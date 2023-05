Saisonabschluss und Leihspieler-Check: Wer hilft dem SV Werder weiter? | eingeDEICHt Folge 25 mit Nicolai Rapp

Von: Timo Strömer

Bremen - Drin geblieben, Torjäger-Kanone eingesackt, Saison vorbei! Der SV Werder Bremen geht erstklassig in die Sommerpause und die Werder-Show eingeDEICHt (bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt) im Staffelfinale in die Analyse: Was bleibt von der Saison hängen und wie geht es jetzt weiter? Im Fokus: Die Leih-Transfers des SV Werder Bremen. Welche verliehenen Spieler kommen zurück, wer hilft dem SVW weiter? Zu Gast ist Werder-Profi Nicolai Rapp, der in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern spielte und sich jetzt bei Werder durchsetzen will.

In der Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen, feiert Torschützenkönig Niclas Füllkrug und den Klassenerhalt. In Folge 25 geht es aber auch um die Zukunft des SV Werder. Leih-Transfers im Check: Justin Njinmah, Nick Woltemade, Nicolai Rapp und Co. -welche verliehenen Spieler kommen zurück und haben das Zeug, Werder besser zu machen? eingeDEICHt spricht mit Rapp selbst über dessen Leihe zum FCK sowie die Lust auf Werder und die Bundesliga.

Die Leih-Transfers von Werder Bremen im Fokus: eingeDEICHt-Podcast-Show mit Nicolai Rapp vom FCK

Werder Bremen-Podcast-Show: eingeDEICHt gucken und Werder-Trikot mit Unterschrift von Niclas Füllkrug abstauben

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office und präsentiert vom strategischen Partner Hotel Atlantic Juist, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community im „User fragen Loser”-Block zu Wort. Und es wird aufgelöst, wer das Trikot mit Flock von Mitchell Weiser geschenkt bekommt. Wie Ihr zudem ein schwarzes Werder-Trikot mit der Nummer 11 und der Unterschrift von Niclas Füllkrug für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der 25. Episode von eingeDEICHt.

