Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen Hertha BSC: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel

Von: Mario Nagel

Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen Hertha BSC Berlin - so sehen Fans das Bundesliga-Spiel live. © gumzmedia

Bremen – Der SV Werder Bremen trifft am 12. Spieltag der Fußball Bundesliga-Saison im Wohninvest Weserstadion auf Hertha BSC Berlin. So können die Fans das Duell gegen die Berliner am Freitag um 20.30 Uhr live im TV und im Livestream schauen.

Der SV Werder Bremen empfängt am 12. Bundesliga-Spieltag Hertha BSC Berlin im Weserstadion. Werder steht nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie mit 15 Punkten auf Platz elf der Tabelle, die Berliner belegen mit elf Zählern den 13. Platz. So seht Ihr das Werder-Spiel gegen die Hertha live im TV und im Live-Stream.

SV Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen Hertha BSC Berlin: Wo läuft das Spiel live im Fernsehen?

Die Fans, die nicht live im Wohninvest Weserstadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet. Die Partie von Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Auftakt-Begegnung des 12. Bundesliga-Spieltags exklusiv live im TV und im Live-Stream. Anpfiff am Freitag ist um 20.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Uli Hebel, Benjamin Lauth wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra, Reporter ist Lukas Schönmüller startet um 19.45 Uhr.

Werder Bremen live im TV gegen Hertha BSC Berlin: Bundesliga-Spiel live am Freitagabend bei Streaming-Portal DAZN

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen Hertha BSC Berlin aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Liveticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen Hertha BSC Berlin. Liveticker-Start ist um 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (nag)