Werder Bremen live im Free-TV und im Livestream gegen den FC Bayern: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel

Von: Fynn Walenziak, Marius Winkelmann

Teilen

Werder Bremen live im Free-TV und im Livestream gegen FC Bayern München - so sehen Fans das Bundesliga-Spiel live. © Imago Images / Lackovic

Bremen – Der SV Werder Bremen trifft am 14. Spieltag der Bundesliga-Saison in der Allianz Arena auf den FC Bayern München. So können die Fans das Duell gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag um 20.30 Uhr live im Free-TV und im Livestream schauen.

Der SV Werder Bremen gastiert am 14. Spieltag der Bundesliga-Saison in der Allianz Arena und trifft auf den FC Bayern München. Werder gewann am letzten Wochenende im Heimspiel gegen Schalke 04 mit 2:1 und steht mit 21 Punkten auf Platz sieben in der Tabelle. Jetzt wartet der FC Bayern und gegen die Münchener ist Werder in der Bundesliga seit 14 Jahren sieglos. Die Bayern haben am vergangenen Spieltag die Tabellenführung zurückerobert und gewannen die letzten acht Pflichtspiele in Folge. Eine maximal schwere Aufgabe also für die Bremer. Doch das Selbstvertrauen sollte nach dem besten Start seit elf Jahren vorhanden sein, um in München womöglich doch mithalten zu können. So seht ihr das Werder-Spiel gegen den FC Bayern live im TV und im Livestream.

Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen den FC Bayern München: Wo läuft das Spiel live im Fernsehen?

Die Fans, die nicht live im der Allianz Arena dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Werder Bremen gegen den FC Bayern München wird ausnahmsweise auch live im Free-TV übertragen. Sat.1 hat sich die Rechte für dieses Spiel gesichert und übertragt die Partie kostenlos. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung des 14. Bundesliga-Spieltags ebenfalls live im TV. Anpfiff am Dienstag ist um 20.30 Uhr. Die Live-Übertragung des Topspiels läuft bei Sat.1 im Hauptprogramm. Wer das Spiel lieber bei Sky verfolgen möchte, kann dies auf Kanal Sky Sport Bundesliga 3 tun. Die Begegnung ist auch in UHD zu sehen. Bei Sat.1 ist Wolff-Christoph Fuss der Kommentator für diese Begegnung. Frank Buschmann kommentiert bei Sky.

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu Sky gibt es im Fernsehen in der Regel nicht, doch diese Begegnung könnt ihr live im Free-TV bei Sat.1 verfolgen. Zudem gibt es legale Livestream-Optionen: Ihr könnt FC Bayern gegen Werder Bremen online via Sky Go und beim neuen Streaming-Portal Wow (ehemals Sky Ticket) schauen. Speziell für diese Partie, zeigt auch das Streaming-Portal Joyn (gehört zu Sat.1) das Aufeinandertreffen online. Achtung: Bei OneFootball sind die Sky-Übertragungen der Einzelspiele der Bundesliga live und auf Pay-per-View-Basis im Gegensatz zur 2. Bundesliga nicht (!) abrufbar.

Werder Bremen live im Free-TV und im Live-Stream gegen FC Bayern München: Wolff-Christoph Fuss ist Kommentator

Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen den FC Bayern zudem noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. ARD (Das Erste) und ZDF zeigen erst später Highlights. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern. Liveticker-Start gegen Bayern ist um 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (fwa)

Erstmeldung vom 24. Oktober 2022:

Bundesliga-Klassiker zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München live im Free-TV

München/Bremen – Gute Nachricht für alle Fans des SV Werder Bremen: Die Bundesliga-Partie der Grün-Weißen am 14. Spieltag gegen den Rekordmeister FC Bayern München am 8. November (Dienstag, 20.30 Uhr) wird live im Free-TV übertragen.

Der private Fernsehsender Sat.1 überträgt die 111. Version des Bundesliga-Klassikers live ab 20 Uhr aus der Münchener Allianz-Arena. Vor Ort berichtet das „ran“-Team um Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Reporter Matthias Killing von der Partie, die der SV Werder Bremen in der Bundesliga zuletzt 29 Mal in Serie nicht gewinnen konnte. Der letzte Bremer Sieg gegen den FC Bayern München datiert vom 20. September 2008 – damals gewannen die Bremer spektakulär mit 5:2 in der bayrischen Landeshauptstadt.

Werder Bremen live im Free-TV: Sat1 überträgt Spiel gegen FC Bayern München

Möglich macht diese zusätzliche Live-Übertragung aus Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse eine Kooperation der „Seven One Entertainment Group“ mit Sky Deutschland. Die Partie des SV Werder Bremen beim FC Bayern München ist eines von insgesamt vier Live-Spielen, die Sat.1 in der laufenden Saison 2022/23 sowie der darauffolgenden Spielzeit 2023/24 im Rahmen dieser Vereinbarung zeigen wird. (mwi)