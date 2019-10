Werder-Neuzugang Leonardo Bittencourt: Gut, aber da geht noch mehr

Soll mehr Torgefahr ausstrahlen

+ © gumzmedia Leonardo Bittencourt, Neuzugang des SV Werder Bremen, lässt bisher noch ein wenig den Drang zum Tor vermissen. © gumzmedia

Bremen – Diese Bissigkeit! Diese Bereitschaft, jedem Ball nachzujagen! Dazu in einzelnen Aktionen diese Prise Besonderheit, die nicht jeder hat! Neuzugang Leonardo Bittencourt hat in der erst kurzen Zeit, in der er das Trikot des SV Werder Bremen trägt, schon viel Lob eingeheimst.