Dank Doppelpacker Ailton: Werders Traditionself schlägt TSV Wulsdorf knapp

13. Sieg im 14. Spiel

+ © Ralf Masorat Publikumsliebling Ailton (am Ball) avancierte mit seinem Doppelpack im Benefizspiel bei der TSV Wulsdorf zum Matchwinner für die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen. © Ralf Masorat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marius Winkelmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen hat im 14. Spiel in diesem Sommer den 13. Sieg gefeiert und sich bei der TSV Wulsdorf knapp mit 2:1 durchgesetzt. Mann des Spiels war einmal mehr Publikumsliebling Ailton, dem ein Doppelpack gelang.

Bremerhaven/Wulsdorf – Nächster Sieg für die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen: Im Benefizspiel bei der TSV Wulsdorf setzte sich die Legendenmannschaft der Grün-Weißen vor rund 2000 Zuschauern knapp mit 2:1 durch. Matchwinner im Spiel gegen die Wulsdorfer Oldies war „Kugelblitz“ Alton, der einen Doppelpack erzielte. Für Wulsdorf traf bei brütend heißen Temperaturen Özkan Kirhan. Alle Einnahmen des Spiels werden für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

13. Sieg im 14. Spiel: Werder Bremens Traditionsmannschaft kassierte in diesem Sommer erst eine Niederlage

Die Traditionsmannschaft des SV Werder Bremen, die auf Fin Bartels verzichten musste, bei der aber unter anderem Aaron Hunt, Felix Wiedwald, Philipp Bargfrede und Mirko Votava zum Einsatz kamen, feierte damit im 14. Einsatz in diesem Sommer den 13. Sieg. Erst in der Vorwoche hatte das Team von Coach Dieter Burdenski den VfL SF Böddenstedt mit 14:1 abgeschossen. Die einzige Niederlage kassierten Werders Allstars beim 3:5 gegen Schwarz-Weiß Osterfeine. Das nächste Spiel der Werder-Legenden steigt bereits am 17. September um 14 Uhr gegen eine „Hoyer-Auswahl“ in Visselhövede. Bis Ende September stehen insgesamt noch drei Spiele für die Bremer auf dem Plan. (mwi)