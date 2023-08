Werder Bremen gegen Viktoria Köln: So seht ihr das DFB-Pokalspiel am Samstag live im TV und im Livestream

Von: Mario Nagel

Werder Bremen gegen den FC Viktoria Köln steigt am Samstag: So sehen Fans das DFB-Pokal-Spiel live im TV und im Livestream. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts gegen den FC Viktoria Köln! So könnt Ihr das Duell am Samstag, 12. August, um 15.30 Uhr live im TV und im Live-Stream schauen.

Es geht wieder los! Das erste Pflichtspiel der Saison 2023/2024 steht an. Der SV Werder Bremen trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den FC Viktoria Köln. Auf dem Papier sind die Grün-Weißen der klare Favorit, schließlich treten die Bremer in der Bundesliga und damit zwei Ligen höher als die in der 3. Liga spielenden Kölner an. Doch Werder ist in den vergangenen Jahren schon oft überraschend in Runde eins gescheitert, zuletzt vor zwei Jahren als Zweitligist gegen den Drittligisten VfL Osnabrück. So Ihr das DFB-Pokalspiel des SV Werder in Köln live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen gegen Viktoria Köln: So seht ihr das DFB-Pokal-Duell am Samstag live im TV und im Livestream

Die Fans, die nicht live im Stadion der Freundschaft dabei sind, können das DFB-Pokal-Spiel live von zu Hause aus verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Werder Bremen gegen Viktoria Köln wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung der ersten Runde exklusiv live im TV. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Die Live-Übertragung des Einzelspiels läuft auf Sky Sport 5, Kommentator ist Marcus Lindemann. Die Vorberichterstattung zum Spieltag startet um 15.20 Uhr Uhr. Parallel laufen insgesamt fünf weitere Partien, weshalb es auch eine Konferenz gibt. Diese wird auf Sky Sport 2 übertragen, die Vorberichterstattung startet ab 14.30 Uhr.

Werder Bremen live im TV: DFB-Pokal-Spiel gegen den FC Viktoria Köln live bei Pay-TV-Sender Sky

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu Sky gibt es im Fernsehen nicht. Aber es gibt legale Livestream-Optionen: Ihr könnt Werder Bremen gegen Viktoria Köln online via Sky Go und beim neuen Streaming-Portal Wow (ehemals Sky Ticket) schauen – aber nicht nur. Auch bei OneFootball sind alle Sky-Übertragungen der Einzelspiele des DFB-Pokals live und auf Pay-per-View-Basis abrufbar, ein Abo ist dort nicht erforderlich.

Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr das Spiel zudem noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime zeigen das DFB-Pokal-Spiel nicht live im TV oder im Live-Stream. ARD (Das Erste) und ZDF zeigen erst später Highlights. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen Viktoria Köln. Liveticker-Start ist gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (han)