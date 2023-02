Nur Spaß?! Werder-Legende Klasnic warnt Neuzugang Philipp | eingeDEICHt Folge 18

Von: Timo Strömer

Teilen

Bremen - Mini-Krise überwunden, die „Dinge” laufen wieder beim SV Werder Bremen! Und jetzt ist Neuzugang Maximilian Philipp da! Mit der Rückennummer 17, die einst Ivan Klasnic getragen hat. Der Ex-Profi meldet sich in Folge 18 der Werder-Show eingeDEICHt zu Wort und macht mächtig Druck auf den Winter-Transfer Philipp. Nur Spaß?! eingeDEICHt geht wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse und verschenkt ein Werder-Trikot mit dem Flock der neuen Nummer 17.

In der Werder-Podcast-Show der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: in eingeDEICHt geht es diesmal unter anderem um „Dinge” und die Frage: Wieviel Thomas Schaaf steckt in Werder-Trainer Ole Werner? Und Ivan Klasnic bietet eine irre Wette um Werder-Torjäger Niclas Füllkrug an.

Werder Bremen-Legende Ivan Klasnic macht Neuzugang Maximilian Philipp Druck wegen Rückennummer 17

Spotify: Hier Folge 18 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Spotify hören!

apple-Podcasts: Hier Folge 18 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei iTunes/apple hören!

Soundcloud: Hier Folge 18 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Soundcloud hören!

Deezer: Hier Folge 18 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Deezer hören!

YouTube: Hier Folge 18 der Werder Bremen-Show eingeDEICHt bei YouTube gucken!

Werder Bremen-Show eingeDEICHt gucken und Trikot mit Flock von Maximilian Philipp für lau abstauben

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Marvin Ducksch hat neue Zähne und trifft wieder, Jiri Pavlenka ist kein Ballzauberer und Jens Stage ist endlich beim SVW angekommen! Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community in „User fragen Loser” zu Wort. Und es wird aufgelöst, wer eines der ausverkauften Lachs-Trikots des SV Werder Bremen mit dem Flock von Niclas Füllkrug gewonnen hat. Wie Ihr zudem ein Heim-Trikot von Neuzugang Maximilian Philipp für lau abstauben könnt, erfahrt Ihr in der 18. Episode von eingeDEICHt.

eingeDEICHt-Merch: Caps, T-Shirts, Hoodies und mehr gibt‘s hier im Stubenshop!

Hier geht es zu eingeDEICHt auf instagram!

eingeDEICHt auf Twitter gibt es hier!

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, viele „Dinge”, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.