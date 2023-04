Nach Stippvisite im Profikader: Werder Bremen verlängert Vertrag mit Talent Leon Opitz

Von: Malte Bürger

Das Werder Bremen-Talent Leon Opitz hat seinen auslaufenden Vertrag an der Weser langfristig verlängert. © IMAGO/Moritz Müller

Der SV Werder Bremen bastelt weiter an der Zukunft. Die Bremer haben mit dem Top-Talent Leon Opitz langfristig verlängert.

Bremen – Im vergangenen März hat Leon Opitz schon einmal kurz Profiluft geschnuppert. Damals, als den SV Werder Bremen beim Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) einige Personalsorgen plagten. Da war der damals 17-Jährige ganz kurzfristig in den Kader gerutscht, zum Einsatz kam der Linksaußen letztlich aber nicht. In der vergangenen Woche hatte Opitz Geburtstag, kurz nach der Volljährigkeit gab es nun ein besonderes Geschenk: Werder hat am Dienstag den Vertrag des Talentes verlängert.

Werder Bremens Direktor Björn Schierenbeck über Leon Opitz: „Hat sich toll entwickelt“

„Wir freuen uns sehr, dass Leon bei uns bleibt. Seit seinem Wechsel 2020 hat er sich toll entwickelt“, wird Björn Schierenbeck, Direktor des Werder-Leistungszentrums, auf der Internetseite des Vereins zitiert. „Es ist schön, dass wir den Weg gemeinsam fortsetzen werden. Wir sind überzeugt, die richtige Adresse zu sein, um ihn weiter voranzubringen.“ Auch Leon Opitz selbst, der einst vom Hamburger SV an die Weser gewechselt war und aktuell in der U19 der Bremer zum Einsatz kommt, war verständlicherweise sehr glücklich über den erneuerten Kontrakt: „In den drei Jahren habe ich mich sehr gut aufgehoben und wohlgefühlt. Daher bin ich sehr froh über die Saison hinaus für Werder Bremen spielen zu dürfen.“ (mbü)