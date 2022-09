Werder-Training am Freitag: Bittencourt erneut auf dem Platz

Teilen

Leonardo Bittencourt trainierte am Freitag erneut individuell auf dem Platz - wird der Mittelfeldspieler von Werder Bremen für das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach rechtzeitig fit? © nordphoto / gumzmedia

Bremen - Leonardo Bittencourt hat am Freitagmorgen erneut auf dem Trainingsplatz mitgemischt. Ende August, bei der 3:4-Heimniederlage gegen Frankfurt, war der Mittelfeldspieler des SV Werder Bremen mit einer Zerrung im Rippenbereich ausgewechselt worden. Die folgenden drei Bundesligaspiele gegen Bochum, Augsburg und Leverkusen verpasste der 28-Jährige seitdem. Vergangene Woche trainierte er das erste Mal wieder individuell, seitdem steigt die Hoffnung, dass er am Samstag, 1. Oktober beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) wieder zur Verfügung steht.

An der Seite von Leonardo Bittencourt war am Freitag auch Niclas Füllkrug zu sehen. Nachdem sich der Angreifer von Werder Bremen beim vergangenen Bundesligaspiel in Leverkusen eine Kopfverletzung zugezogen hatte, pausierte er bei den jüngsten Trainingseinheiten, auch das Testspiel in Hannover ließ er aus.

Werder Bremen: Leonardo Bittencourt, Niclas Füllkrug und Dikeni Salifou trainieren individuell auf dem Platz

Komplettiert wurde Werders kleines Trainingsgrüppchen durch Dikeni Salifou. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der vor der Saison ablösefrei vom FC Augsburg gekommen war, sich aber seit Beginn der Sommervorbereitung mit einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich herumplagt, ist bereits seit Wochen individuell auf dem Platz unterwegs. Die übrigen Akteure des SV Werder Bremen blieben nach der 0:2-Testspielniederlage bei Hannover 96 am Donnerstag im Stadion. (hgö)