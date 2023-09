Ailton schnürt Dreierpack: Werders Traditionself feiert nächsten Kantersieg

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Ailton erzielte für die Traditionsmannschaft des SV Wereder Bremen gegen den VfL SF Böddenstedt drei Treffer. © IMAGO/Ulmer

Bremen – Die Traditionself des SV Werder Bremen hat einen weiteren deutlichen Sieg eingefahren. Gegen den VfL SF Böddenstedt siegten die Bremer Legenden mit 14:1 (8:0). Unter den Torschützen befanden sich unter anderem Ailton, Fin Bartels und Torsten Frings.

Von Beginn an ging das Spiel nur in eine Richtung. Nach einem Lattentreffer von Erhan Albayrak hatte Frings nach vier Minuten die verdiente Führung für Werder Bremen erzielt. Das 2:0 markierte Albayrak (8.), ehe Ailton (12.) und Bartels (20.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Doch damit nicht genug: Noch vor dem Ende des 35-minütigen ersten Durchgangs trafen Albayrak (22./27.) sowie Sebastian Hartung (25./30.) doppelt zum 8:0-Pausenstand.

Werder Bremens Traditionself gewinnt zweistellig gegen den VfL SV Böddenstedt

Den Torreigen in der zweiten Halbzeit eröffnete Philipp Bargfrede (43.) mit einem ansehnlichen Heber. Kurze Zeit später legten Hartung (48.) und Ailton (51.) nach, Mirko Votava verwandelte nach 55 Zeigerumdrehungen einen Elfmeter zum 12:0 für den SV Werder Bremen. In der 57. und 59. Minute waren es dann erneut Ailton und Aybarak, die sich in die Torschützenliste eintrugen. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Böddenstedt dann aber noch den Ehrentreffer (69.). (fwa)