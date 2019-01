Wynton Rufer im Interview: „Leute, lasst euer Herz checken“

Werder-Legende spricht über seinen Herzinfarkt

+ © imago Werder-Legende Wynton Rufer hatte einen Herzinfarkt, ist aber auf dem Wege der Besserung. © imago

Auckland/Bremen. Anruf bei Wynton Rufer. Die Werder-Legende hatte die vorsichtige Interview-Anfrage per Kurznachricht sofort mit einem „Kein Problem“ beantwortet. Erst am vergangenen Sonntag hatte der 56-Jährige in seiner neuseeländischen Heimat einen Herzinfarkt erlitten und nur mit viel Glück überlebt.