Unheilvoller Kurs: Werder Bremen ist Schlusslicht in der Fairplay-Wertung

Zwei Platzverweise nach vier Spieltagen

Und wieder ein gelber Karton: Werder Bremen ist laut Statistik (sechs Gelbe Karten, zwei Gelb-Rote Karten) aktuell die „unfairste Mannschaft" der Fußball-Bundesliga.

Bremen – Zwei Jahre ist es her, da war Werder Bremen ein echter Saubermann in der Fußball-Bundesliga. Kein einziger Platzverweis nach 34 Spieltagen – auch das ist eine Leistung. In der vergangenen Spielzeit sah es dann schon wieder ziemlich anders aus. Dreimal Gelb-Rot – nicht so schön. Und aktuell steuern die Bremer auf einem ziemlich bedrohlichen Kurs.