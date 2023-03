Ex-Werder-Profi Thy feiert Rekordsieg in Holland – mit Hattrick

Von: Björn Knips

Da kann man schon mal grinsen: Lennart Thy, der frühere Profi des SV Werder Bremen, erlebte mit seinem Club PEC Zwolle einen historischen Abend in der zweiten niederländischen Liga. © IMAGO / Pro Shots

Zwolle – Was für ein Abend für Lennart Thy und seinen PEC Zwolle: Der ehemalige Profi des SV Werder Bremen feierte am Freitag einen 13:0-Kantersieg gegen den FC Den Bosch. Das ist ein neuer Rekord in der zweiten niederländischen Liga, der Keuken Kampioen Divisie. Thy gelang dabei ein Hattrick.

Ganz überraschend ist der Erfolg der Gastgeber nicht. Schließlich führt PEC Zwolle die Tabelle an und war dem 18. FC Den Bosch von Beginn an klar überlegen. Bereits zur Halbzeit stand es 7:0. Der Grieche Apostolos Vellios hatte schon nach zwölf Spielminuten einen lupenreinen Hattrick (2., 4., 12.) auf dem Konto und machte mit dem Treffer zum 6:0 (27.) seinen Viererpack perfekt. Für ihn kam nach der Pause Lennart Thy und traf genauso munter weiter. Der 31-jährige Ex-Stürmer des SV Werder Bremen markierte die Treffer acht, neun und elf für Zwolle. Er liegt nun mit 13 Toren in 25 Spielen auf Rang drei der Torschützenliste in der Keuken Kampioen Divisie. Es führt Emil Hansson von Heracles Almelo mit 15 Toren.

Ex-Werder-Bremen-Profi Lennart Thy schießt Hattrick und stellt mit PEC Zwolle niederländischen Rekord ein

Lennart Thy schaffte es beim SV Werder Bremen von der Jugend bis zu den Profis und kam in den Spielzeiten 2010/11, 2011/12 und 2016/17 insgesamt elf Mal für die Grün-Weißen in der Bundesliga zum Einsatz. Dabei gelang ihm ein Treffer. Nach Ausleihen zum FC St. Pauli und VVV Venlo wechselte der Stürmer 2018 fest in die Türkei zum Erstligisten BB Erzurumspor. Nur ein halbes Jahr später ging es schon weiter nach Zwolle in die Eredivisie. Nach einem Abstecher zu Sparta Rotterdam (2020 bis 2022/Eredivisie) steht Thy seit vergangenem Sommer wieder in Zwolle unter Vertrag. Er soll PEC zurück in die 1. Liga schießen – und da ist sein Club auf einem guten Weg.

Der 13:0-Rekord ist eine nette Randgeschichte, gilt aber nur für die 2. Liga. Im niederländischen Profifußball müssen sich Lennart Thy und Co. die Bestmarke mit Ajax Amsterdam teilen. Der Traditionsclub fertigte in der Saison 2020/21 VVV Venlo ebenfalls mit 13:0 ab. (kni) Auch interessant: Verfolgt die Partie des SV Werder Bremen beim FC Augsburg im Liveticker der DeichStube!