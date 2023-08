Werder Bremen live im Free-TV und im Live-Stream gegen FC Bayern München: Bundesliga-Auftakt wird nicht bei Sky übertragen

Werder Bremen gegen den FC Bayern im Free-TV und im Livestream: So sehen Fans den Bundesliga-Auftakt heute live

Von: Fynn Walenziak

So sehen Fans den Bundesliga-Auftakt zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern live im Free-TV und Livestream. © IMAGO/osnapix

Am Freitag empfängt der SV Werder Bremen zum Bundesliga-Auftakt den FC Bayern München (20.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker). So könne Fans das Spiel live im Free-TV und Livestream verfolgen.

Bremen - Endlich geht es wieder los! Am Freitag eröffnen Werder Bremen und der FC Bayern die neue Bundesliga-Saison. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Wohninvest Weserstadion. Während Werder blamabel mit 2:3 aus dem DFB-Pokal gegen Viktoria Köln geflogen ist, hat sich der FC Bayern beim 0:3 im Supercup gegen RB Leipzig nicht gerade besser präsentiert. Ganz besonders dürfte der Fokus aber auf Bayerns Top-Neuzugang Harry Kane liegen. Der Superstar hat über 100 Millionen Euro Ablöse gekostet und soll die Münchener Offensiv-Probleme beheben. FCB-Trainer Thomas Tuchel hat dem 30-Jährigen bereits eine Startelfgarantie ausgesprochen. Es wird also eine enorm schwere Aufgabe für die Grün-Weißen, die seit 15 Jahren nicht mehr gegen den Rekordmeister gewonnen haben. So können Fans den Bundesliga-Auftakt Werder gegen Bayern live im TV und Livestream verfolgen.

Werder Bremen live im TV und im Livestream gegen den FC Bayern München: Sat.1 überträgt den Bundesliga-Auftakt kostenlos

Die Fans, die nicht live im der Wohninvest Weserstadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie von Werder Bremen gegen den FC Bayern München wird zudem live im Free-TV übertragen. Sat.1 hat sich die Rechte für dieses Spiel gesichert und übertragt den Bundesliga-Auftakt kostenlos. Der Streaming-Anbieter DAZN zeigt die Begegnung live im Internet-TV. Anpfiff am Freitag ist um 20.30 Uhr. Die Live-Übertragung des Topspiels läuft bei Sat.1 im Hauptprogramm. Bei Sat.1 ist Wolff-Christoph Fuss der Kommentator für diese Begegnung.



Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN oder Sky gibt es online und im Fernsehen in der Regel nicht, doch diese Begegnung könnt ihr live im Free-TV bei Sat.1 verfolgen. Zudem gibt es weitere legale Livestream-Optionen: Ihr könnt Werder Bremen gegen FC Bayern online auf der Streaming-Plattform Joyn (gehört zu Sat.1) verfolgen. Auch auf ran.de sowie in der Ran-App kann das Bundesliga-Spiel zwischen Werder und Bayern live verfolgt werden.

Werder Bremen live im Free-TV und im Live-Stream gegen FC Bayern München: Bundesliga-Auftakt wird nicht bei Sky übertragen

Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen den FC Bayern zudem noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Anbieter Sky und Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. Sky, ARD (Das Erste) und ZDF zeigen erst später Highlights. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern. Liveticker-Start gegen Bayern ist um 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (fwa)