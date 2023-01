SV Werder droht Bittencourt-Ausfall gegen Wolfsburg

Von: Maik Hanke

Teilen

Leonardo Bittencourt droht für das Spiel des SV Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg auszufallen. © gumzmedia

Bremen – Dem SV Werder Bremen droht für das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag der Ausfall von Leonardo Bittencourt. Der Mittelfeldspieler hat das Abschlusstraining am Freitag erkältet verpasst.

„Er hat heute gefehlt, aber wir hoffen, dass es für morgen doch noch irgendwie reicht – zumindest für die Bank“, erklärte Trainer Ole Werner auf einer Pressekonferenz des SV Werder Bremen am Freitag. „Wir wollen es noch nicht ganz ausschließen.“ Beim Bundesliga-Spiel am Mittwoch gegen Union Berlin (1:2) hatte Leonardo Bittencourt noch in der Startelf von Werder Bremen gestanden und durchgespielt.

Werder Bremen-Ausfälle gegen VfL Wolfsburg: Wird Leonardo Bittencourt rechtzeitig fit?

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen dem SV Werder Bremen Romano Schmid, der nach einem Innenbandanriss noch pausiert, sowie der Langzeitverletzte Felix Agu, dem Patellasehnenprobleme zu schaffen machen. Ansonsten stehen Coach Ole Werner alle Spieler am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) gegen den VfL Wolfsburg zur Verfügung. (han) Schon gelesen? So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg live im TV und im Livestream!