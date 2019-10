Von der Tribüne zum Meister? Felix Beijmo beschert Malmö FF Tabellenführung

Felix Beijmo wurde vom SV Werder Bremen an Malmö FF verliehen. Am Wochenende traf er zum Sieg und bescherte seinem Leih-Club die Tabellenführung.

Den Zeitpunkt für das erste Tor im Trikot von Malmö FF hätte sich Felix Beijmo kaum besser aussuchen können: Der Leihspieler von Werder Bremen erzielte am Sonntag den entscheidenden Treffer beim 1:0-Sieg gegen IFK Göteborg. Damit brachte er seine neue Mannschaft auf Meisterschafts-Kurs in der schwedischen Liga.

Mit dem Erfolg sprang Malmö FF drei Spieltage vor Saisonende auf Platz eins in der Allsvenskan. Allerdings geht es in der Liga noch ziemlich eng zu. Malmö ist punktgleich mit Beijmos Ex-Club Djurgardens IF und steht nur aufgrund der besseren Tordifferenz ganz oben. Außerdem sind Hammarby IF und AIK Solna mit drei Punkten weniger noch in Schlagdistanz.

Werder Bremen: Felix Beijmo und Malmö vor entscheidendem Spiel gegen Aron Johannsson und Hammarby

Am 20. Oktober steigt das möglicherweise die Meisterschaft entscheidende Spiel zwischen Malmö und Hammarby – und das wird auch für Fans von Werder Bremen interessant: Denn dann trifftFelix Beijmo, der bei Werder zuletzt nur auf der Tribüne gesessen hatte, auf seinen ehemaligen Bremer Kollegen Aron Johannsson, der seit Sommer für Hammarby spielt. Für einen von beiden, die in Deutschland zuletzt jeweils wenig zu feiern hatten, könnte dann am Saisonende Anfang November die ganz große Party steigen. (han)

