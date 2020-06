Werders 1:0 gegen Schalke: Bittencourt-Treffer steht zur Wahl

Bremen - Darf’s zur Abwechslung auch mal eine gute Nachricht über den SV Werder Bremen sein?

Bitte sehr, hier ist eine: Leonardo Bittencourts Treffer zum Sieg des SV Werder Bremen auf Schalke hat es in die Auswahl zum Tor des Monats Mai geschafft. Bittencourts Schlenzer in den Winkel – gleichermaßen schön wie für Werder wichtig – muss sich nun mit Toren von Joshua Kimmich (FC Bayern München), Stephan Hain (SpVgg Unterhaching), Dina Blagojevic (SC Sand) und Manuel Schäffler (Wehen Wiesbaden) messen.

Es war eine knappe Kiste, aber am Ende hat Werder Bremen Schalke 04 verdient mit 1:0 geschlagen. Und wie haben die Fans die Leistung der Werder-Profis gesehen? Die Fan-Noten sind da - und Leonardo Bittencourt hat sich wieder mal in die Herzen der Werder-Anhänger geballert.

Wie wir von der DeichStube die Spieler nach dem Sieg des SV Werder Bremen gegen den FC Schalke 04 benotet haben, könnt Ihr in unserer Einzelkritik mit Noten nachlesen. An dieser Stelle war aber nicht unsere, sondern Eure Meinung gefragt! Jetzt sind die Fan-Noten da - und Leonardo Bittencourt hat bei den Werder-Anhängern den besten Eindruck hinterlassen.

Werder Bremen: Leonardo Bittencourt dreht im Abstiegskampf auf

Mit seinem sehenswerten Schlenzer zum 1:0-Endstand gegen Schalke 04 hat sich Leo Bittencourt erneut in die Herzen der Fans des SV Werder Bremen geballert. Der Angreifer drehte in den letzten Partien so richtig auf, war an vier der letzten fünf Werder-Tore beteiligt, traf gegen Freiburg und Schalke sogar selbst.

Leonardo Bittencourt, um dessen Einsatz Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt für das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 20.30 Uhr) noch bangen muss, gibt sichtbar alles im Abstiegskampf und das wird von den Anhängern der Grün-Weißen honoriert. Kein Spieler wurde von den Fans des SV Werder Bremen gegen Schalke 04 mehrheitlich so gut benotet wie Bittencourt. Aber seht selbst:

Werder Bremen-Fan-Noten gegen Schalke 04: Leonardo Bittencourt macht Eindruck

Mit den Pfeilen links und rechts an der Umfrage könnt Ihr zwischen den Spielern wechseln.

Hinweis: Es konnten nur Spieler benotet werden, die mindestens 30 Minuten der regulären Spielzeit gespielt haben.

Fraglich bleibt dennoch, was die Wende der Grün-Weißen am Ende wert sein wird. Denn eine erneute Wende im Abstiegskampf wäre für Werder Bremen das Ende.

