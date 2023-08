Werder-Talent Backhaus verliert bei Eredivisie-Debüt - erobert aber die Herzen der Fans

Von: Malte Bürger

Teilen

Werder Bremens Leihgabe hat bei seinem Eredivisie-Debüt überzeugt. © Imago/Pro Shots

Die Leihgabe des SV Werder Bremen, Mio Backhaus, hatte beim Eredivisie-Auftakt des FC Volendam in der Startelf gestanden. Trotz einer 1:2-Niederlage gegen Vitesse Arnheim überzeugte der 19-Jährige und bekam nach Schlusspfiff eine besondere Auszeichnung.

Volendam – Rundum zufrieden war Mio Backhaus nicht. Konnte er auch nicht sein, schließlich hatte es für den 19-jährigen Torhüter des FC Volendam beim Saisonauftakt der niederländischen Eredivisie eine 1:2-Heimniederlage gegen Vitesse Arnheim gegeben. Doch die Leihgabe des SV Werder Bremen überzeugte trotzdem, eroberte in rasender Geschwindigkeit die Herzen der Fans und heimste nach dem Schlusspfiff noch eine ganz besondere Auszeichnung ein.



Die Gastgeber begannen stark, bereits nach zehn Minuten brachte Robert Mühren den FC Volendam in Führung. Und der Vorsprung hätte in der Folge gut und gerne noch anwachsen können, doch das Team vom IJsselmeer ließ bis zur Pause einige gute Gelegenheiten aus. Unmittelbar vor dem Gang in die Kabine dann der Rückschlag: Torschütze Mühren leistete sich ein Foul im Mittelfeld, nach Ansicht der Zeitlupe entschied der Schiedsrichter auf Platzverweis. In Überzahl wurde Arnheim anschließend immer stärker, Mio Backhaus verhinderte ebenso wie der Pfosten einen Gegentreffer. Nach einer Stunde war es dann aber doch passiert, Mathijs Tielemans gelang der Ausgleich per platziertem Flachschuss ins Eck.

Werder Bremen-Leihgabe Mio Backhaus überzeugt bei Erdevisie-Debüt und bekommt „Man of the match“-Auszeichnung

Und Vitesse blieb am Drücker. Mio Backhaus musste mehrere Paraden zeigen, damit seine Mannschaft nicht in Rückstand geriet. Vier Minuten vor dem Ende schlugen die Gäste dann aber doch zu, durch einen Treffer von Marco van Ginkel schnappten sie sich die ersten drei Zähler der neuen Saison. „Ich hätte natürlich sehr gern gewonnen, deshalb bin ich sehr enttäuscht“, sagte Mio Backhaus nach der Partie im Interview mit dem Club-TV. „Aber wir haben als Team eine gute Leistung gezeigt, für mich persönlich war es für das erste Match auch ganz okay.“



Die Leihgabe des SV Werder Bremen gefiel sogar so sehr, dass sie zum „Man of the match“ gekürt wurde und von den eigenen Fans schon während der Partie mit Sprechchören bedacht worden war. „Ich habe versucht, mich aufs Spiel zu fokussieren, aber ich habe es gehört“, erklärte Mio Backhaus später lächelnd. Sein jetziger Verein hatte bereits in der Vergangenheit konsequent auf einen talentierten Nachwuchskeeper gesetzt, Vorgänger Filip Stankovic ist inzwischen aber nach Italien zurückgekehrt, wo er von seinem Stammverein Inter Mailand dieses Mal an Sampdoria Genua verliehen wurde. Doch der serbische U-Nationalspieler hat dank starker Leistungen große Fußstapfen in Volendam hinterlassen. Umso mehr freute sich Backhaus jetzt über die lautstarke Unterstützung. „Es ist ein großartiges Gefühl. Es war erst mein erstes Spiel und ich weiß, wie gut Filip hier vor mir war. Ich hoffe einfach, dass es für mich so weitergeht.“ (mbü)