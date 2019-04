Freiburg zu Gast an der Weser: So liefen die letzten fünf Heimspiele gegen die Breisgauer

Au backe? Werder Bremen von Trainer Robin Dutt zeigte am 19. Oktober 2013 keine wirklich gute Leistung gegen den SC Freiburg, am Ende steht ein 0:0.

Bremen - Am Samstag um 15.30 empfängt Werder den SC Freiburg. Im Saison-Endspurt zählt für die Grün-Weißen jeder Punkt. Doch sind die Breisgauer gute Gäste? Wir werfen einen Blick auf die letzten fünf Heimspiele gegen den Sport-Club.

Bundesliga – Samstag, 23. September 2017: Bremen – Freiburg 0:0

Typisch! Sieglose Kellerkinder spielen 0:0

Was sollte man erwarten? Am sechsten Spieltag der Saison 2017/18 empfing der Vorletzte den Drittletzten. Werder gegen Freiburg, Duell der Sieglosen. Und genauso lief die Partie zunächst auch. Wenig los. In der zweiten Halbzeit wachte die Begegnung zwar noch ein wenig auf, dennoch stand am Ende ein 0:0, das keinem der beiden Teams weiterhalf.

Tore: Fehlanzeige

Schon gelesen? Kruse spielt auf Zeit

Bundesliga – Samstag, 29. Oktober 2016: Werder – Freiburg 1:3

Bremer-Abwehr lädt zum Toreschießen ein

Neunter Spieltag – und Werder ist Spitze! Leider nicht in der Tabelle, sondern in der Gegentorwertung. Nach der Partie gegen Freiburg steht der Zähler bei 24 – kein anderes Team hat bis dato mehr Treffer kassiert. Nach starkem Bremer Start war es Maximilian Philipp, der Freiburg in Führung brachte (29.). Ousman Manneh, damals bei Coach Alexander Nouri erste Wahl, schenkte den Gästen in der Folge einen Elfmeter, den Vincenzo Grifo verwandelte (39.). Santiago Garcia verkürzte zwar (67.), doch nur sieben Minuten später besiegelte Amir Abrashi die Bremer Niederlage – für Werder bereits die sechste der Saison. Zum siebten Mal kassierte das Team zudem zwei oder mehr Gegentore.

Tore: 0:1 Philipp (29.), 0:2 Grifo (39./Elfmeter), 1:2 Garcia (67.), 1:3 Abrashi (75.)

Schon gelesen? Ohne Bargfrede und Bartels gegen Freiburg

Bundesliga – Samstag, 4. Oktober 2014: Werder – Freiburg 1:1

Werder rutscht auf den letzten Tabellenplatz

56 Prozent Ballbesitz, 12:6 Torschüsse, 10:5 Ecken – die Statistik sprach an diesem siebten Spieltag für den SV Werder. Trotzdem reichte es am Ende nur zu einem 1:1, weshalb die Bremer auch im siebten Spiel der laufenden Saison sieglos blieben. Keeper Raphael Wolf kassierte nach nur acht Minuten das 0:1 durch Vladimir Darida, Franco Di Santo glich noch vor der Pause aus. Es blieb noch reichlich Zeit zum Nachlegen – ohne Erfolg. Konsequenz: Die Bremer rutschten noch hinter den Erzrivalen Hamburger SV auf Rang 18 ab.

Tore: 0:1 Darida (8.), 1:1 Di Santo (31.)

Bundesliga – Samstag, 19. Oktober 2013: Werder – Freiburg 0:0

Das erste torlose Spiel der Saison

Keine echten Höhepunkte, keine Tore – die Geschichte dieses Spiels war, dass es keine Geschichte gab. Außer vielleicht dies: Es war das erste torlose Spiel der Saison.

Tore: Fehlanzeige

Schon gelesen? Eggestein: „Können gemeinsam wachsen“

Bundesliga – Samstag, 16. Februar 2013: Werder – Freiburg 2:3

Werder gerät in die Abwärtsspirale

22. Spieltag, es ging um Europa, tatsächlich! Freiburg war das Überraschungsteam der Saison, lag auf Platz fünf. Werder hatte ebenfalls noch Chancen, der Abstand zu den internationalen Plätzen war kleiner als zu den Abstiegsrängen. Doch Freiburg, das durch Tore von Max Kruse, Daniel Caligiuri und Matthias Ginter zum Sieg kam, setzte bei den Bremern eine echte Abwärtsspirale in Gang. Das Team von Trainer Thomas Schaaf gewann danach bis Saisonende kein Spiel mehr. Schaaf musste gehen, Werder beendete die Saison als Tabellen-14., nur drei Punkte vor dem Relegationsrang. Freiburg schaffte es dagegen als Fünfter in den Europapokal.

Tore: 0:1 Kruse (36.), 1:1 Petersen (39.), 1:2 Caligiuri (54./Elfmeter), 2:2 Petersen (64.), 2:3 Ginter (70.)

(lüt)

Quelle: DeichStube