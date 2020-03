Meckern und Reklamieren: Bittencourt will auf die Bremse treten

Umgang mit neuer Regel

+ © gumzmedia Leonardo Bittencourt (r., hier gegen Achraf Hakimi) von Werder Bremen ist für seine bissige Spielweise bekannt, wegen der neuen Gelb-Regel in der Bundesliga will er sein Verhalten auf dem Platz zum Teil ändern. © gumzmedia

Bremen - Seit der Rückrunde gilt für die Profis in der Bundesliga: Wer meckert, reklamiert oder anderweitig unsportlich auffällt, muss deutlich schneller mit einer Gelben Karte rechnen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Werder Bremen wurde die neue Anweisung des DFB an seine Schiedsrichter schon mehrfach zum Verhängnis.