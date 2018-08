Für das Lebenswerk: Ehrung für „König“ Otto Rehhagel

Hamburg - Trainerlegende Otto Rehhagel (80) wird in diesem Jahr mit dem „Sport Bild“-Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Der Preis wird dem Bundesliga-Urgestein am Montagabend in der Hamburger Fischauktionshalle überreicht. Kaum eine Figur prägte die Bundesliga-Geschichte so wie der gebürtige Essener, er habe „die ganz großen Fußball-Sensationen“ geschafft, heißt es in der Begründung.

In seiner Karriere als Coach war „König Otto“ für das „Wunder an der Weser“ mit Werder Bremen, die erste deutsche Meisterschaft eines Aufsteigers mit dem 1. FC Kaiserslautern und den Gewinn der Europameisterschaft mit dem Außenseiter Griechenland verantwortlich - ein Coup, der bis heute als größte Überraschung der EM-Geschichte gilt.

Mit seinen 832 Spielen an der Seitenlinie ist er der unangefochtene Rekordtrainer.

„Otto Rehhagel hat den deutschen Fußball durch seine unvergleichliche Art und seine Erfolge entscheidend mitgeprägt“, sagt Matthias Brügelmann, Chefredakteur der „Sport Bild“. „Ohne ihn wäre die Bundesliga in ihrer 55-jährigen Geschichte um einiges ärmer.“

Zu der Festveranstaltung werden rund 700 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Medien erwartet. (len/dpa/sid)

