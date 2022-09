Pizarro schon in Partylaune: Werder-Legende fiebert Abschiedsspiel entgegen

Von: Daniel Cottäus

Die aktive Zeit ist vorbei, bei seinem Abschiedsspiel könnte Claudio Pizarro aber nochmal im Trikot des SV Werder Bremen jubeln. Er freut sich jetzt schon drauf. © gumzmedia

Bremen – Es gibt ihn als Schlapphut, zum Wenden sogar. Als T-Shirt. Als Schal. Als gerahmtes Bild und Kaffeetasse. An Claudio Pizarro ist im Fan-Shop des SV Werder Bremen derzeit wahrlich kein Vorbeikommen, was durchaus wörtlich zu verstehen ist. Schließlich ist der gar nicht mal so kleine Stand mit den Fanartikeln, auf denen das Gesicht des Peruaners abgedruckt ist, prominent im Hauptgang platziert. Pizarro selbst trägt am Montag allerdings lila.

Nein, nicht den legendären Pullover aus dem Herbst 2015, den der Stürmer bei seiner Rückkehr zu Werder Bremen anhatte, als er von zahlreichen Fans jubelnd am Flughafen empfangen wurde. Sondern ein Poloshirt, der Farbton etwas dunkler. Und dennoch, mit etwas Fantasie, eine kleine Hommage an einst. Denn im Mittelpunkt wird Claudio Pizarro in wenigen Tagen fraglos wieder stehen, vielleicht ein allerletztes Mal, wenn sein großes Abschiedsspiel, wenn „Claudios Fiesta“ am 24. September im Weserstadion angepfiffen wird.

„Ich freue mich total auf dieses Spiel“, sagt der Ex-Profi im typischen Pizarro-Sound, der neben Toren und Rekorden längst zu seinem Markenzeichen geworden ist. Die Stimmlage etwas erhöht, die Augen leuchtend, das Lächeln breit – geradezu ansteckend kann das sein, raumgreifend auch. Vor allem, wenn Claudio Pizarro gute Laune hat. Und die hat er am Montag. In einer kleinen Medienrunde verrät der 43-Jährige ein paar neue Details rund um seinen feierlichen Ausstand, und zunächst sind es zwei Namen, die dabei für Aufsehen sorgen.

Werder Bremen: Claudio Pizarro hat Zusage von Max Kruse fürs Abschiedsspiel - Diego soll auch kommen

Der erste: Max Kruse. Im Moment ohnehin in aller Munde, weil beim VfL Wolfsburg gerade erst medienwirksam aussortiert. „Er hat für mein Spiel zugesagt“, berichtet Claudio Pizarro, lässt eine kleine Kunstpause verstreichen und setzt dann die Pointe, die vielleicht sogar gesetzt werden muss: „Zeit hat er ja jetzt.“ Und natürlich auch Lust, sich das Trikot des SV Werder Bremen überzustreifen, um im ausverkauften Weserstadion etwas zu zocken, ein paar Tricks zu zeigen, „Spaß zu haben“, wie Pizarro das Motto seines Abends auf den Punkt bringt. Denn um nichts Anderes soll es gehen.

Dafür hat der Ex-Torjäger im Vorfeld sehr viel Zeit am Schreibtisch verbracht, das Telefon stets am Ohr. „Ich habe fast alle Spieler selbst eingeladen“, betont Pizarro, der dafür so manches Ferngespräch geführt hat. Eines davon nach Rio de Janeiro, womit wir beim zweiten Namen angekommen wären, der Fans von Werder Bremen, nun ja, verzücken dürfte: Diego.

Werder Bremen: Claudio Pizarro plant sein Abschiedsspiel - Kommt Diego ins Weserstadion?

„Er würde wirklich sehr gerne kommen und versucht alles“, versichert Claudio Pizarro. Ganz klar sei die Sache aber noch nicht: „Er hat sehr viele Spiele in Brasilien und muss schauen, wie es passt.“ Mit seinem Verein Flamengo ist Diego in der brasilianischen Liga am kommenden Sonntag gegen Fluminense im Einsatz, das nächste Spiel steht dann allerdings erst am 29. September in Fortaleza an. In der Zwischenzeit wäre also theoretisch Luft, um die lange Reise zum Abschiedsspiel nach Bremen anzutreten.

Dass ein anderer Diego, nämlich Diego Pizarro, Claudios jüngerer Bruder, am 24. September dabei sein wird, steht indes schon fest. Zuletzt war der 32-Jährige für den peruanischen Zweitligisten Comerciantes Unidos aktiv. In Bremen wird er zur Weltauswahl seines Bruders gehören, die gegen eine Werder-Bremen- und eine Bayern-Mannschaft antritt – und deren restliches Aufgebot noch streng geheim ist. „Es kommen unter anderem Schauspieler und Profis aus anderen Sportarten“, sagt Claudio Pizarro, „lasst euch einfach überraschen.“

Werder Bremen- und FC Bayern-Stars en masse: Claudio Pizarros Abschiedsspiel wird „ein großes Spektakel“

Was die Bremer und Münchner Beteiligung angeht, zeigt sich der Ex-Profi deutlich offener. Maxi Eggestein, Tim Borowski, Torsten Frings, Marco Bode, Clemens Fritz, Mikael Silvestre und Per Mertesacker zählen zu den alten Weggefährten aus Zeiten bei Werder Bremen. Für den FC Bayern unter anderem dabei: Giovane Elber, Owen Hargreaves, Paulo Sergio und Philipp Lahm. Franck Ribéry musste hingegen wieder absagen: Knieprobleme. „Aber vielleicht kommt er zum Zuschauen“, hofft Claudio Pizarro, der während „Claudios Fiesta“ übrigens für alle drei Mannschaften spielen und jeweils „seine“ Rückennummer 14 tragen wird. 30 Minuten, so lange dauern die drei Partien jeweils – Pizarro will so lange durchziehen, wie es eben geht. Und so gesehen kam das vergangene Wochenende durchaus einer Generalprobe gleich.

Anlässlich des 75. Geburtstags des FC Kirchhundem lief Claudio Pizarro im Sauerland in einem Benefizspiel auf. „Das ging über 3x25 Minuten, und danach war ich körperlich tot", scherzt der Altmeister, der die kommenden Tage nun zum Erholen nutzen möchte – und dabei auch auf den Faktor Vorfreude setzt: „Mein Abschied wird einfach schön, ein großes Spektakel mit tollen Menschen."