Lakies, Johannes Mösmang, Arjen Robben, Mario Gomez, Paulo Sergio, Giovane Elber. Trainer: Michael Henke

Anmerkung: Gespielt wird im Turniermodus „Jeder-gegen-jeden“, eine Partie dauert 30 Minuten. Claudio Pizarro wird für alle drei Mannschaften auflaufen.