Trotz Treffer von Werder-Leihgabe Burke: Millwall verpasst Premier-League-Aufstieg dramatisch

Von: Fynn Walenziak

Die Leihgabe des SV Werder Bremen, Oliver Burke, hat bei Millwalls Aufstiegsdrama sein erstes Tor seit drei Monaten erzielt. © Imago Images/Focus Images

Oliver Burke hat mit dem FC Millwall die Aufstiegs-Playoffs in der Championship dramatisch verpasst. Daran konnte auch ein Treffer der Leihgabe des SV Werder Bremen nichts ändern.

London – Sie hatten alles in der eigenen Hand, hatten sich einen komfortablen Vorsprung herausgespielt – nur, um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen: Der FC Millwall hat in der englischen Championship ein dramatisches Spiel gegen die Blackburn Rovers mit 3:4 verloren und ist am letzten Spieltag noch aus den Playoff-Plätzen gerutscht. Dadurch hat der Zweitligist in dieser Saison keine Chance mehr auf den Aufstieg in die Premier League. Und das, obwohl Werder Bremens Leihgabe Oliver Burke nochmal aufblühte und sich nach langer Durststrecke wieder in die Torschützenliste eintragen konnte.

Es lief bereits die Schlussphase der ersten Halbzeit im „The Den“, dem Stadion des FC Millwall, als sich Oliver Burke ein Herz fasste und den Ball unhaltbar zum 3:1 ins lange Eck schweißte. Fußball-Experten sprechen in solchen Momenten gerne von einem „psychologisch guten Zeitpunkt“. Blackburn schien geschlagen, Millwall hätte mit diesem Ergebnis die Playoffs sicher. Doch im zweiten Abschnitt wendete sich das Blatt, und die „Black Cats“ spielten ohne den großen Druck im Rücken befreit auf. Nach zwei Gegentoren in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war Millwalls Vorsprung und der Playoff-Platz dahin.

Werder Bremen-Leihgabe Oliver Burke erzielt gegen Blackburn sein erstes Tor seit drei Monaten für den FC Millwall

Als die „Dockers“ in der Schlussphase alles nach vorne warfen, erzielte Blackburn kurz vor Schluss sogar noch den Siegtreffer. Oliver Burke war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz, er wurde beim Stand von 3:3 in der 73. Minute ausgewechselt. Der Profi des SV Werder Bremen hatte zuvor ein starkes Spiel gemacht, einen Treffer selbst erzielt, einen vorbereitet und einen mit eingeleitet – ein Ausrufezeichen zum Ende seiner Leihe, die zuletzt eher holprig verlaufen war. Nach einem Tor zu Beginn der Leihe war der 26-Jährige fast drei Monate ohne Treffer geblieben.

Ob das Blackburn-Spiel der letzte Einsatz von Oliver Burke für den FC Millwall war, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Im Sommer kehrt der Schotte zunächst zum SV Werder Bremen zurück, wo er langfristig unter Vertrag steht. Allerdings war Burke an der Weser nicht wirklich glücklich geworden und kritisierte die Hanseaten zuletzt öffentlich. Ob Millwall Interesse an einer dauerhaften Verpflichtung Burkes hat, ist nicht bekannt. Sollten die Engländer einen festen Transfer ins Auge fassen, müssten sie auch eine Ablöse zahlen. (fwa)