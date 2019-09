So liefen die letzten fünf Werder-Heimspiele gegen den FC Augsburg

Dritter Bundesliga-Spieltag steht an

+ © gumzmedia Grün-weißer Jubel: Die Spieler von Werder Bremen lassen sich nach dem 4:0-Erfolg gegen den FC Augsburg von ihren Fans feiern. © gumzmedia

Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga geht es für die Mannschaft von Werder Bremen darum, die ersten Punkte der Saison einzufahren. Bestenfalls soll am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) ein Dreier her.