Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg: Bargfrede springt bei Werder für Naldo ein - jetzt Tickets gewinnen

Von: Björn Knips, Timo Strömer, Marius Winkelmann

Philipp Bargfrede spielt noch aktiv für die U23 von Werder Bremen in der Regionalliga Nord - beim Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg springt er für den Ex-Profi Naldo ein. © Imago Images/foto2press/Oliver Baumgart

Oldenburg – Im Herbst seiner Karriere erlebt Philipp Bargfrede einen echten Frühling: Als Defensivspezialist steht der 33-Jährige mit vier Treffern ganz oben in der internen Torschützenliste der U23 des SV Werder Bremen in der Regionalliga Nord. Und diese Treffsicherheit ist nun auch in der Halle gefragt: Der längjährige Bundesliga-Profi läuft beim Hallenturnier der Traditionsmannschaften am Freitag, 6. Januar, in Oldenburg für den SV Werder auf. Er springt für Naldo ein. Der Brasilianer musste wegen eines wichtigen Termins in seiner Heimat absagen.

Auch Zlatko Junuzovic kann – anders als ursprünglich geplant – nicht beim Hallenturnier der Traditionsmannschaften in der EWE-Arena dabei sein. Beide bitten um Verständnis, teilt Veranstalter Dieter Burdenski mit. Die Legende des SV Werder Bremen ist auch Trainer der Grün-Weißen und hat wie immer ein sehr namhaftes Team zusammengestellt. Neben Philipp Bargfrede spielen Marko Marin, Nelson Valdez und Aaron Hunt ebenfalls zum ersten Mal in Oldenburg. Mit dabei ist natürlich auch Publikumsliebling Ailton. Felix Wiedwald, Krisztian Lisztes und Holger Wehlage gehören genauso zur Bremer Mannschaft wie Ex-Werder-Coach Alexander Nouri.

Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg: Philipp Bargfrede springt bei Werder Bremen für Naldo ein

In der Gruppe B trifft Werder Bremen auf Bayer Leverkusen und das Team Türkei. Der VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach und der VfB Oldenburg ermitteln die anderen beiden Halbfinalisten. Los geht es um 18 Uhr. Tickets für das Traditionsturnier, das live auf „Sport1“ übertragen wird, gibt es ab 13 Euro hier online bei „nordwest-ticket.de“ und mit ein bisschen Glück auch in der DeichStube. Wir verlosen 5 x 2 Tickets für das beliebte Hallen-Event.

Mitmachen geht ganz einfach: Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss nichts weiter tun, als eine E-Mail samt Anschrift und Telefonnummer unter dem Betreff „Hallenturnier Oldenburg“ an gewinnspiel@deichstube.de zu schicken. Die Gewinner werden von der Redaktion ausgelost und im Anschluss informiert. Einsendeschluss ist Sonntag, 1. Januar 2023, 12 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht es zu den allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele der DeichStube.

Hallenturnier der Traditionsmannschaften in Oldenburg: Altstars-Premiere für Ex-Werder-Bremen-Profi Marko Marin

Bremen/Oldenburg – Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es endlich wieder so weit: Der SV Werder Bremen tritt mit seiner Traditionsmannschaft beim Hallenturnier zum „Cup der Öffentlichen“ in der großen EWE-Arena in Oldenburg an. Anpfiff ist am 6. Januar 2023 um 18 Uhr – hier könnt Ihr Tickets gewinnen!

Beim Budenzauber in Oldenburg will das Team von Veranstalter Dieter Burdenski mit neuen Stars Revanche für 2020 nehmen – damals schnappte sich Gastgeber VfB Oldenburg den Turniersieg. Zum prominent besetzten Werder-Kader zählen diesmal neben den Double-Siegern Ailton und Nelson Valdez unter anderem auch Ex-Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic, Marko Marin und Naldo. Für die drei Letztgenannten ist es die Premiere bei den Werder-Altstars. „Nachdem der VfB 2020 mit einigen jungen Spielern gewonnen hat, haben wir für Werder Bremen ein paar frische Spieler engagiert“, erklärt Burdenski, der auch Ex-Werder-Coach Alexander Nouri für sein Team hat gewinnen können.

Werder Bremen mit vielen Alt-Stars bei Hallenturnier in Oldenburg - jetzt Tickets gewinnen!

Der SV Werder Bremen trifft in der Gruppe B auf Bayer Leverkusen mit den Ex-Nationalspielern Patrick Helmes und Gonzalo Castro und das Team Türkei mit Ex-Bundesliga-Star Yildiray Bastürk. Gruppe A bilden der VfB Oldenburg, Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum. Gespielt wird zwei Mal zehn Minuten. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Tickets für das Traditionsturnier, das live auf „Sport1“ übertragen wird, gibt es ab 13 Euro hier online bei „nordwest-ticket.de“ und mit ein bisschen Glück auch in der DeichStube. Wir verlosen 5 x 2 Tickets für das beliebte Hallen-Event.

