Werder hofft auf Bittencourt-Einsatz gegen Bayern

Genau diese Diskrepanz meine ich ja: Auf der einen Seite wurde Kohfeldt nicht müde, die Mannschaft im Glauben zu lassen, sie seien gut genug für Europa. So lange, bis sie es selber glaubten (z.B. Klaassen) und dementsprechend spielten (also mit max. 90 % statt 100 %), auf der anderen Seite - wie gegen Bayern - machen sie sich kleiner als sie sind. Wenn man sowieso davon ausgeht, zu verlieren, hat man doch auch nichts zu verlieren. Da kann man doch mal mit mutiger Attacke und frech vorpreschen."Mutig spielen", das propagiert FK doch dauernd. Außerdem: Das Selbstbewusstsein der Bayern ist gerade auch nicht das Beste. Ein Gegentreffer von Gladbach und die waren komplett von der Rolle. Also: 1-2 Überfalltreffer von Rashica in den ersten Minuten und die Big Bs sind nur noch Schall und Rauch!!! ;-)))

Und nach der wenig erbauenden Leistung vom Sonntag ist Werder seinen Fans echt noch was schuldig!!