Werders Leihspieler: Was wird aus Schönfelder, Burke, Nankishi und Co.?

Von: Björn Knips

Zuletzt hatte Werder Bremen unter anderem Oscar Schönfelder (v.l.), Oliver Burke, Abdenego Nankishi verliehen - aber wer hat nun eine Zukunft an der Weser?

Bremen – Die Liste der Spieler, die der SV Werder Bremen verliehen hat, ist lang. Profis zeitweise abzugeben, gehört eben zum Geschäftsmodell des Bundesligisten. Einige Personalien haben die Grün-Weißen für die kommende Saison bereits geklärt, andere noch nicht. Ein Überblick.

Schon abgegeben:

Kyu-hyun Park (22) und Yannik Engelhardt (22) kehren definitiv nicht zum SV Werder Bremen zurück. Bei beiden Profis zogen die Leih-Clubs ihre Kaufoption. Drittligist Dynamo Dresden zahlt angeblich 150.000 Euro an Ablösesumme für Park, Bundesligist SC Freiburg immerhin rund 800.000 Euro für Engelhardt, der bei den Breisgauern aber in der U23 beheimatet war.

Kehren sicher zurück:

Nicolai Rapp (26), Nick Woltemade (21), Justin Njinmah (22) tragen ab dem 3. Juli wieder das Werder-Trikot. Rapp möchte nach seiner Ausleihe zum Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern seine zweite Bundesliga-Chance bei Werder Bremen unbedingt in Anspruch nehmen. Ob er dann tatsächlich über den Sommer hinaus bleibt, wird die Vorbereitung zeigen. Ähnliches gilt für Woltemade und Njinmah. Beide haben in der 3. Liga mit ihren Leistungen und vor allem ihren Toren für Furore gesorgt – Woltemade bei Meister SV Elversberg, Njinmah bei der U23 von Borussia Dortmund. Sie sind fest eingeplant für Werders Bundesliga-Kader. Aber natürlich wird da im Laufe der Vorbereitung genau geschaut, ob eine weitere Zusammenarbeit wirklich Sinn für alle macht. Der Sprung von der 3. in die 1. Liga ist eben nicht ganz klein.

Was passiert mit Werder Bremens Leihspielern? Oliver Burke soll und will wechseln

Soll weg:

Oliver Burke (26) hat zwar noch einen Vertrag bis 2025 beim SV Werder Bremen, aber das Trikot der Grün-Weißen soll er nicht mehr tragen. Der Stürmer will es auch gar nicht. Im Winter ist er zum englischen Zweitligisten FC Millwall geflüchtet. Dort lief es zwar auch nicht wesentlich besser, doch der Schotte will auf der Insel bleiben. Werder hofft, zumindest eine kleine Ablöse für den Stürmer kassieren zu können.

Leihe oder Verkauf:

Abdenego Nankishi (20), Oscar Schönfelder (22) und Dominik Becker (23) haben erst mal keine Zukunft mehr beim SV Werder Bremen, sie sind für die kommende Saison kein Thema. Für die Profis reicht es leistungsmäßig nicht und durch den Abstieg der U23 in die Bremen-Liga ist auch das keine Lösung.

Werder Bremen-Leihspieler: Mehrere Talente ohne Zukunft an der Weser - Kehrt Johan Mina zurück?

Nankishi hat beim niederländischen Zweitligisten aufgrund von Verletzungen kaum gespielt. Der Stürmer soll deshalb erneut ausgeliehen werden, um die erhoffte Spielpraxis zu erlangen. Ähnlich sieht das auch bei Schönfelder aus, der die komplette Zweitliga-Saison bei Jahn Regensburg wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hat. Das Problem: Weil sein Vertrag bei Werder Bremen in einem Jahr ausläuft, kann der Linksaußen nur nach einer Verlängerung ausgeliehen werden. Darüber denkt Werder nach.

Bei Becker müsste der Kontrakt ebenfalls für eine weitere Leihe ausgedehnt werden. Beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken gehörte der Innenverteidiger am Ende der Saison zwar zum Stammpersonal, spielt in den Planungen dort aber keine Rolle mehr. Ein endgültiger Wechsel zu einem anderen Club ist sehr wahrscheinlich.

Der Sonderfall:

Johan Mina (21) ist schon mehrfach verliehen worden, doch nirgends wurde das Talent aus Ecuador glücklich. Nun wird über eine Zukunft in der U23 in der Bremen-Liga nachgedacht. Anders als in der Regionalliga darf der Mittelfeldmann dort spielen – und so könnte sich Werder Bremen mal selbst mehr um ihn kümmern als zuletzt. (kni)