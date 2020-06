Nach Verletzungs-Schreck auf Schalke: Werder Bremen hofft für Frankfurt-Spiel auf Leonardo Bittencourt und Milot Rashica

Bremen – Vorsichtige Entwarnung nach dem Schreck auf Schalke! Die Verletzungen von Leonardo Bittencourt und Milot Rashica sind offenbar nicht gravierend, bei beiden Offensivspielern besteht die Aussicht, dass sie Werder Bremen am Mittwoch im Nachholspiel bei Eintracht Frankfurt zur Verfügung stehen werden. Das vermeldete der Club am Sonntagmittag auf seiner Homepage.

Leonardo Bittencourt hat sich demnach beim 1:0-Sieg bei Schalke 04 nur eine Beckenprellung zugezogen. Der Schütze des spielentscheidenden Tores war nach einem Zweikampf mit Schalke-Verteidiger Salif Sane schwer auf die Seite gestürzt, blieb deshalb nach der Pause in der Kabine. Milot Rashica musste nach einer Stunde vom Feld und ließ sich den muskelbepackten linken Oberschenkel dick bandagieren. Diagnose: leichte Adduktorenprobleme. Aber wohl kein struktureller Schaden. Weshalb bei Werder Bremen gehofft wird, dass das Offensivduo am Mittwoch wieder einsatzfähig ist.

Werder Bremen hofft auf Leonardo Bittencourt und Milot Rashica gegen Eintracht Frankfurt

Alle anderen Spieler des SV Werder Bremen haben die Partie auf Schalke schadlos überstanden, was jedoch vor allem bei Kevin Vogt und Yuya Osako nicht selbstverständlich ist. Vogt war schon in den Anfangsminuten von Michael Gregoritsch hart gefoult worden, spielte aber bis zum Ende durch. Mehr als ein paar blaue Flecken habe der defensive Mittelfeldspieler nicht davongetragen. Und Osako? Weston McKennie hatte den Japaner mit dem Ellbogen voran gecheckt – das sah übel aus. McKennie kam ohne Platzverweis davon und Osako zum Bremer Glück ohne Blessur.

Ganz ohne Einsatz, aber trotzdem verletzt – das gilt für Nuri Sahin. Der von Trainer Florian Kohfeldt dreimal in Folge nicht in den Kader berufene Mittelfeldmann hat sich mit einer Hüftverletzung abgemeldet. Beim Training der Reservisten am Sonntag fehlte Sahin bereits. Er lässt sich nun genauer untersuchen.

Werder Bremen-Verletzungen: Kann Claudio Pizarro im Saison-Endspurt noch mal spielen?

Fortschritte vermelden die Langzeitverletzten Niclas Füllkrug und Ömer Toprak. Beide sollen innerhalb der kommenden zwei Wochen damit beginnen, Teile des Mannschaftstrainings zu absolvieren. Klingt gut, bedeutet aber auch, dass neben Füllkrug, bei dem längst klar ist, dass er in dieser Saison nicht mehr wird spielen können, auch Toprak wohl nicht mehr rechtzeitig fit wird. Die Saison endet in vier Wochen, um noch einmal einzugreifen, müsste er zeitnah das komplette Teamtraining absolvieren können und nicht nur Teile.

Ob Alt-Star Claudio Pizarro, der derzeit eine Oberschenkelverletzung auskuriert, nochmal auf dem Platz zu sehen sein wird, ist weiter offen. Kevin Möhwald (Knieverletzung) hat unterdessen seine Reha in Donaustauf fortgesetzt und wird in den kommenden Tagen beim SV Werder Bremen zurückerwartet. Für ihn stehen als nächstes Belastungs- und Funktionstests auf dem Programm. (csa)

Zur letzten Meldung vom 30. Mai 2020:

Werder Bremen bangt um Leonardo Bittencourt, den Matchwinner vom Dienst

Gelsenkirchen – Nach der Pause kam er nicht mehr zurück. Zu sehr schmerzte bei Leo Bittencourt die Hüfte. Bei einem Sturz nach einem Kopfballduell an der Mittellinie hatte sie offenbar ordentlich etwas abbekommen. „Morgen früh“, witzelte der Profi des SV Werder Bremen, „fühle ich mich nach dem Aufstehen wahrscheinlich so, als sei ich überfahren worden.“

Aber diesen Preis zahlt der Deutsch-Brasilianer gerne, denn das Spiel gegen den FC Schalke 04 hatte dem SV Werder Bremen nicht nur die nächsten enorm wichtigen Punkte im Abstiegskampf eingebracht, sondern Leo Bittencourt auch erneut zum Matchwinner gemacht. Mit seinem sehenswerten Treffer (32.) hatte er die Bremer zum Sieg geschossen – so, wie es ihm eine Woche zuvor auch beim 1:0-Erfolg über den SC Freiburg gelungen war.

Sechs Punkte also dank der zwei Bittencourt-Treffer – das lässt die Probleme mit der Hüfte doch bestimmt leichter ertragen, oder? Stimmt, ist so, sagt der 26-Jährige: „Wir haben gewonnen, das ist das Wichtige. Wir haben alles reingeworfen, und wenn man dann mal eine schmerzende Hüfte hat, dann ist das nun mal so.“

Werder Bremen: Noch keine Prognose bei verletztem Leonardo Bittencourt möglich

Bittencourt könnte die Blessur insgesamt leicht nehmen, wenn da nicht das Fragezeichen für die Partie am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt wäre. Werder-Coach Florian Kohfeldt konnte in der Schalker Veltins-Arena keine Prognose abgeben, ob sein Matchwinner vom Dienst dann wieder einsatzfähig sein wird. Leonardo Bittencourt auch nicht, er hofft aber darauf. Denn natürlich will er mithelfen, dass das Team in dem Nachholspiel nachlegt. Vielleicht wieder mit einem Bittencourt-Tor?

Alle vier Bundesliga-Saisontore hat der offensive Mittelfeldspieler auswärts erzielt, im Weserstadion hat er bislang nur bei der kleinen Pokalsensation gegen Borussia Dortmund im Februar getroffen. Damals ähnlich schön wie am Samstag auf Schalke. Es würde zu Bittencourts derzeitiger Entwicklung passen, wenn ihm nun bald auch das erste Heimtor gelänge.

Werder Bremen: Leonardo Bittencourts riskantes Traumtor gegen Schalke 04

Das Gefühl für den guten Abschluss hat die Leihgabe aus Hoffenheim aktuell jedenfalls. Dabei lässt sich gar nicht sagen, dass Leonardo Bittencourt in der 32. Minute alles richtig gemacht hatte. Drei Bremer waren nach dem Ballgewinn im Mittelfeld auf zwei Schalker zugelaufen – normalerweise sollte eine solche Situation ausgespielt werden. Aber Bittencourt versuchte es aus 20 Metern mit dem linken Fuß und traf in den Winkel. Ein Traumtor, keine Frage. Aber riskant war es auch. Und so hatte Bittencourt selbst es erlebt: „Ich nehme den Ball von der halbrechten Position mit nach innen. Und dann ist es meistens so, dass der lange Ball hinten reinfällt. Ich habe es probiert, und es ist mir zum Glück gelungen.“ Dass Schalke-Keeper Alexander Nübel ein bisschen zu weit vor seinem Kasten stand, habe er allenfalls geahnt, aber nicht gesehen.

Dass der Ball dann die perfekte Flugkurve nahm, widerspricht einer Statistik, die Bittencourt nicht gerade zur Ehre gereicht. Seine Schussgenauigkeit lag bis zum Schalke-Spiel nämlich nur bei 26,3 Prozent. Von 38 Schussversuchen gingen nur zehn tatsächlich auf das gegnerische Tor und drei auch rein. Auf Schalke kam Treffer Nummer vier dazu. Nummer fünf wäre auch möglich gewesen, doch in der 39. Minute verzog Leo Bittencourt aus guter Position deutlich. Doch das war am Ende genauso zu verschmerzen wie die lädierte Hüfte. (csa)

Quelle: DeichStube